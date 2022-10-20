Зеленский освободил Врублевского от должности посла Украины в Казахстане

Киев. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Петра Врублевского от должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане.
Напомним, в августе в соцсетях был опубликован отрывок из интервью Врублевского одному из казахстанских блогеров со скандальными высказываниями о русских. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению".
Слова посла Украины о русских осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания.
Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским. На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.
Министерство иностранных дел Украины отправило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров. По его словам, до украинской стороны была доведена неприемлемость высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.