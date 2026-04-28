Назначен новый глава Россотрудничества

Президент Израиля 27 апреля прибыл в Казахстан с официальным визитом

Фото: Акорда

Астана. 27 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Развитие двустороннего сотрудничества обсудили президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Израиля Ицхак Герцог, сообщили в Акорде.





Сегодня мы будем обсуждать множество вопросов, касающихся двусторонних экономических связей. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромен и его необходимо в полной мере использовать", - сказал Касым-Жомарт Токаев.





Президент Израиля отметил огромный потенциал двустороннего сотрудничества в условиях, когда мир вступает в новую историческую эпоху. Он также приветствовал решение Казахстана присоединиться к Соглашениям Авраама и принять участие в работе Совета мира.





Дополнено 27.04.2026, 20.36





Президент Казахстана отметил, что Соглашения Авраама создают прочную основу для региональной стабильности, а также активизации торгово-экономических связей.





Мы считаем, что официальная церемония присоединения к Соглашениям Авраама могла бы состояться в Астане в ближайшем будущем", - сказал глава государства.





Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан заинтересован в укреплении сотрудничества по таким важным направлениям, как искусственный интеллект и цифровизация.





В свою очередь, Ицхак Герцог подчеркнул потенциал для кратного увеличения товарооборота между государствами.





Мы заинтересованы в запуске прямых авиарейсов, что окажет положительное влияние на наши деловые и торговые отношения. Мы также намерены продолжить работу по расширению договорно-правовой базы между двумя странами. В настоящее время на стадии подготовки находится ряд соглашений, в том числе об устранении двойного налогообложения", - сказал президент Израиля.





Собеседники также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным темам. По итогам переговоров стороны условились поддерживать регулярный политический диалог, развивать контакты на всех уровнях, а также прилагать совместные усилия для вывода партнерства на качественно новый уровень.



