Ряд важных соглашений подписали казахстанские чиновники и бизнесмены в Дубае   

Собеседники рассмотрели реализацию проектов Presight и "Самрук-Казыны", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Дубай. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ, управляющим директором холдинга ADQ Мухаммедом аль-Сувейди на полях 28-й Конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата, сообщает Акорда.





Собеседники выразили удовлетворение динамичным развитием инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ, уделив особое внимание реализации совместных инвестиционных проектов.





Касым-Жомарт Токаев высоко оценил солидный пакет соглашений, подписанный между Казахстаном, ADQ и ее дочерними компаниями в рамках Конференции, а также заявил о готовности поддерживать нынешнюю динамику расширения двусторонних связей. В ходе встречи было отмечено важное значение подписания меморандума по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан, а также межправительственного соглашения по проекту ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт", - говорится в сообщении.





Президент выразил мнение, что устойчивое партнерство с AD Ports Group играет важную роль в превращении портов Актау и Курык в главный морской хаб на Каспийском море.





Собеседники также рассмотрели перспективы реализации совместных проектов Presight и "Самрук-Казыны", а также стратегических соглашений с участием QazaqGaz и "Қазақстан темір жолы" в области искусственного интеллекта.





Глава государства заявил, что государство всегда будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.





Дополнено 02.12.2023, 15.47





Касым-Жомарт Токаев принял председателя совета директоров ACWA Power Мухаммада Абунайяна.





В ходе беседы обсуждались основные аспекты дальнейшего взаимодействия компании с Казахстаном и вопросы реализации ряда инвестиционных проектов.





Собеседники рассмотрели перспективы строительства ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу. Предполагается, что объем инвестиций в данный объект составит 1,8 миллиарда долларов", - сообщает Акорда .





Также Мухаммад Абунайян выразил заинтересованность в расширении присутствия компании в Казахстане и реализации инвестиционных проектов в секторе "зеленой" энергетики.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная инициатива соответствует намерению Казахстана стать региональным центром по развитию возобновляемых источников энергии.





Президент высоко оценил деятельность и крупные проекты компании, в частности строительство крупнейшей в мире солнечной электростанции Noor Energy 1 в Дубае стоимостью 4,6 миллиарда долларов.



