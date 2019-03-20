Назарбаев сохранит посты главы Совета безопасности РК и партии "Нур Отан"

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - Нурсултан Назарбаев, заявивший о прекращении полномочий президента РК, останется во главе Совета безопасности страны и партии "Нур Отан", передает Kazakhstan Today.

Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента Елбасы - Лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями - определение внутренней и внешней политики страны. Остаюсь председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета, то есть остаюсь с вами, как гражданин страны, как человек, который любит свой народ, свою страну", - заявил глава государства в сегодняшнем обращении к казахстанцам.

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