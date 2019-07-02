Начался официальный визит главы МИД Казахстана в США

Вашингтон. 1 июля. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки, передает Kazakhstan Today.

Визит главы МИД Казахстана проходит по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео в канун Дня дипломатической службы Казахстана и Дня независимости США. Это первый визит Б. Атамкулова в США в качестве главы внешнеполитического ведомства РК и после избрания Касым-Жомарта Токаева на должность президента Казахстана.

"В основу концепции визита легло видение главы государства К. Токаева, изложенное в ходе инаугурационной речи "о продолжении конструктивного, сбалансированного и многовекторного внешнеполитического курса РК". Ожидается, что в рамках своего двухдневного визита министр иностранных дел Б. Атамкулов проведет встречи с руководством Администрации США, Государственного департамента, а также с представителями деловых и экспертных кругов. В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.

По ее информации, визит сфокусирован на дальнейшем развитии деловых связей между странами.

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