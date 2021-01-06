Партия Nur Otan в Экибастузе: диалоги с избирателями

Экибастуз. 5 января. Kazakhstan Today - Кандидаты от партии Nur Otan на встречах с избирателями главное внимание уделяют вопросам и наказам экибастузцев, передает Kazakhstan Today.

Нынешняя предвыборная кампания проходит в новом формате - кандидаты избираются не персонально, а по партийным спискам. Это совершенно новая для нас схема. В таком формате кандидаты говорят больше о партии, целях и задачах предвыборной программы, а не о себе", - сказала кандидат в депутаты городского маслихата Экибастуза Татьяна Шмидт.

На встречах с избирателями кандидаты от партии Nur Otan главное внимание уделяют вопросам и наказам экибастузцев. А таких наказов немало. Избиратели просят обратить внимание на растущие цены, ремонт коммуникаций, проблемы трудоустройства молодых специалистов, качество медицинских услуг, вопросы экологии - вопросы, крайне актуальные для Экибастузского региона.

Одна из актуальных тем - возможность снятия определённой части пенсионных накоплений для решения жилищных и других проблем.

Мы ждём от встреч с кандидатами в депутаты реальной заинтересованности в решении вопросов, поставленных на встречах. Партия Nur Otan заявляет о себе как о партии реальных дел. Надеемся, что все наши наказы будут рассмотрены и решены положительно", - говорят экибастузцы.

В регионе более ста тысяч граждан, достигших избирательного возраста. Это люди разных возрастов и профессий: сельчане, горожане, молодёжь, ветераны, рабочие, представители интеллигенции.

В предвыборной кампании в Экибастузском регионе участвуют 43 кандидата от партии Nur Otan: 32 - в городской маслихат, 11 - в маслихат Павлодарской области, напоминает пресс-служба Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan.

Оплачено из средств избирательного фонда Экибастузского городского предвыборного штаба партии Nur Otan

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