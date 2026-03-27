ОДКБ призывает к диалогу и отказу от эскалации на Ближнем Востоке

В организации заявили о солидарности с правительством и народом Ирана, а также об их поддержке

Рассказать друзьям

Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совет парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности - Совет парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности выступил с заявлением в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и вокруг Исламской Республики Иран.





В документе выражена глубокая озабоченность в связи с резкой эскалацией напряженности в регионе, вызванной провокационными действиями внерегиональных сил, направленными на дестабилизацию обстановки вокруг Ирана.





Парламентарии отметили, что подобные действия создают серьезную угрозу международному миру и безопасности. В заявлении подчеркивается недопустимость применения силы и силовых угроз в отношении суверенных государств.





Совет ПА ОДКБ призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и возобновить диалог для мирного урегулирования существующих разногласий. В документе выражена поддержка правительству и народу Ирана.





Считаем недопустимым применение силы и призываем к урегулированию существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета интересов всех сторон в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и Уставом ООН", - говорится в тексте заявления.





Эскалация конфликта вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль объявили о начале совместной военной операции и нанесли серию ударов по территории страны. По данным СМИ, причиной операции стал кризис вокруг переговоров по ядерной программе Ирана. В ходе ударов погиб верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи. По информации иранских СМИ, он был убит утром 28 февраля в своей резиденции в Тегеране. После его гибели власти страны объявили 40 дней национального траура.



