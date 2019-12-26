Назначен вице-министр информации и общественного развития РК

Нур-Султан. 25 декабря. Kazakhstan Today - Постановлением правительства Республики Казахстан Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан, сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazakhstan Today.

Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе "Болашак".

В разные годы работал в парламенте РК, администрации президента, акимате Экибастуза, Министерстве образования и науки РК.

С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

С октября 2017 по август 2019 занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года - секретарь партии "Nur Otan".





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