Начался официальный визит главы МИД Казахстана в США

Визит главы МИД Казахстана проходит по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео в канун Дня дипломатической службы Казахстана и Дня независимости США. Это первый визит Б. Атамкулова в США в качестве главы внешнеполитического ведомства РК и после избрания Касым-Жомарта Токаева на должность президента Казахстана.
"В основу концепции визита легло видение главы государства К. Токаева, изложенное в ходе инаугурационной речи "о продолжении конструктивного, сбалансированного и многовекторного внешнеполитического курса РК". Ожидается, что в рамках своего двухдневного визита министр иностранных дел Б. Атамкулов проведет встречи с руководством Администрации США, Государственного департамента, а также с представителями деловых и экспертных кругов. В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
По ее информации, визит сфокусирован на дальнейшем развитии деловых связей между странами.
В последние годы наблюдается высокая динамика притока прямых инвестиций из США в РК. В 2018 году их объем составил 5,3 млрд долларов США, что на 44,7% больше по сравнению с 2017 годом (3,6 млрд долларов США).
Напомним, по итогам официального визита Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018 года сотрудничество достигло уровня расширенного партнерства, что закреплено в совместном заявлении лидеров двух государств.
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