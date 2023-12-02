Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана - Токаев  

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Дубаи. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений, - Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите.





Акорда





Сокращение выбросов метана - это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку", - подчеркнул президент Казахстана.





Акорда





По его словам, сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.





Токаев напомнил, что Казахстан первым в регионе ратифицировал Парижское соглашение и принял стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.





Акорда





Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики. Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", - заявил глава Казахстана.





Он также отметил, что Казахстан является ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, что играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе.





Акорда





По мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода. Мы также активно поддерживаем частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии", - отметил президент.





Он выразил мнение, что от стран с развивающейся экономикой не стоит требовать приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата.





Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - подчеркнул Токаев.





Он выразил надежду, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ, но отметил, что финансирование - это только первое препятствие.





Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима", - заявил Токаев.





Он призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря - некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире.





Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического саммита "Единая вода" на полях следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил глава Казахстана.





Акорда





Он пригласил участвующие государства на международный форум "Астана" в июне 2024 года.





Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29", - подчеркнул президент.





Он также напомнил, что в целях защиты климата в Центральной Азии в 2026 году в Казахстане состоится Региональный климатический саммит под эгидой ООН.





Акорда





Чрезвычайная климатическая ситуация - это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех. Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис", - резюмировал Токаев.