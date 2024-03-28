Нуртлеу и Блинкен обсудили стратегическое партнерство Казахстана и США   

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с американским сенатором Стивом Дэйнсом вопросы международной и региональной безопасности и торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с американским сенатором Стивом Дэйнсом вопросы международной и региональной безопасности и торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщает Акорда





Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др.





Также собеседники уделили большое внимание вопросам безопасности.





По словам Токаева, Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.





Он добавил, что в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело.



