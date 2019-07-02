Система Orphus

Начался официальный визит главы МИД Казахстана в США

01.07.2019, 15:39 7939
Начался официальный визит главы МИД Казахстана в США
Вашингтон. 1 июля. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов прибыл с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки, передает Kazakhstan Today.
 
Визит главы МИД Казахстана проходит по приглашению государственного секретаря США Майка Помпео в канун Дня дипломатической службы Казахстана и Дня независимости США. Это первый визит Б. Атамкулова в США в качестве главы внешнеполитического ведомства РК и после избрания Касым-Жомарта Токаева на должность президента Казахстана. 
 
"В основу концепции визита легло видение главы государства К. Токаева, изложенное в ходе инаугурационной речи "о продолжении конструктивного, сбалансированного и многовекторного внешнеполитического курса РК". Ожидается, что в рамках своего двухдневного визита министр иностранных дел Б. Атамкулов проведет встречи с руководством Администрации США, Государственного департамента, а также с представителями деловых и экспертных кругов. В ходе предстоящих переговоров будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-американского расширенного стратегического партнерства", - сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
 
По ее информации, визит сфокусирован на дальнейшем развитии деловых связей между странами. 
 
В последние годы наблюдается высокая динамика притока прямых инвестиций из США в РК. В 2018 году их объем составил 5,3 млрд долларов США, что на 44,7% больше по сравнению с 2017 годом (3,6 млрд долларов США).
  
Напомним, по итогам официального визита Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева в Вашингтон в январе 2018 года сотрудничество достигло уровня расширенного партнерства, что закреплено в совместном заявлении лидеров двух государств.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая