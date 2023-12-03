Казахстан и США в совместном заявлении озвучили меры по снижению выбросов метана

Продление можно рассматривать не как продолжение отработки подходов к рациональному использованию, а как попытку сокращения численности сайгака любыми средствами

Фото: Алексей Тимошенко

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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продление сроков "регулирования" численности сайгаков на декабрь - совершенно нерациональное решение не только с природоохранной, но и с хозяйственной точки зрения, заявляют эксперты Ассоциации по сохранению биологических видов (АСБК).





По срокам промысел (да и любительскую охоту) нами рекомендовано заканчивать 15 ноября. Обоснованием, по которому сейчас идет добыча сайгаков, и соответствующим решением правительства рекомендовано 30 ноября. Но со второй половины ноября самцы уже начинают формировать гаремы, а в первых числах декабря, как правило, идет полным ходом гон - спаривание. Любое беспокойство в это время будет в разной степени мешать размножению, а уж активное преследование зверей тем более. Кроме того, взрослые самцы после гона истощены, часть из них погибает; очевидно, гибель при беспокойстве из-за дополнительных затрат энергии и стресса также повысится. И еще одна чисто утилитарная причина - мясо самцов за две недели до гона уже практически не годится в пищу из-за специфического запаха. Естественно, никакие формы охоты после гона, зимой, тоже невозможны - это самое тяжелое время для сайгаков, которое им надо помочь спокойно пережить", - написал в Facebook директор Центра прикладной биологии АСБК Сергей Скляренко.





По словам эксперта, минимально устойчивая численность популяций, ниже которой уже недопустимо использование сайгака, рекомендована в размере 300 тысяч зверей для уральской, 500 тысяч для бетпакдалинской и 200 тысяч для устюртской популяции.





Это ни в коем случае не оптимальная численность, которую надо поддерживать, а именно минимальная! Оптимальная и максимально возможная численность сайгака никому не известны, достаточно обоснованные их расчеты отсутствуют", - подчеркнул ученый.





Он рассказал, как АСБК готовила биологическое обоснование для нормативов по сайгаку. Это было сделано для сроков охоты, установления лимита (предельного объема добычи) и минимально устойчивой численности популяций.





Использование каждого вида должно регулироваться, в том числе этими нормативами, чтобы оно было разумным, то есть чтобы и популяции были устойчивыми или росли, и добывание какого-то числа животных было возможным и приносило пользу людям. Предупреждая вопросы - обоснование было подготовлено бесплатно; мы были заинтересованы в том, чтобы нормативы были правильными и соответствовали в том числе рекомендациям, подготовленным казахстанскими и международными специалистами", - пояснил эксперт.





Он подчеркнул, что максимально возможная добыча в устойчивых популяциях с растущей численностью, рекомендованная биообоснованием, не должна превышать 20% от определенной в весенних учетах, то есть до появления молодняка.





Это соответствует чуть более чем 10% от потенциальной осенней, то есть предпромысловой. В годы промысла (до 1990-х гг.) добывалось по 20% от предпромысловой, и это не снижало численность вида. Таким образом, мы рекомендовали гораздо более низкий норматив, чтобы наверняка избежать избыточной добычи", - рассказал Скляренко.





Обсуждаемое (или уже решенное) продление сроков "регулирования" численности на часть декабря - совершенно нерациональное решение не только с природоохранной, но и с хозяйственной точки зрения, заявляет ученый.





Заметного прироста добычи сайгаков как таковой, судя по динамике текущего промысла, это не даст. Продление можно рассматривать не как продолжение отработки подходов к рациональному использованию, а как попытку сокращения численности сайгака любыми средствами. Сокращения размножения вида, на который 20 с лишним лет смотрели как на икону, и в восстановление которого вложили огромные силы и средства. Такой подход мы считаем в корне неверным", - подчеркнул Скляренко.





Он выразил мнение, что правильной стратегией было бы поддержание максимально возможной численности всех популяций с высоким выходом продукции - это бы принесло гораздо большую пользу и сайгаку, и Казахстану. А вопрос с фермерами решается защитой посевов и компенсациями.





Напомним, охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря. Из-за массового отстрела животные начали покидать территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.





Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.





Тем временем "международные эксперты" заявили , что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.





Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.



