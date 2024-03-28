27.03.2024, 13:50 8961
Нуртлеу и Блинкен обсудили стратегическое партнерство Казахстана и США
Главы ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности
Фото: gov.kz
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Вашингтон. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в ходе визита в Вашингтон обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном поступательное развитие расширенного стратегического партнерства Казахстана и США, сообщает пресс-служба МИД РК.
Нуртлеу, подчеркнув сбалансированный характер внешней политики Республики Казахстан, уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений", - проинформировали в ведомстве.
Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества.
В свою очередь Энтони Блинкен подчеркнул, что "Соединенные Штаты признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах".
В завершение встречи стороны договорились продолжать диалог по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.
Напомним, в прошлом году Казахстан и США в совместном заявлении озвучили меры по снижению выбросов метана.
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28.03.2024, 08:18 901
Токаев прибыл в Китай
Фото: Акорда
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, сообщила пресс-служба Акорды.
Главу государства встретили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Напомним, в рамках визита в Китай президент Казахстана проведет ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.
27.03.2024, 16:19 7616
Год казахстанского туризма стартует завтра в Китае
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Пекин. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине завтра состоится официальное открытие Года туризма Казахстана в Китае, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
О том, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, стало известно во время официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2023 году. В Пекин уже прибыла официальная делегация из Казахстана. В ее составе министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, а также представители акиматов, нацкомпании Kazakh Tourism, НПП "Атамекен" и более 150 деятелей культуры", - сообщили в ведомстве.
В числе делегатов также олимпийский чемпион Серик Сапиев, чемпион UFC Шавкат Рахмонов, а также призер Олимпийских игр Канат Ислам.
Сегодня в местах проведения официальных мероприятий активно ведутся подготовительные работы. Конференц-зал и концертный зал готовятся к приему большого количества гостей, артисты проводят свои репетиции.
В рамках открытия Года пройдет ряд мероприятий. Это казахстанско-китайский форум по развитию туризма и инвестиций, выставка регионов Казахстана, культурные активности в этноауле, а также гала-концерт", - уточнили в министерстве.
Участники форума смогут посетить стенды 17 областей Казахстана, на которых будут представлены туристические достопримечательности регионов.
Также в рамках форума пройдут две панельные сессии с участием госорганов и компаний в сфере туризма.
Первая сессия - "Открывая Казахстан: возможности организованного туризма для китайских путешественников", вторая сессия - "Партнерство в туристском бизнесе: казахстанско-китайские инвестиционные возможности". В рамках форума также состоится подписание меморандума о взаимопонимании между национальной компанией Kazakh Tourism и представителями Messe Frankfurt Asia Holding", - говорится в информации.
На гала-концерте выступят известные казахстанские музыкальные и танцевальные коллективы и яркие солисты, в том числе Роза Рымбаева, Али Окапов, Майра Мухамедкызы, Зарина Алтынбаева, группа Ulytau и многие другие. В гала-концерте также примут участие артисты из Китая.
27.03.2024, 10:06 11726
Токаев посетит Китай и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума
Фото: russian.cgtn.com
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Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 28-29 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом посетит Китайскую Народную Республику и примет участие в сессии Боаоского азиатского форума, сообщила пресс-служба Акорды.
Программа визита предусматривает ряд встреч президента Казахстана с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.
Как сообщалось ранее, двусторонний товарооборот между Казахстаном и Китаем по итогам прошедшего года вырос на 30%, достигнув $31,5 млрд. Объем инвестиций КНР в экономику Казахстана за 9 месяцев 2023 года составил порядка $1,4 млрд.
26.03.2024, 13:05 20071
Казахстан готов внести свой вклад в борьбу с терроризмом - Токаев
На встрече с американским сенатором Стивом Дэйнсом президент уделил большое внимание вопросам безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с американским сенатором Стивом Дэйнсом вопросы международной и региональной безопасности и торгово-экономическое взаимодействие двух стран, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что в Казахстане уделяется большое внимание привлечению инвестиций, либерализации экономики и развитию промышленности. По его словам, ключевыми сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, разведка и переработка полезных ископаемых, модернизация инфраструктуры и др.
Также собеседники уделили большое внимание вопросам безопасности.
По словам Токаева, Казахстан одним из первых в мире решительно осудил жестокий террористический акт в Подмосковье и выразил солидарность с Россией.
Он добавил, что в борьбе против терроризма все страны, невзирая на противоречия во взаимоотношениях друг с другом, должны объединить усилия в рамках масштабной международной коалиции. Казахстан готов внести свой вклад в это нужное дело.
Напомним, после теракта в российском "Крокус Сити Холле" Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе с терроризмом и поручил усилить меры по обеспечению безопасности граждан.
25.03.2024, 18:15 27091
Токаев поздравил нового президента Индонезии
Фото: Акорда
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Астана. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Прабово Субианто Джойохадикусумо по случаю его победы на выборах президента Индонезии, сообщает пресс-служба Акорды.
Я уверен, что под вашим мудрым руководством ваша прекрасная страна достигнет новых успехов в своем экономическом и социальном развитии, а также укрепит свою роль на международной арене. Казахстан и Индонезию связывают теплые отношения, основанные на взаимном доверии и общих интересах. Я подтверждаю готовность совместно использовать открывающиеся возможности для развития многогранного взаимодействия в интересах наших стран", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал индонезийскому лидеру успехов во всех его начинаниях, а народу Индонезии - дальнейшего прогресса и благополучия.
22.03.2024, 16:50 54141
Конференцию для урегулирования украинского кризиса предлагает провести Китай
Мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба
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Пекин. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китайские власти считают необходимым организовать международную мирную конференцию, которую в равной степени будут признавать и Россия, и Украина.
Об этом заявил спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на брифинге по итогам своей международной поездки с целью урегулирования украинского конфликта, сообщает Bigasia.
По словам дипломата, Пекин стремится провести конференцию в таком формате "для того, чтобы гарантировать успех и получить результаты от этого мероприятия".
Ли Хуэй отметил, что мирные переговоры необходимо начать как можно скорее, чтобы предотвратить нанесение еще большего ущерба.
Мы считаем, что самая неотложная задача на данный момент, самое срочное, что нужно сделать, - это восстановить мир", - подчеркнул дипломат.
Ранее Ли Хуэй провел второй раунд челночной дипломатии для содействия урегулированию украинского кризиса. Спецпредставитель КНР сначала посетил Россию, затем штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Напомним, 7 марта на большой ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Ван И рассказал о дипломатической повестке Китая на 2024 год. Одним из самых серьезных вызовов глобальной безопасности Ван И назвал продолжающийся кризис на Украине. Он призвал как можно скорее провести международную мирную конференцию по этому вопросу с равноправным участием России и Украины.
20.03.2024, 21:01 67286
Главы МИД и Минтранспорта РК посетят Китай
Министры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества
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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 29-30 марта по приглашению китайской стороны министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику, сообщает пресс-служба МИД РК.
Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
С 22 по 25 марта состоится рабочий визит министра транспорта РК Марата Карабаева в Китай, в частности в Пекин и Урумчи.
Министр транспорта обсудит с китайскими партнерами вопросы совместных проектов и инициатив, а также повышения эффективности транспортных связей между двумя странами.
18.03.2024, 14:02 81626
Токаев поздравил Путина с победой на президентских выборах
Фото: Акорда
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Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации, сообщает Акорда.
Токаев отметил всенародную поддержку стратегического курса российского лидера, рассказали в пресс-службе президента РК.
Собеседники обсудили ход двустороннего сотрудничества, поступательно развивающегося в духе стратегического партнерства. Главы государств условились продолжать тесное взаимодействие.
По информации RT, действующий глава государства Владимир Путин по итогам подсчета более 99% бюллетеней лидирует на выборах президента, которые прошли в России с 15 по 17 марта.
По итогам обработки более 99% бюллетеней Путин набрал 87,29% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,30% голосов. На третьем месте оказался Владислав Даванков от партии "Новые люди" с результатом 3,21% голосов, четвертым стал Леонид Слуцкий (ЛДПР) с 3,21% голосов.
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