Nur Otan по жалобам казахстанцев составляет карту проблемных вопросов по регионам

Нур-Султан. 30 сентября. Kazakhstan Today - Партия Nur Otan по обращениям в общественную приемную составляет карты проблемных вопросов по всем регионам, передает Kazakhstan Today.

Только с начала года в общественные приемные партии Nur Otan обратились более 140 тыс. граждан со всех регионов страны. Большинство поднимаемых вопросов были решены на месте. На основе рассматриваемых обращений по каждому региону составляется карта проблемных вопросов, требующих системного решения", - написал в Instagram первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

В частности, по его словам, в Нур-Султане превалирующая часть поступающих жалоб касается жилищно-коммунального хозяйства города.

Благодаря мерам господдержки и привлечению инвестиций, только за прошлый год в столице построено более 140 многоквартирных жилых домов. В эксплуатацию введено порядка 35 тыс. квартир. Вместе с тем горожане жалуются на качество строительства, работу обслуживающих организаций и КСК", - уточнил Байбек.

В этой связи он отметил, что столичному филиалу партии Nur Otan необходимо взять данный вопрос на контроль и в оперативном порядке провести совещание с ответственными представителями госорганов, застройщиками, руководителями управляющих компаний и КСК, чтобы совместно обсудить имеющиеся проблемы и выработать пути их решения. Соответствующие материалы уже переданы Центральным аппаратом партии Nur Otan.

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