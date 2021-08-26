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Назначен новый генеральный консул Германии в Алматы

25.08.2021 6373
АЛМАТЫ. 25 АВГУСТА - Генеральное консульство Федеративной Республики Германия в Алматы сообщает, что 23 августа 2021 года господин Марио-Инго Зоос вступил в должность Генерального консула Федеративной Республики Германия в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Консульский округ господина Зооса включает города Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую, Кызылординскую, Актюбинскую, Мангистаускую, Атыраускую и Западно-Казахстанскую области. 
 
После изучения юриспруденции в Мюнхене господин Зоос начал свою службу в МИД Германии. Дипломатическую службу он проходил в Боготе, Загребе, Никосии, Вашингтоне, Любляне и Чикаго. 
 
До назначения в Алматы занимал должность руководителя отдела в МИД Германии в Берлине. 

 

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