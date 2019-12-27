Арман Кырыкбаев назначен секретарем партии Nur Otan

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - По согласованию с лидером партии Нурсултаном Назарбаевым секретарем Nur Otan назначен Арман Кырыкбаев. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил первый зампред партии Бауыржан Байбек, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы партии, Арман Кырыкбаев - выпускник Казахской государственной академии управления, дипломатической академии МИД РК. В разные годы работал в партии Nur Otan, Министерстве культуры и информации, Министерстве иностранных дел.

Также работал директором департамента общественно-политической работы, председателем комитета культуры, вице-министром культуры и информации, заместителем акима Карагандинской области, председателем совета директоров республиканских изданий "Егемен Казакстан", "Казахстанская правда", АО "Казахфильм", ТОО "Nur Media" и др. С 2015 по 2019 годы - заместитель акима города Алматы, где курировал вопросы внутренней политики, образования, здравоохранения и др.

В качестве секретаря партии Арман Кырыкбаев будет курировать общественно-политическое направление, Институт общественной политики, МК "Жас Отан", взаимодействие с экспертным сообществом и др. Первый зампред выразил уверенность, что большой опыт работы в партии, а также центральных и местных госорганах позволит ему успешно реализовать все поставленные задачи.

Бауыржан Байбек поблагодарил его за проделанную работу и пожелал дальнейших успехов. По его словам, за последние полгода на партийных площадках были актуализированы вопросы развития государственного языка, культуры, защиты прав детей и др. Также активизирована работа с молодежью в регионах.

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