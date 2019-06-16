Обеспокоенность растущими угрозами безопасности в Азии выразил президент Казахстана на саммите СВМДА в Душанбе

Душанбе. 15 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании V саммита Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе выразил обеспокоенность растущими угрозами безопасности в регионе, передает Kazakhstan Today.

В азиатском регионе вызывают особую обеспокоенность растущие угрозы безопасности, идеологические и этнорелигиозные противоречия. Считаем, что в этих условиях нужны системные и комплексные подходы к решению узловых вопросов азиатской безопасности", - цитирует главу государства пресс-служба Акорды в Twitter .

Неотложной задачей Токаев назвал выработку совместных системных подходов для противодействия международному терроризму.

Он добавил, что Совещание должно не только представлять, но и отстаивать интересы своих членов на глобальном уровне, для чего необходима его пошаговая трансформация в полноценную региональную организацию.

Назрела актуальность расширения практического взаимодействия государств-членов по всем ключевым направлениям Совещания с учетом интересов каждого его участника. Мы предлагаем создать специальный Фонд для финансирования проектов, программ и иной деятельности Форума... Решению многих задач, включая вышеперечисленные, может способствовать усиление ресурсов Форума аналитических центров СВМДА путем их преобразования в постоянно действующую диалоговую платформу", - отметил президент РК.

Он подчеркнул, что Казахстан готов к полноформатному взаимодействию в рамках СВМДА в интересах всех его участников.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства