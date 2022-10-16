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Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана

15.10.2022, 16:34 10031
Опубликовано совместное заявление президентов Казахстана и Туркменистана
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в узком и расширенном составах приняли совместное заявление, сообщает Акорда.
 
В заявлении главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.
 
Они также подтвердили необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису.
 
Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.
 
Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.
 
С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.
 

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Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям - Токаев

15.10.2022, 15:24 11536
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана провели брифинг для журналистов, на котором рассказали о результатах переговоров, сообщает "БОРТ№1".
Президент отметил, что в ходе переговоров с Сердаром Бердымухамедовым были достигнуты важные для обеих сторон договоренности. Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке дня. Принято совместное заявление. Подписан ряд важных соглашений.
 

Я высоко оцениваю результаты прошедших переговоров", - подчеркнул глава Казахстана.

 
По его словам, особое внимание было уделено торгово-экономическому партнерству.
 

Благодаря совместным мерам по итогам прошлого года наш двусторонний товарооборот увеличился в два раза, превысив 250 миллионов долларов. Позитивная динамика сохранилась и в этом году - за 7 месяцев обеспечен двукратный рост взаимной торговли. Существенно активизировались межправительственные контакты, а также связи между деловыми кругами двух стран. На стадии реализации находится целый ряд проектов в различных отраслях экономики", - подчеркнул Токаев.

 
По его словам, у двух стран имеются значительные резервы для углубления торгово-экономической кооперации. К примеру, Казахстан может нарастить экспорт в Туркменистан по 80 товарным позициям.
 

Наша цель - обеспечить в ближайшие годы рост взаимной торговли до 500 миллионов долларов, и в обозримом будущем выйти на миллиардный рубеж. Для этого мы поручили активизировать деятельность двусторонней рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров. Правительства двух стран по нашему поручению проработают все эти возможности", - отметил Токаев.

 
В свою очередь президент Туркменистана выразил признательность лидеру Казахстана за оказанное гостеприимство и радушие, отметив, что переговоры прошли в атмосфере открытости и взаимного доверия.
 

Мы продолжим координацию наших усилий по такому важнейшему направлению глобальной повестки, как устойчивое развитие и его составной части - энергетической безопасности, развитию международного транспортного-транзитного сообщения, экологии и защите окружающей среды", - сказал Бердымухамедов.

 
В завершение встречи он пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с государственным визитом в любое удобное для него время.
 

Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов

15.10.2022, 14:16 12891
Увеличить объем взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Токаев и Бердымухамедов
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в расширенном формате, по итогам которых подписали ряд двусторонних документов, сообщает Акорда.
В ходе переговоров в расширенном формате стороны обстоятельно обсудили ряд актуальных тем двусторонней повестки и определили магистральные направления дальнейшего взаимодействия Казахстана и Туркменистана. В частности, президенты договорились путем совместных усилий нарастить объемы взаимной торговли до 1 миллиарда долларов.

Что касается культурно-гуманитарных связей, то здесь все развивается в соответствии с планом. Также я хотел бы отметить наше сотрудничество и взаимодействие в рамках так называемого Каспийского процесса. Не так давно в Ашхабаде состоялся Каспийский саммит. Он прошел очень успешно и с точки зрения достижения результата, субстантивного результата, как, впрочем, и с точки зрения проявленного гостеприимства с туркменской стороны", - отметил на переговорах Токаев.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
  1. Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Туркменистана;
  2. Комплексная программа по двустороннему сотрудничеству на период 2022-2024 годы;
  3. Меморандум между Министерством финансов РК и Министерством финансов и экономики Туркменистана о сотрудничестве;
  4. Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики РК Казахстан и Министерством энергетики Туркменистана;
  5. Меморандум между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры Туркменистана о сотрудничестве в области туризма;
  6. Меморандум между Министерством сельского хозяйства РК и Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана о сотрудничестве в области карантина растений;
  7. Меморандум между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Агентством транспорта и коммуникаций при кабинете министров Туркменистана о развитии транспортно-транзитного сотрудничества;
  8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК и Агентством "Туркменарагатнашык" при Агентстве транспорта и коммуникации при кабинете министров Туркменистана в области исследования и использования космического пространства в мирных целях;
  9. Меморандум о взаимопонимании между Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Государственным концерном "Туркменхимия" о сотрудничестве в области химической промышленности;
  10. Меморандум о взаимопонимании между Институтом внешнеполитических исследований при МИД РК и научным Центром стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана;
  11. Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Внешнеторговой палатой РК и Торгово-промышленной палатой Туркменистана;
  12. Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" РК и Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана;
  13. Меморандум о намерениях в сфере борьбы с преступностью между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Туркменистана;
  14. Договор о сотрудничестве между Казахским университетом международных отношений и мировых языков имени Абылай хана и Туркменским национальным институтом мировых языков имени Довлетмаммета Азади.
Напомним, сегодня главы государств также провели переговоры в узком составе.
 

Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком составе

15.10.2022, 12:29 15106
Токаев и Бердымухамедов провели переговоры в узком составе
Фото: Акорда
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, прибывшим в Казахстан с государственным визитом, сообщает Акорда.
Переговорам предшествовала официальная церемония встречи президента Туркменистана в резиденции "Акорда". Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт лидерам двух стран, прозвучали государственные гимны Казахстана и Турменистана. Затем в Восточном зале состоялась встреча глав государств в узком составе.
 
Приветствуя президента Туркменистана, лидер Казахстана отметил, что народы двух стран связывают исторические и братские узы и это имеет большое значение для дальнейшего развития казахстанско-туркменского сотрудничества.
 

Туркменистан является братским для Казахстана государством, у нас общая граница и общая история. Нас связывает много общего в области культуры, гуманитарных связей, и, конечно же, экономические интересы", – сказал Токаев.

 
В ходе переговоров преезиденты обсудили перспективы развития казахстанско-туркменского сотрудничества. Особое внимание было уделено расширению торгово-экономического взаимодействия, в том числе в сферах энергетики, транспорта и логистики, промышленности и сельского хозяйства.
 
Сердар Бердымухамедов поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение посетить нашу страну и оказанное теплое гостеприимство на казахской земле.
 

Это мой первый государственный визит в Республику Казахстан. Мы рассматриваем этот визит как важный этап развития двусторонних связей между нашими странами", - отметил туркменский лидер.

 
Он также отметил, что в текущем году отмечается 30-летняя годовщина установления дипломатических отношений.
 

За эти годы отношения между двумя странами успешно развивались по самому широкому спектру направлений. Пользуясь этой возможностью, хочу поздравить вас с этой юбилейной датой", - сказал Сердар Бердымухамедов.

 
Лидер Туркменистана также передал Токаеву слова приветствия и добрые пожелания председателя халк маслахаты милли генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
 

В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана

15.10.2022, 12:13 15691
В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акорде прошла торжественная церемония встречи президента Туркменистана
 
В резиденции "Акорда" состоялась торжественная церемония встречи президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, сообщает "БОРТ№1".
 
Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, затем прозвучали гимны Казахстана и Туркменистана.
 
 
Это первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан. Стороны планируют провести переговоры и подписать значимые двусторонние документы.
 

Сегодня состоится первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан

15.10.2022, 09:31 18271
Сегодня состоится первый госвизит Сердара Бердымухамедова в Казахстан
Фото: Telegram/БОРТ №1
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня встретится с главой Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в рамках его первого официального визита, сообщает "БОРТ№1".
 
Стороны планируют провести переговоры и подписать значимые двусторонние документы.
 

Конфликт между Кыргызстаном и Таджикистаном: Путин пообещал поднять архивные документы о границах

14.10.2022, 21:16 29041
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе пресс-конференции по итогам визита в Астану президент России Владимир Путин подчеркнул, что договориться о невозобновлении боевых действий на границе Кыргызстана и Таджикистана удалось на встрече с лидерами этих стран.
 

Естественно, когда в достаточно горячей фазе находятся отношения, то найти какие-то точки соприкосновения непросто. Тем не менее мне кажется, нам удалось это сделать. Во всяком случае, договорились о том, что будут предприняты все меры для невозобновления боевых действий", - сказал Путин.

 
Президент РФ пообещал поднять архивные документы, "которые могли бы лечь в основу возможных договоренностей".
 

Я имею в виду, что в Москве подчас больше даже достоверной информации о границах между союзными республиками, чем в самих союзных республиках. Мы поднимем эти документы, поднимем эти карты, посмотрим и вместе с коллегами потом поищем решение. Так что в целом эта встреча была очень полезной", - отметил Владимир Путин.

 

Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигания розни

14.10.2022, 19:19 32096
Россия и страны Центральной Азии договорились не допускать разжигания розни
Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты России и стран Центральной Азии договорились принимать меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях.
 

Выражаем обеспокоенность ростом вызовов современности, которые создают угрозу общечеловеческим ценностям и единству общества. Будем принимать все необходимые меры по недопущению разжигания розни на национальном, историческом, культурном, языковом или религиозном основаниях", - говорится в заявлении глав государств по итогам первого саммита "Россия - Центральная Азия", сообщает РИА Новости.

 
Ранее в ходе выступления на саммите "Центральная Азия - Россия" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил выработать меры по усилению региональной безопасности.
 
Также президент РК высказался о необходимости сохранения дружбы, добрососедства и стратегического партнерства в регионе.
 

Президент России предложил активизировать сотрудничество СНГ с ОДКБ и ШОС

14.10.2022, 17:50 29691
Президент России предложил активизировать сотрудничество СНГ с ОДКБ и ШОС
Фото: bort_01
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин предложил активизировать сотрудничество Содружества Независимых Государств с Организацией Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организацией сотрудничества в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и преступностью.
 

На предыдущих встречах лидеров СНГ неоднократно говорилось о важности активизации совместной работы по укреплению безопасности в нашем общем регионе и развитию взаимодействия между СНГ и ОДКБ", - цитирует ТАСС президента РФ.

 
Он также считает "целесообразным в полной мере использовать потенциал взаимодействия между СНГ и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС)".
 
Среди направлений взаимодействия президент РФ назвал "борьбу с терроризмом и экстремизмом, преступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией".
 

Конкретные возможности для этого предоставит подписываемая сегодня программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2023-2025 годы", - уточнил Владимир Путин.

 
По его мнению, "СНГ и ШОС могли бы теснее сопрягать усилия и в развитии транспортной взаимосвязанности, межрегиональной торговли, контактов в области культуры, туризма, науки, техники, здравоохранения".
 

Гуманитарное сотрудничество, безусловно, является приоритетным направлением взаимодействия в рамках СНГ", - добавил Владимир Путин.

 
Сообщается, что к нынешнему саммиту подготовлен большой пакет документов, среди которых - решение о получении СНГ статуса наблюдателя при ОДКБ.
 

Мы, конечно, поддержим предложенное на наше утверждение решение о расширении сотрудничества государств Содружества и ОДКБ", - заявил президент РФ.

 
По его мнению, даже если у некоторых участников встречи есть "какие-то озабоченности на этот счет", необходимо проработать все вопросы.
 

Но, мне кажется, сам по себе факт наблюдательства СНГ в ОДКБ никому не мешает, а наоборот, создает дополнительные возможности для того, чтобы использовать все эти площадки для дополнительных консультаций, встреч, обсуждений и поиска решений", - пояснил он.

 

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