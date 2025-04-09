08.04.2025, 09:54 16346
Назначен новый посол Украины в Казахстане
Фото: hronikatm.com
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Киев. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виктора Майка Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Казахстане, сообщается на сайте президента.
Назначить Майка Виктора Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Казахстан", - говорится в указе президента Украины.
Напомним, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Казахстане.
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08.04.2025, 12:36 14051
Токаев встретился со спикером израильского парламента
Важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя кнессета Государства Израиль Амира Охану, сообщает Акорда.
Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.
Особое внимание в ходе встречи было уделено торгово-экономическому партнерству. Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере", - говорится в сообщении.
Амир Охана поблагодарил президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.
07.04.2025, 16:24 25576
Токаев пригласил президента Сербии посетить Казахстан
Главы государств провели телефонный разговор
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Сербии Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич переговорили по телефону, сообщили в Акорде.
В ходе беседы президент Касым-Жомарт Токаев подтвердил приглашение Александру Вучичу посетить Казахстан с официальным визитом.
Главы государств оценили динамичное развитие двустороннего сотрудничества.
Также президенты подчеркнули значимость активизации торгово-экономических и инвестиционных связей.
Напомним, в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Сербию в ноябре 2024 года был подписан ряд важных документов.
04.04.2025, 12:23 66391
Токаев высказался в поддержку переговорного процесса по Украине
Необходимо проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий, считает президент
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Самарканд. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите в Самарканде высказался в поддержку переговорного процесса по Украине, сообщает Акорда.
Казахстан неизменно выступает за мирное разрешение конфликтов, поэтому приветствуем начало переговоров по Украине, надеемся на благоприятный итог, хотя полностью понимаем всю сложность проблемы", - подчеркнул президент.
Напомнив о росте глобальной нестабильности, он заявил о необходимости проявлять сдержанность и ответственность в оценке происходящих в мире сложных событий.
В год 80-летия ООН он призвал все страны направить усилия на соблюдение Устава всемирной организации и общепризнанных принципов международного права, а также поддержать деятельность Генерального секретаря Антониу Гутерриша.
Токаев отметил важность международной безопасности и стабильности как ключевого фактора устойчивого развития. Он подчеркнул, что Казахстан твердо привержен сбалансированной внешней политике, расширению сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и основными организациями, включая ЕС.
Также глава Казахстана поблагодарил участников мероприятия и европейских партнеров за поддержку инициативы по созданию в Алматы регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. По его мнению, данный центр будет эффективно служить продвижению универсальной "Повестки-2030", а также способствовать решению актуальных социальных, экономических и экологических вопросов в регионе.
Напомним, президент Казахстана прибыл в Самарканд для участия в саммите "Центральная Азия - Европейский союз".
Ранее Токаев высказался по поводу телефонных переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по Украине. По мнению президента, лидеры двух стран показали стремление к достижению долгосрочного мира на основе конкретных договоренностей, что крайне необходимо для обеспечения евразийской безопасности.
03.04.2025, 21:18 76586
Токаев и Мирзиёев подтвердили готовность к расширению партнерства
Фото: Акорда
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил исключительное значение предстоящего саммита "Центральная Азия - Европейский союз" и выразил уверенность в том, что это мероприятие будет способствовать развитию диалога региона с ЕС.
Главы государств подчеркнули продуктивность недавней неформальной встречи в Алматы, а также обозначили высокую динамику развития сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, президенты подтвердили готовность к расширению взаимовыгодного партнерства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо и провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
03.04.2025, 18:56 78026
Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии
Фото: Акорда
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Самарканд. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На полях саммита "Центральная Азия - Европейский союз" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, сообщает пресс-служба Акорды.
Во время встречи обсуждены перспективы развития сотрудничества Казахстана и ЕС в экономике, цифровизации и инновациях. Стороны положительно оценили начало процедур по заключению соглашения об упрощении порядка выдачи виз между Казахстаном и Европейской комиссией.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве остается основой взаимодействия с ЕС. Глава государства также обозначил четыре приоритетных направления, в которых Казахстан имеет потенциал для углубления сотрудничества:
- энергетика,
- инфраструктурные и промышленные проекты,
- развитие транспортных и логистических сетей,
- цифровые инновации, передовые технологии и искусственный интеллект.
В свою очередь Урсула фон дер Ляйен отметила важность реализации проектов в сфере транспорта и логистики, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, и поздравила Касым-Жомарта Токаева с открытием крупного месторождения редкоземельных металлов в Казахстане.
Собеседники договорились продолжать работу в рамках диалоговой платформы С5+ЕС; рассмотрели актуальные вопросы региональной и международной повестки.
03.04.2025, 14:24 80866
Заседание совета глав МИД стран СНГ пройдет 11 апреля в Алматы
Планируется обсуждение широкого круга вопросов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Содружества
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 апреля 2025 года в городе Алматы состоятся заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств и VIII встреча министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия", сообщили в казахстанском МИД.
В ходе СМИД СНГ планируется обсуждение широкого круга вопросов, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества в рамках Содружества. Особое внимание будет уделено координации усилий в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и иных сферах взаимодействия.
В рамках очередной встречи министров иностранных дел в формате "Центральная Азия - Россия" планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия стран региона в торгово-экономической и инвестиционной, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области обеспечения региональной безопасности.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила участие министра иностранных дел России Сергея Лаврова в предстоящем заседании.
11 апреля в Алма-Ате министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первом в этом году заседании совета министров иностранных дел СНГ", - цитирует дипломата ТАСС.
По словам Захаровой, в ходе встречи особое внимание будет уделено обсуждению процесса подготовки государств - участников Содружества к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках объединения и укрепления пограничной безопасности.
Министры подведут итоги выполнения в 2024 году плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ и программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами государств - участников Содружества", - добавила она.
01.04.2025, 13:08 105246
Токаев ознакомил президента Словении с деятельностью МФЦ в Астане
Фото: Акорда
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Словении Наташа Пирц-Мусар, находящаяся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр "Астана", сообщает Акорда.
Президентов ознакомили со структурой и основными направлениями деятельности финансового центра.
Объем привлеченных инвестиций через площадку центра достиг 14,4 млрд долларов. Из них:
- 7,1 млрд - портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange;
- 7,3 млрд - инвестиции участников МФЦА.
Всего в МФЦА зарегистрировано порядка 3700 компаний из более чем 80 стран мира.
Главам государств также рассказали о работе суда МФЦА - первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также Международного арбитражного центра.
Напомним, вчера главы государств провели переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых приняли совместное заявление и провели брифинг для представителей СМИ.
31.03.2025, 18:39 112636
Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества
Токаев и Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт
Фото: Акорда
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, сообщает Акорда.
Также отмечена важность эффективной реализации значительного потенциала в области экономической кооперации, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Шахбаз Шариф обменялись поздравлениями по случаю праздника Ораза айт.
Ранее президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах.
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