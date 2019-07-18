Назначен новый постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Гражданин Франции Жан-Франсуа Марто назначен новым постоянным представителем Всемирного банка в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в пресс-службе Всемирного банка, Жан-Франсуа Марто имеет более чем 20-летний опыт работы в области реализации экономической политики и управления проектами. Он будет вести политический диалог Всемирного банка с правительством Казахстана и руководить страновой программой и командой, базирующейся в Нур-Султане.
Жан-Франсуа Марто сменил Ато Брауна, который руководил деятельностью Всемирного банка в Казахстане с февраля 2016 года по июнь 2019 года.
Под руководством г-на Марто Всемирный банк продолжит поддерживать приоритеты развития Казахстана в тесном сотрудничестве с правительством и партнерами по развитию, гражданским обществом и частным сектором", - говорится в сообщении.
До назначения на эту должность г-н Марто занимал руководящие должности в департаментах инфраструктуры и устойчивого развития Всемирного банка, в том числе в качестве глобального лидера по транспорту в области финансирования инфраструктуры. Он также координировал деятельность Всемирного банка, связанную с устойчивым развитием в государствах-членах Европейского союза (ЕС), включая консультативные услуги для Европейской комиссии и нескольких государств-членов ЕС в области транспортной политики, реформы водного сектора, регионального развития и развития городов, а также а также инвестиции в сектора инфраструктуры и окружающей среды.
Отмечается, что Жан-Франсуа Марто выбран на эту должность в рамках конкурсного процесса отбора в масштабах всего банка.
Казахстан присоединился к группе Всемирного банка в июле 1992 года. За 27 лет Всемирный банк стал основным партнером по развитию Казахстана, поддержав развитие направлений широкого спектра - от финансов и социальных услуг до критически важной инфраструктуры на общую сумму более $8 млрд.
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