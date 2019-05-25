Система Orphus

Назарбаеву присвоен пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета

24.05.2019, 18:46 6265
Назарбаеву присвоен пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета
Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом на встрече с Елбасы сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Kazakhstan Today.
 

Глава МИД Турецкой Республики сообщил, что в соответствии с принятым решением лидеров государств Тюркского совета за значительный вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану Назарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств", - сообщила пресс-служба Первого Президента.

 
По информации пресс-службы, в ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.
 

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в целях развития и укрепления связей между тюркскими народами. Данную работу следует продолжать. Я буду оказывать всестороннюю поддержку", - сказал он.

 
Елбасы также отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими странами.
 

С первых дней независимости Турция всегда поддерживала нас. Наши государства и народы очень близки друг к другу. Мы ввели безвизовый режим между двумя странами. Отношения Казахстана и Турции крепнут год от года. Уверен, что этот курс будет продолжен", - сказал Елбасы.

 
В свою очередь, Чавушоглу от имени президента Реджепа Эрдогана пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Турцию в ближайшее время.
 

Мы приветствуем, что вы в качестве Елбасы, председателя Совета безопасности, руководителя партии Nur Otan продолжаете активно работать во благо народа Казахстана. Нам хорошо известно, какой колоссальный труд вы вложили во имя процветания своей страны и развитие двусторонних отношений", - отметил министр иностранных дел Турецкой Республики.

 
В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
 
Кроме того, как сообщила пресс-служба президента Казахстана, встречу с министром иностранных дел Турции провел глава государства Касым-Жомарт Токаев. 
 

У нас очень близкие отношения, имеющие глубокие исторические корни. Значительный личный вклад в их укрепление внес Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня товарооборот между нашими странами составляет около $2 млрд, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании. Мы разделяем общее видение по широкому кругу вопросов международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних организаций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Чавушоглу поблагодарил президента за встречу и отметил конструктивный характер стратегического партнерства двух стран.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая