01.12.2023, 18:46 11426

Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана - Токаев  

Сокращение выбросов метана - самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления
Казахстан присоединится к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана - Токаев
Фото: Акорда
Дубаи. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY -  Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите.

Акорда

Сокращение выбросов метана - это самый быстрый способ замедлить темпы глобального потепления. Именно поэтому я рад сообщить, что Казахстан решил присоединиться к Глобальному обязательству по сокращению выбросов метана. В то же время мы стремимся решить масштабную в странах нашего региона проблему угля путем реализации в Казахстане первого в регионе партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP). Чтобы обе эти инициативы увенчались успехом, мы призываем наших друзей и партнеров оказать конкретную поддержку", - подчеркнул президент Казахстана.


Акорда

По его словам, сегодня почти половина населения Земли проживает в регионах, находящихся в высокой степени зависимости от изменений климата. Наибольшей опасности подвергаются малые островные развивающиеся государства, развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, и наименее развитые страны.

Токаев напомнил, что Казахстан первым в регионе ратифицировал Парижское соглашение и принял стратегию углеродной нейтральности до 2060 года.

Акорда

Новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики. Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", - заявил глава Казахстана.


Он также отметил, что Казахстан является ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43% мировых поставок, что играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе.

Акорда

По мере декарбонизации мира в ближайшие десятилетия важнейшие минералы, включая редкоземельные, станут незаменимыми. Казахстан готов стать основным поставщиком этих минералов переходного периода. Мы также активно поддерживаем частные "зеленые" инициативы. Например, Ассоциация упаковщиков Казахстана работает над проектами по избавлению от пластиковых отходов, внося свой вклад в защиту экологии", - отметил президент.


Он выразил мнение, что от стран с развивающейся экономикой не стоит требовать приносить в жертву национальное развитие и модернизацию во имя защиты климата.

Напротив, эти цели должны идти рука об руку и подкреплять друг друга. Нужны смелые шаги", - подчеркнул Токаев.


Он выразил надежду, что международное сообщество расширит свои обязательства по увеличению финансирования климатических программ, но отметил, что финансирование - это только первое препятствие.

Даже если нам удастся ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса к 2050 году, страны Центральной Азии все равно столкнутся с повышением температуры до 2,5 градуса. Это приведет к нехватке воды, сильной жаре, опустыниванию и экстремальным гидрологическим явлениям. Поэтому адаптация неизбежна и необходима", - заявил Токаев.


Он призвал выделять больше средств на поддержку Международного фонда спасения Аральского моря - некогда четвертого по величине внутреннего водоема в мире.

Казахстан примет председательство в фонде в следующем году и надеется привлечь всех партнеров к решению этой проблемы. Кроме того, мы рады вместе с Францией стать сопредседателями первого тематического саммита "Единая вода" на полях следующей сессии Генеральной ассамблеи ООН", - добавил глава Казахстана.


Акорда

Он пригласил участвующие государства на международный форум "Астана" в июне 2024 года.

Форум может послужить диалоговой платформой для продолжения целенаправленного сотрудничества по острым вопросам, связанным с климатом, до СОР 29", - подчеркнул президент.


Он также напомнил, что в целях защиты климата в Центральной Азии в 2026 году в Казахстане состоится Региональный климатический саммит под эгидой ООН.

Акорда

Чрезвычайная климатическая ситуация - это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех. Казахстан твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис", - резюмировал Токаев.

 

новости по теме

02.12.2023, 13:05 2226

Резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя создадут в Казахстане

Предположительно, резерват будет располагаться на территории Атырауской области в акватории Каспийского моря вблизи местности Прорва, а также на территории Мангистауской области северо-восточнее острова Кулалы на Каспии
Резерват для сохранения популяции краснокнижного каспийского тюленя создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
Актау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Природный резерват для каспийских тюленей, предположительно, разместится на территории Атырауской области в акватории Каспийского моря вблизи местности Прорва, а также на территории Мангистауской области северо-восточнее острова Кулалы на Каспии.

Об этом агентству Lada.kz сообщил руководитель Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нурлыбек Гайсин.

По его словам, каспийский тюлень - единственный представитель водных млекопитающих Каспийского моря, обитающий на территории инспекции.

Данный вид животного обитает во всей акватории моря и может считаться видом - индикатором ее состояния", - подчеркнул Гайсин.


Он также напомнил, что постановлением правительства от 9 ноября 2020 года каспийский тюлень был включен в Красную книгу Казахстана. Особенностью биологии этого вида является сезонная изменчивость мест обитания.

Для размножения и линьки каспийским тюленям необходим ледовый покров, который образуется исключительно в казахстанском и российском секторе Северного Каспия. Поэтому казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении данного вида", - рассказал инспектор.


Он добавил, что резерват будет создан с учетом маршрута миграции и лежбища животных в качестве самостоятельного юридического лица. В настоящее время эксперты выясняют, какую территорию должен занимать резерват, и определяют будущий штат его сотрудников.

Напомним, создать государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя поручил президент Касым-Жомарт Токаев.

В ноябре прошлого года на побережье Капия обнаружили более 140 мертвых тюленей. Одной из причин гибели животных был назван выброс сероводорода.

Сенатор Дуйсенгазы Мусин в своем депзапросе заявил, что в работе по сохранению популяции каспийского тюленя нет четких результатов, а производственная и научная база рыбной отрасли слаба.
 
30.11.2023, 15:53 26311

Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций

Глубокую траншею для укладки кабеля выкопали на расстоянии менее метра от стволов деревьев
Алматинцы заявили о массовом повреждении деревьев при прокладке подземных коммуникаций
Фото: Facebook/Экологическое сообщество Алматы
Алматы. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В редакцию Kazakhstan Today обратились активисты Экологического сообщества Алматы с просьбой придать огласке проблему повреждения деревьев при прокладке подземных коммуникаций в городе.

По словам экоактивистов, очередной факт массового повреждения деревьев зафиксировали жители Алматы на улице Жарокова в промежутке между улицами Жамбыла и Шевченко.

Производя работы по замене кабеля, новый кабель решили укладывать не на месте существующего, проходящего под тротуаром, а в зеленой зоне, где растут деревья.

Активисты и местные жители требуют от акимата срочных мер по запрету прокладки кабеля в зеленой зоне улицы Жарокова.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДеревьяПовреждениеАлматы
30.11.2023, 13:43 27651

Продление сроков охоты на сайгаков нерационально - эксперты

Продление можно рассматривать не как продолжение отработки подходов к рациональному использованию, а как попытку сокращения численности сайгака любыми средствами
Продление сроков охоты на сайгаков нерационально - эксперты
Фото: Алексей Тимошенко
Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Продление сроков "регулирования" численности сайгаков на декабрь - совершенно нерациональное решение не только с природоохранной, но и с хозяйственной точки зрения, заявляют эксперты Ассоциации по сохранению биологических видов (АСБК).

По срокам промысел (да и любительскую охоту) нами рекомендовано заканчивать 15 ноября. Обоснованием, по которому сейчас идет добыча сайгаков, и соответствующим решением правительства рекомендовано 30 ноября. Но со второй половины ноября самцы уже начинают формировать гаремы, а в первых числах декабря, как правило, идет полным ходом гон - спаривание. Любое беспокойство в это время будет в разной степени мешать размножению, а уж активное преследование зверей тем более. Кроме того, взрослые самцы после гона истощены, часть из них погибает; очевидно, гибель при беспокойстве из-за дополнительных затрат энергии и стресса также повысится. И еще одна чисто утилитарная причина - мясо самцов за две недели до гона уже практически не годится в пищу из-за специфического запаха. Естественно, никакие формы охоты после гона, зимой, тоже невозможны - это самое тяжелое время для сайгаков, которое им надо помочь спокойно пережить", - написал в Facebook директор Центра прикладной биологии АСБК Сергей Скляренко.


По словам эксперта, минимально устойчивая численность популяций, ниже которой уже недопустимо использование сайгака, рекомендована в размере 300 тысяч зверей для уральской, 500 тысяч для бетпакдалинской и 200 тысяч для устюртской популяции.

Это ни в коем случае не оптимальная численность, которую надо поддерживать, а именно минимальная! Оптимальная и максимально возможная численность сайгака никому не известны, достаточно обоснованные их расчеты отсутствуют", - подчеркнул ученый.


Он рассказал, как АСБК готовила биологическое обоснование для нормативов по сайгаку. Это было сделано для сроков охоты, установления лимита (предельного объема добычи) и минимально устойчивой численности популяций.

Использование каждого вида должно регулироваться, в том числе этими нормативами, чтобы оно было разумным, то есть чтобы и популяции были устойчивыми или росли, и добывание какого-то числа животных было возможным и приносило пользу людям. Предупреждая вопросы - обоснование было подготовлено бесплатно; мы были заинтересованы в том, чтобы нормативы были правильными и соответствовали в том числе рекомендациям, подготовленным казахстанскими и международными специалистами", - пояснил эксперт.


Он подчеркнул, что максимально возможная добыча в устойчивых популяциях с растущей численностью, рекомендованная биообоснованием, не должна превышать 20% от определенной в весенних учетах, то есть до появления молодняка.

Это соответствует чуть более чем 10% от потенциальной осенней, то есть предпромысловой. В годы промысла (до 1990-х гг.) добывалось по 20% от предпромысловой, и это не снижало численность вида. Таким образом, мы рекомендовали гораздо более низкий норматив, чтобы наверняка избежать избыточной добычи", - рассказал Скляренко.


Обсуждаемое (или уже решенное) продление сроков "регулирования" численности на часть декабря - совершенно нерациональное решение не только с природоохранной, но и с хозяйственной точки зрения, заявляет ученый.

Заметного прироста добычи сайгаков как таковой, судя по динамике текущего промысла, это не даст. Продление можно рассматривать не как продолжение отработки подходов к рациональному использованию, а как попытку сокращения численности сайгака любыми средствами. Сокращения размножения вида, на который 20 с лишним лет смотрели как на икону, и в восстановление которого вложили огромные силы и средства. Такой подход мы считаем в корне неверным", - подчеркнул Скляренко.


Он выразил мнение, что правильной стратегией было бы поддержание максимально возможной численности всех популяций с высоким выходом продукции - это бы принесло гораздо большую пользу и сайгаку, и Казахстану. А вопрос с фермерами решается защитой посевов и компенсациями.

Напомним, охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря. Из-за массового отстрела животные начали покидать территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.

Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.

Тем временем "международные эксперты" заявили, что считают возможным убой сайгаков в Казахстане.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.

Ранее сообщалось о массовом истреблении бизонов в США в XIX веке. В результате хищнического истребления численность бизонов к началу XX века снизилась с нескольких десятков миллионов до нескольких сотен.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РКСайгакиОхотаистребление
29.11.2023, 13:33 39701

Смог в Усть-Каменогорске: в атмосфере зафиксировано превышение вредных веществ   

Из-за плотного тумана в аэропорту Усть-Каменогорска отменили несколько авиарейсов
Усть-Каменогорск. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске зафиксировано повышенное содержание вредных веществ в атмосфере.

28 ноября в областном центре наблюдается не то туман, не то смог. Автомобилисты жалуются на ограничение видимости на дорогах. Утром из-за неблагоприятных погодных условий отменили некоторые авиарейсы в Усть-Каменогорск", - сообщает сайт YK-news.



Как сообщает сайт, с 26 ноября в городе установился штиль. А сегодня, по прогнозу Казгидромета, в городе ожидается туман.

При этом, по данным Казгидромета, с 00.00 до 15.00 в Усть-Каменогорске зафиксировано 18 превышений максимальных ПДК по оксиду углерода, диоксиду серы и взвешенным частицам.

Напомним, в феврале этого года сенатор Ольга Булавкина сообщала, что в Усть-Каменогорске выбросы загрязняющих веществ в атмосферу составляют 158 тысяч тонн в год. Она подчеркнула, что сложившаяся экологическая ситуация несет реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее сообщалось, что Алматы входит в топ-5 наиболее загрязненных городов мира по уровню взвешенных частиц. Члены инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" создали петицию о признании в Алматы экологической катастрофы.  
 
29.11.2023, 12:10 40716

Требования к безопасному использованию зарядных станций для электромобилей разрабатывает МЧС

Сейчас выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена, также отсутствуют требования к их безопасной эксплуатации
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, как решаются вопросы безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают популяризацию и развитие в стране экологически чистого транспорта. Сейчас в рамках действующего законодательства выдача разрешения на эксплуатацию электрозарядных устройств для электромобилей не предусмотрена. В стране также отсутствуют требования, определяющие их безопасную эксплуатацию, сообщили в МЧС.

При этом в последнее время в нашей республике, как и во всем мире, растет спрос на электромобили. Учитывая актуальность вопроса, МЧС инициирована необходимость быстрого принятия решений в урегулировании безопасной эксплуатации электромобилей и их зарядных станций. Нами изучен опыт зарубежных стран по эксплуатации электромобилей и зарядных станций (США, Канада, Мексика, Нидерланды, Швейцария, Германия, Великобритания и Россия). На основе опыта России и Норвегии МЧС сформированы необходимые требования к электромобилям и их зарядным станциям, которые направлены в Министерство промышленности и строительства для дальнейшего их внесения в строительные нормы", - рассказали в ведомстве.


Также дополнительно направлен запрос в МИД для получения нормативных требований Китая и Турции по размещению электромобилей и их зарядных станций в паркингах.

Одновременно Академия гражданской защиты имени Малика Габдуллина проводит научно-исследовательскую работу по изучению состава литий-ионных аккумуляторов, их способов и методов пожаротушения.

МЧС также направлено предложение в Министерство торговли и интеграции о необходимости принятия соответствующих стандартов для электромобилей и их зарядных станций.

В ведомстве напомнили о ЧП в Узбекистане, которое произошло 28 сентября 2023 года. Тогда на складе хранения электромобилей и их комплектующих запасных частей произошел взрыв, в результате которого пострадали более 150 человек.

Этот и другие похожие факты вызывают обеспокоенность МЧС. Поэтому это направление требует особого внимания со стороны соответствующих государственных органов. В этой связи работа в данном направлении проводится активно, и в ближайшее время госорганами будут приняты все необходимые поправки в нормативные правовые акты и нормативно-техническую документацию Республики Казахстан, включая последующие изменения и дополнения в правила пожарной безопасности", - резюмировали в МЧС.


В июле сообщалось, что в Казахстан могут ввезти еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе. На сегодняшний день на территорию РК завезено 3442 электромобиля с освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов.  
 
17.11.2023, 20:42 100346

Будет создан НИИ по изучению Каспийского моря - Нуржан Нуржигитов

Проект постановления подготовлен, согласовывается с соответствующими органами
Будет создан НИИ по изучению Каспийского моря - Нуржан Нуржигитов
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов в ходе пресс-конференции на площадке службы центральных коммуникаций сообщил, что будет создан научно-исследовательский институт по изучению Каспийского моря

Проект постановления подготовлен, согласовывается с соответствующими органами. В этом году создадим институт. Основная работа заключается в изучении проблемы (обмеление Каспийского моря), принятии конкретных решений с приграничными государствами", - сказал министр.


Нуржан Нуржигитов также сообщил, что в сфере совместного использования трансграничных водных ресурсов на высшем уровне осуществляется партнерство с приграничными государствами.

Понижение уровня воды в Каспийском море уже начало сказываться на экосистеме и морской индустрии. Экологи считают, что только совместными усилиями Казахстана и России можно решить проблему обмеления Каспия.

По разновременным данным космической съемки, за 15 лет АО "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары" в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, Каспийское море мелеет. По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря уменьшилась на 7,1%.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:КаспийсозданиеНИИ
06.11.2023, 14:10 168746

Любительскую охоту на сайгаков разрешат в Казахстане

Охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря
Любительскую охоту на сайгаков разрешат в Казахстане
Фото: Depositphotos
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство экологии и природных ресурсов подготовило проект поправок в приказ "Об утверждении правил выдачи разрешений на пользование животным миром", передает корреспондент агентства.

В перечень видов пользования животным видом, на которые выдаются разрешения, включена любительская охота на сайгаков, за исключением дериватов (рогов), на территории закрепленных охотничьих хозяйств. Охота осуществляется в соответствии с выделенной квотой.

Заявка на проведение любительской (спортивной) охоты на сайгаков на территории закрепленных охотничьих хозяйств подается в местный исполнительный орган. В случае, если изъятие объектов животного мира производится с участием иностранцев - электронная копия договора субъекта охотничьего хозяйства с иностранцами на организацию охоты", - сказано в предлагаемой редакции.


Документ устанавливает, что лимит на проведение промысловой охоты на сайгаков на территории резервного фонда устанавливается на основании биологического обоснования.

Тем временем охоту на сайгаков в Западном Казахстане продлили до 20 декабря.

Изначально говорилось, что отлов и отстрел проведут с 6 октября до 15 ноября. Но срок продлили до 20 декабря этого года, сообщает издание "Мой город" со ссылкой на заявление вице-министра экологии Нуркена Шарбиева.

По биологическим обоснованиям отстрелу и отлову подлежат 226 тысяч особей уральской популяции. Управлением популяциями сайгаков занимается специализированная организация РГКП "ПО "Охотзоопром". К отлову и отстрелу сайгаков привлекают граждан, имеющих разрешение на ношение и хранения оружия, удостоверение охотника. С ними "Охотзоопром" заключает договоры", - сообщили в министерстве.


За каждую добытую тушу сайгака ловчим выплачивают 4211 тенге, охотникам - 5052 тенге. По состоянию на 31 октября уничтожены 5708 особей. Из них после ловли в сети - 1252 особи, отстрелом - 4456 особей. К управлению популяциями сайгаков на сегодня привлекли девять бригад из 55 человек и 26 единиц техники.

Добытые туши передают для переработки и реализации на мясоперерабатывающие комбинаты ЗКО, Акмолинской и Карагандинской областей. За счет вырученных средств покрываются расходы "Охотзоопрома". Мясоперерабатывающие организации взвешивают туши без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой. ЖКТ утилизируют в соответствии с ветеринарными требованиями", - сказал вице-министр.


При этом он уточнил, что рога отправляются на хранение в "Охотзоопром", а мясо отправляют на комбинаты.

Мясокомбинаты принимают туши по 315 тенге за килограмм. Дальнейшую цену и место реализации сайгачатины мясокомбинаты определяют самостоятельно", - сообщает издание.


Также отмечается, что вице-министр подтвердил, что в селе Круглоозерное продавали мясо сайги. Ветеринарные службы провели проверку, после чего владелец прекратил реализацию мяса.

Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.

В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.

Также сообщается, что сайгаки покидают территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СайгакиразрешениеОхота
06.11.2023, 08:48 171906

В Западном Казахстане произошел массовый падеж скота

В Западном Казахстане произошел массовый падеж скота
Фото: скриншот из видео
Уральск. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области массово гибнет скот, сообщает "Хабар 24".

По словам местных жителей, от неизвестной болезни уже погибли сотни голов КРС. Специалисты устанавливают причину мора. Ветеринары взяли материалы на анализ. Они предполагают, что это заболевание эмкар, или же эмфизематозный карбункул, острая инфекционная болезнь. Им заражается крупный рогатый скот, в основном молодняк.

Факт в том, что после вакцинации был падеж. Все симптомы совпадают с болезнью карасан. То есть там образуется в зоне бедер, грудной, шейной зоне. Там образуется вода, кровотечение. И в ближайшие 2-3 дня там умирает скот", - говорит фермер Бахыт Балабаев.


Как сообщил руководитель отдела управления ветеринарии ЗКО Кенжебек Аймашев, в октябре сдали на исследование три материала от трех павших животных.

Результат был отрицательным. 30-го сдали 2 материала от павших животных. Ну результат ждем через 8-10 дней. Животные хромали. Мы подозреваем эмкар. В первый раз так же было, подозревали эмкар", - сказал он.


В свою очередь эксперт по сельскому хозяйству Кирилл Павлов связывает гибель скота в регионе с отстрелом сайгаков.

А я не предполагаю, я уверен на сто процентов, что повальное непрофессиональное убийство сайгаков открыло ящик ветеринарной Пандоры", - написал он на своей странице в Facebook.


Как сообщалось ранее, в Казахстане сайгаков включили в перечень животных, подлежащих регулированию. В результате было принято решение об отлове порядка 200 тысяч парнокопытных. Предполагалось, что отлов животных будет производиться сотрудниками "Охотзоопрома", а мясо будет сдаваться на переработку в мясокомбинаты. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным и в Минэкологии объявили, что сайгаков будут отстреливать. Период охоты на сайгаков определили с 1 октября по 15 ноября.

Между тем, по информации портала "Мой город", в мессенджерах и соцсетях стали появляться объявления о продаже мяса сайги по 1500 тенге за килограмм в Атырау. По заверениям торговцев, сайга из степей Западно-Казахстанской области. Мясо якобы охлаждают и затем доставляют на рынки Атырау.

Тем временем охотники Атырау считают, что этот сайгак не свежедобытый, а дохлый.

Вся степь в крови сайгака, мясо его валяется - коллеги по охоте из ЗКО сообщают. Можно же было как-то хорошо, аккуратно все организовать. Тем же охотникам бы дали задание", - сказал член атырауского охотсообщества Ерик Ботаканов.


В СЭС Атырау сообщили, что специалисты не проверяли мясо сайгака, реализуемое в Атырау, на качество.

Стоит отметить, что вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.

В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.

Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.

Также сообщается, что сайгаки покидают территорию ЗКО. На территорию соседней, Астраханской области РФ прибыло около 20 тысяч антилоп.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ГибельЗКОКРС

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Сколько процентов вашего бюджета вы тратите на продукты питания и оплату комунальных услуг?

      Архив опросов