Назарбаеву присвоен пожизненный статус Почетного председателя Тюркского совета

Нур-Султан. 24 мая. Kazakhstan Today - Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Об этом на встрече с Елбасы сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Kazakhstan Today.

Глава МИД Турецкой Республики сообщил, что в соответствии с принятым решением лидеров государств Тюркского совета за значительный вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану Назарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств", - сообщила пресс-служба Первого Президента.

По информации пресс-службы, в ходе встречи Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость развития межгосударственных связей в рамках Тюркского совета.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств был создан в целях развития и укрепления связей между тюркскими народами. Данную работу следует продолжать . Я буду оказывать всестороннюю поддержку", - сказал он.

Елбасы также отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя братскими странами.

С первых дней независимости Турция всегда поддерживала нас. Наши государства и народы очень близки друг к другу. Мы ввели безвизовый режим между двумя странами. Отношения Казахстана и Турции крепнут год от года. Уверен, что этот курс будет продолжен", - сказал Елбасы.

Мы приветствуем, что вы в качестве Елбасы, председателя Совета безопасности, руководителя партии Nur Otan продолжаете активно работать во благо народа Казахстана. Нам хорошо известно, какой колоссальный труд вы вложили во имя процветания своей страны и развитие двусторонних отношений", - отметил министр иностранных дел Турецкой Республики.

В ходе беседы стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Кроме того, как сообщила пресс-служба президента Казахстана, встречу с министром иностранных дел Турции провел глава государства Касым-Жомарт Токаев.

У нас очень близкие отношения, имеющие глубокие исторические корни. Значительный личный вклад в их укрепление внес Первый Президент - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Сегодня товарооборот между нашими странами составляет около $2 млрд, на рынке Казахстана успешно работают многие турецкие компании. Мы разделяем общее видение по широкому кругу вопросов международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних организаций", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Чавушоглу поблагодарил президента за встречу и отметил конструктивный характер стратегического партнерства двух стран.

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