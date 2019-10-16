Назарбаев предложил пересмотреть название Совета сотрудничества тюркоязычных государств

Баку. 15 октября. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе VII заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев выступил с рядом инициатив по дальнейшему развитию Совета, передает Kazakhstan Today.

Предлагаю в перспективе пересмотреть название нашего Совета. Считаю возможным повысить уровень Совета сотрудничества тюркоязычных государств до уровня Организации. Таким образом, нашу структуру можно будет назвать "Организация тюркских государств", - предложил Нурсултан Назарбаев.

По информации пресс-службы Елбасы, Первый Президент Казахстана также акцентировал внимание на важности развития "колыбели Тюркского мира" - города Туркестана.

Кроме того, он предложил разработать программу "Тюркское видение - 2040".

В этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Благодаря этому мы придадим значительный импульс укреплению взаимодействия в (таких) приоритетных для наших государств сферах, как внешняя политика и политика "мягкой силы", торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и "зеленая экономика", малый и средний бизнес", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы указал на необходимость включения в программу мероприятий в сферах культуры и образования, молодежной политики и здравоохранения, цифровизации и искусственного интеллекта.

Помимо этого, выступая перед участниками саммита, Нурсултан Назарбаев поздравил президента Шавката Мирзиёева и весь узбекский народ со вступлением в Тюркский совет.

Вступление Узбекистана в Совет - это историческое, и в то же время долгожданное событие для всего тюркоязычного сообщества", - сказал Елбасы.

Нурсултан Назарбаев также поблагодарил президента Турции Реджепа Эрдогана за предложение присвоить ему статус "Почетного председателя Тюркского совета" , а главам делегаций - за поддержку этой инициативы. "Этот высокий статус позволяет мне и впредь активно участвовать в работе нашей общей организации", - сказал Первый Президент Казахстана.

По словам Нурсултана Назарбаева, на юбилейном рубеже совместной работы Союза достигнуты хорошие результаты. В состав Совета вошли Узбекистан и Венгрия. Страны организации сформировали серьезную институциональную архитектуру, наблюдается рост ее авторитета на региональном и международном уровнях. Принята концепция интеграции Тюркского мира.

Вместе с тем сегодня пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай сообщил о том, что в ходе заседания ССТГ Нурсултан Назарбаев был награждён Высшим орденом тюркского мира.

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