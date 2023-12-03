Казахстан и США в совместном заявлении озвучили меры по снижению выбросов метана
Фото: Акорда
Дубаи. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совместное заявление Казахстана и США об ускорении мер по снижению выбросов метана озвучили сегодня специальный представитель президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству Зульфия Сулейменова и специальный посланник президента США по климату Джон Керри, сообщает Акорда.
Представители двух стран подчеркнули важность быстрого сокращения выбросов метана до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 градуса Цельсия.
Стремясь мобилизовать глобальные действия и усилить поддержку существующих международных инициатив по сокращению выбросов метана посредством эффективных двусторонних действий, Казахстан присоединяется к Глобальному обязательству по метану", - говорится в заявлении.
Страны заявили о взаимной готовности ускорить разработку и реализацию политики и проектов по быстрому сокращению выбросов метана, особенно в секторе ископаемых источников энергии.
Казахстан и Соединенные Штаты намерены в ближайшие два года предпринять следующие усилия для поддержки приоритетов Казахстана в области сокращения выбросов метана:
- сотрудничество по внедрению передового опыта по снижению выбросов метана в угольных шахтах, включая дегазацию угольных пластов, уничтожение метана вентиляционного воздуха, а также улавливание и утилизацию шахтного метана, который в противном случае был бы выброшен в атмосферу;
- сотрудничество по внедрению регулярного и комплексного обнаружения и устранения утечек и устранению рутинной вентиляции метана в нефтегазовом секторе;
- использование спутниковых и других технологий для мониторинга и снижения выбросов метана, с особым акцентом на предотвращение и быстрое реагирование на суперэмиттеры, в том числе путем активного участия в системе оповещения и реагирования на метан Международной обсерватории по выбросам метана;
- внедрение регулярного обнаружения и устранения утечек в "КазМунайГаз" и его дочерних и зависимых организациях;
- обмен передовым опытом и стимулирование разработки проектов по выявлению, устранению и предотвращению утечек и сбросов в системе транспортировки, распределения и хранения газа;
- продвижение пилотных проектов по контролю утечек и вентиляции метана на нефтегазовых объектах Казахстана с целью внедрения передового опыта по измерению и снижению уровня метана в масштабах страны;
- разработка национальных стандартов, по мере необходимости, для устранения не аварийной вентиляции метана и требования обнаружения и устранения утечек в нефтегазовом секторе как можно скорее до 2030 года;
- совершенствование национальных инвентаризаций метана в различных секторах, в том числе благодаря поддержке Коалиции за климат и чистый воздух;
- развитие частного сектора и инвестиции в проекты по снижению уровня метана, в том числе путем созыва в первой половине 2024 года отраслевого круглого стола для демонстрации технологий снижения уровня метана и определения возможностей для развития проектов;
- выявлять и поддерживать, по мере необходимости, источники финансирования проектов по снижению уровня метана, в том числе через экспортно-импортный банк США, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк и другие организации.
Соединенные Штаты намерены работать с партнерами над мобилизацией инвестиций для поддержки достижения полного потенциала снижения выбросов метана в нефтегазовом секторе Казахстана, что потребует не менее 1,4 миллиарда долларов США общих расходов до 2030 года, по оценкам Международного энергетического агентства, и стимулировать инвестиции в дополнительные возможности снижения выбросов метана в различных секторах", - подчеркивается в заявлении.
Стороны подтвердили приверженность решению неотложной проблемы, связанной с выбросами метана.
Совместно работая над этими приоритетами, мы стремимся построить более устойчивое будущее для нашей планеты и будущих поколений", - подчеркивается в заявлении.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Всемирном климатическом саммите заявил, что Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений.
Сегодня казахстанские чиновники и бизнесмены подписали ряд важных соглашений, в том числе - соглашения о строительстве в Казахстане ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии.