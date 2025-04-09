Назначен новый посол Украины в Казахстане

Необходимо проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий, считает президент

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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде высказался в поддержку переговорного процесса по Украине, сообщает - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде высказался в поддержку переговорного процесса по Украине, сообщает Акорда





Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы", - подчеркнул президент.





Напомнив о росте глобальной нестабильности, он заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий.





В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.





Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.





Также глава Казахстана поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный центр будет эффективно служить продвижению универсальной "Повестки-2030", а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.





Напомним, президент Казахстана прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз".



