Совместное заявление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова 15 октября 2022 года

§1. Краткий обзор о Китае (10 мн.)

Китай расположен в восточной части Азии, на западном берегу Тихого океана(图001). Это одна из крупнейших стран мира. Площадь материковой территории Китая составляет примерно 9,6 млн. кв. км. По материковой площади Китай занимает третье место в мире, уступая только России и Канаде. Обширны также морские пространства Китая. На востоке и юго-востоке его побережье омывается водами Бохайского (внутреннее море страны), Желтого, Восточно- Китайского и Южно-Китайского морей. Кроме Бохайского моря, все другие разделены с соседними странами по Конвенциям ООН по морскому праву 1982 г. （图002）Общая площадь территориальных вод (внутренние моря и береговые моря) составляет более 4,7 млн. кв. км. В морях Китая расположены свыше 7600 островов, среди них самый большой – Тайванский остров (35, 6 тыс. кв. км) (图003).

С севера на юг территория Китая простирается на 5,5 тыс. км от срединной линии русла реки Хэйлунцзян северной широты севернее города Мохэ до коралловых рифов Лидианьша（立地暗沙） (на юго-западе Цзэнмуаньша) в самой южной оконечности архипелага Наньшацюньдао (图003а). С запада на восток территория Китая протягивается на около 5200 км от слияния рек Хэйлунцзян и Уссури до западного края Памирского нагорья в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Протяженность сухопутных границ Китая составляет 22 тыс. км, а длина береговой линии -- 18 тыс. км. Китай граничит на суше с 14 странами.

Рельеф Китая весьма разнообразен(图004). Одной из ее главных черт является гористость; горы, плато и возвышенности занимают около 65% территории страны. Поверхность земли в Китае опускается с запада на восток в виде трёхступе́нчатой лестницы. Первая ступе́нь – Цинхай-Тибетское нагорье, известное под названием «крыша мира», здесь средняя высота достигает 4000 м. На нагорье (图004a) расположены Большие Гималаи, главный пик Джомолу́нгма имеет высоту 8848 м. над уровнем моря и является высочайшей верши́ной в мире. Вторая ступень лестницы – горные плато́ пониже и среди них огромные впа́дины. Она начинается на востоке Цинхай-Тибетского нагорья и доходит до горной цепи Большого Хинган (Дасинъаньлин)-Тайханшань-Ушань-Сюефэншань-Уишань, средняя высота составляет 2000 – 1000 м над уровнем моря. Третья ступень начинается на востоке вышеназванной линии и доходит до побережья, состоит главным образом из расположенных на высоте 1000–500 м. над уровнем моря равнин и низменностей. Самая низкая точка на континенте Китая – это озеро Эйдинху. Оно находится в Турфанской котловине. Высота озера Эйдинху над уровнем моря составляет -155 м.

Китай находится в пределах 4-х климатических поясов(图006): субарктического, умеренного, субтропического и тропического. Климат на западе континентальный, на востоке преимущественно муссонный. На юго-западе Китая и на южном острове Хайнань климат тропический. Наиболее холодно зимой на северо-востоке Китая. Интересно, что почти в одно время вы можете испытывать все времена года в разных местах Китая, так что нам повезло, что можем любоваться пейзажами разных природных зон, не выходя за границу.

Китай обладает самой богатой фа́уной （动物群） в мире. Здесь обита́ют 6266 видов позвоно́чных, что составляет 11% всех видов фауны мира. Только в Китае гигантская па́нда (бамбуковый медведь) (图009), золоти́стая обезьяна(图010), южно-китайский тигр(图011), бурая курица(图012), красновенценосный журавль(图013), белый дельфи́н（海豚）(图014), китайский аллига́тор（扬子鳄）(图015), китайский осётр (图015ab) и другие редчайшие представители земной фауны. Вот 16 ноября 2014 г. рыболов провинции Хубэй ловил рыбу весом 700 кг и длиной 3.3.метра. Китайский осётр в основном встречается в притоках реки Янцзы. Является ценным, но находящимся под угрозой исчезновения видом и находится под особой государственной охраной. Еще одна интересная новость: в декабре 2015 г. из зоопарка китайского города Ханчжоу сбежали три малых панды. Двух животных удалось поймать сразу, а третье животное пропало. Время от времени туристы и местные жители сообщали о том, что видели животное, но оно успевало скрыться раньше, чем на место прибывали сотрудники зоопарка. Панду заметили на дереве в 4-х километрах от зоопарка. Через 8 месяцев его поймали и вернули в зоопарк. Оказалось, что 10-летняя панда за время пребывания на свободе потеряла всего-навсего 1 кг, и, как отметили специалисты, «в целом состояние ее здоровья опасения не вызывало». Эти животные из отряда хищников, но питаются они преимущественно растительной пищей. Длина малой панды – до 64 см, а масса тела составляет 3,7-6,0 кг. Малая панда весьма скрытна и ведет ночной образ жизни, поэтому точно подсчитать ее численность ученым никак не удается. Приблизительно считается, что во всем мире обитает до 10 000 малых панд. Вид включен в Международную Красную книгу со статусом «Подвергающийся опасности». В самом же Китае с 1998 года малая панда находится под защитой государства.

В Китае исключительно богатая фло́ра（植物群）, только высших растений насчитывается 32 тыс. видов. Среди них есть практически все растения, характерные для cубарктической, умеренной и тропической зон Северного полушария. Женьшинь(图016), тибетский сафло́р(图017) (红花) и нинсяский ли́циум（枸杞）(图018) – ценные лекарственные растения, которые растут только в Китае. По всему миру славятся такими декорати́вными растениями в Китае, как зимняя слива(图019), орхиде́и (орхиде́я, дэ,兰) (图020), бамбук(图020) и хризанте́мы (тэ) (图020, цветы как эмблема Пекина). Китай охватывает почти все растительные пояса северного полушария, от южных джунглей (джу́нгли，复数，热带雨林) до субарктических хвойных лесов.

§2. Национальная политика Китая (9:10-9:20)

Национальный состав

Традиции

Китай – единое многонациональное государство. Здесь проживают 56 национальностей. По данным 7-й (последней) Всекитайской переписи, проведенной 1-го ноября 2021 года, численность населения на континенте Китая составляет 1 млрд. 411 млн. 780 тыс. человек. По количеству населения Китай занимает первое место в мире. Самая крупная национальность Китая – ханьцы составляют 91,11 процента общей численности населения Китая, выходцы из других 55 национальностей – 8,89 процента. По сравнению с ханьцами все остальные национальности являются малочисленными. В их число входят: чжуан, хуэй, уйгуры, и, мяо. маньчжуры, тибетцы, монголы, туцзя, буи, корейцы, дун. яо, бай, хани, казахи, дай, ли, лису, шэ, лаху, ва, шуй, дунсян, наси, ту, киргизы, цян, дауры, мулао, гэлао, сибо, цзинпо, салары, буланы, маонань, таджики, пуми, ну, ачаны, эвенки, цзино, узбеки, цзин, дэаны, юйгу, баоань, мэньба, дулуны, орочоны, татары, русские, гаошань, хэчжэ и лоба. Из них наиболее многочисленной этнической группой являются чжуаны — 15,556 млн. человек, а самой малочисленной — лоба (2322 человека).(展示各民族图片)

Среди всех жителей Китая мужчина занимают 51.24% от всего населения страны, а женщины занимают 48.76%. Количество населения в трудоспособном возрасте составляет 63.35%, а моложе 17.95%, пенсионеры – 18.7%.

Ханьцы расселены повсеместно, но главными районами их проживания являются бассейны рек Хуанхэ, Янцзы и Чжуцзян, преимущественно среднее и нижнее течение и Северо-восточная равнина (地图). Хотя доля нацменьшинств в населении Китая не слишком велика, однако площадь их расселения весьма обширна и составляет 64,3 процента всей территории Китая. Основные районы проживания нацменьшинств – окраинные районы Северо-востока, Северного, Северо-западного, Юго-западного Китая. В провинции Юньнань проживают более 22 национальностей. Она является наиболее пестрой по национальному составу провинцией. В подавляющем большинстве городов и уездов страны проживают обычно не менее двух национальностей. Смешанное проживание национальностей и наличие относительно небольших компактных общин нацменьшинств создали объективные условия для широкого обмена в экономике и культуре между ханьцами и нацменьшинствами.

2. Языки и письменность народов Китая

Рождение письменности символизирует переход человечества от дикости к цивилизации. Изобретение иероглифов является лучшим показателем изобретательности и

творчества китайской нации. Ханьцы создали свой язык (китайский язык) и свою письменность (китайское письмо), которые употребляются как в стране, так и за ее рубежом. Китайский язык относится к китайско-тибетской языковой семье. Китайское иероглифическое письмо существует уже около шести тысячелетий. Они имеют специфическую квадратную форму（方块形式）, несущую фонетическую（语音的）, пиктографическую（图画文字的）, смысловую（идеографическую 表意的） и пр. функции. Это одна из самых древних письменностей в мире. В древние времена соединение иероглифов и черепашьих панцирей (панцирь，阳性，重音在a上，龟甲) оставило человечеству драгоценное наследство, способствовало развитию мировой культуры.

Количество китайских иероглифов аномально большое, и в Китае нет человека, который знал бы все иероглифы. Сколько же их всего? Известный «Словарь Канси», изданный в 1716 году, содержит более 47 тыс. иероглифов; «Большой словарь китайского языка» в восьми томах, изданный в 1986 – 1990 гг., насчитывает более 56 тыс. иероглифов. На самом деле наиболее употребительных китайских иероглифов не столь много. По данным книжной и журнальной статистики, их около 6000-7000. В Китае грамотным на элементарном уровне может считаться человек, освоивший 1500 иероглифов. 3000 иероглифов достаточно для чтения газет и неспециализированных журналов.

В Китае, помимо народностей хуэй и маньчжуры, которые пользуются ханьским языком и письмом, все остальные 53 нацменьшинства говорят на своем языке, причем 23 из них имеют свою национальную письменность.

Национальные меньшинства, проживающие в Китае, имеют богатые традиции и обычаи. Это относится в первую очередь к приготовлению пищи, национальной одежде, строительству определенного типа жилищ, свадебным и похоронным ритуалам, празднествам （节庆）и сложившейся веками системе запретов. Для каждой этнической группы установлены нерабочие дни для традиционных празднеств (праздник обрызгивания водой у народности тай, праздник факелов у народности и, традиционный Новый год у тибетцев, праздник прекращения поста и Корван у народностей, исповедующих ислам). в Китае есть официальные государственные праздники и народные. Во многих районах Китая существуют свои местные праздники, так же как и у множества этнических меньшинств, проживающих на территории страны. В многонациональном Китае практически у каждой этнической группы существуют свои традиционные праздники. В отличие от другого мира в основном праздники в Китае не привязаны к религиозным обычаям. А связаны они или с сельскохозяйственными работами, или с древними суевериями и обычаями предков. Все традиционные праздники здесь проходят по лунному календарю.

Китай изобилует множеством национальностей и почти у каждой национальности Китая сложился свой образ жизни, который отображается в искусстве питания, одежде, жилище, обрядах и т.п., во многом на этот образ наложили отпечаток природные, социальные, экономические и другие факторы. К примеру, на юге страны основным продуктом питания является рис, в тоже время у жителей северных районов в предпочтении мучные продукты. У казахов и узбеков любимые блюда - шашлык из баранины, плов и жареные лепешки; монголы отдают предпочтение поджаренному рису, жаренным курдюкам и чаю с молоком; у корейцев в почете пудинг, холодная лапша и квашеная капуста; тибетцы едят дзамбу - поджаренную на масле ячменную муку и пьют чай с топленым маслом; люди народности ли, дай используют в качестве жвачки листья арековой пальмы.

Относительно одежды, то маньчжурки предпочитают ходить в халатах, монголы носят национальные халаты и сапоги; тибетцы надевают запахивающиеся длиннополые кафтаны; женщины национальностей мяо, и, яо носят юбки со сборками; среди уйгуров популярны вышитые тюбетейки; корейцы носят обувь с загнутым носком, напоминающую по форме корабли; женщины мяо, и, тибетки любят украшения из золота и серебра; монголы , тибетцы, носят на пояс украшенные серебром кинжалы.

В последние годы с развитием рыночной экономики в Китае усиливаются и расширяются межэтнические контакты в области культуры и быта. Те районы, которые раньше были замкнутыми, теперь стали открытыми для туристов страны и всего мира. Кроме того, у нас все большее распространение получают межнациональные браки.

4. Национальная политика (9:20- 9:50)

После образования КНР в Китае внедрена в жизнь политика национальной автономии. Наше правительство подчеркивает, что все национальности вне зависимости от количества населения, степени развитости экономики и социальной структуры, национальных привычек и вероисповедания полностью равноправны. Правительство выступает против любых проявлений национального угнетения и дискриминации по национальному признаку, укрепляет дружбу между национальностями и дружбу внутри национальностей.

Равенство, сплочённость, взаимопомощь и совместное процветание всех наций – таковы основные принципы китайского правительства в решении национального вопроса. В введении Конституции КНР предусмотрено: «Китайская Народная Республика - единое многонациональное государство, созданное общими усилиями народов различных национальностей всей страны. Уже установились и будут укрепляться впредь национальные отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи. В борьбе за сохранение национальной сплочённости следует выступать как против национализма великой нации, прежде всего великоханьского шовинизма, так и против местного национализма. Государство прилагает все усилия к тому, чтобы способствовать общему процветанию всех национальностей страны».

Кроме того, в статье 4 Конституции подчеркивается, что все национальности в Китае равноправны. Государство гарантирует законные права и интересы всех национальных меньшинств, охраняет и развивает отношения равенства, сплочённости и взаимопомощи всех национальностей. Запрещаются дискриминация и гнет в отношении любой национальности, запрещаются действия, направленные на подрыв сплоченности между национальностями и их раскол. На основе конституционных принципов национальной политики в районах компактного проживания нацменьшинств осуществляется региональная национальная автономия. Таким образом, нацменьшинства получили возможность быть хозяевами страны и распоряжаться внутренними делами своего национального региона. Принятый в 1984 году на 2-й сессии ВСНП 6-го созыва «Закон о национальной районной автономии» является основным законом, конкретно гарантирующим претворение в жизнь основных принципов и положений Конституции относительно национальной районной автономии.

Районы национальной автономии включают в себя три вида автономных формирований: автономный район, автономный округ и автономный уезд. Центральное правительство оказывает районам национальной автономии весомую финансовую и материальную помощь, стимулируя их экономическое и культурное развитие. Ныне в Китае существуют пять автономных районов – Автономный район Внутренняя Монголия (создан 1 мая 1947 года), Синьцзян-Уйгурский автономный район ( 1 октября 1955 года), Гуанси-Чжуанский автономный район (5 марта 1958 года), Нинися-Хуэйский автономный район (25 октября 1958 года), и Тибетский автономный район (9 сентября 1965 года), сформированы 30 автономных округов, 120 автономных уездов. Кроме того, учреждены более 1300 национальных волостей. Органами самоуправления в местах национальной автономии являются Собрания народных представителей и народные правительства автономных районов, автономных округов и автономных уездов. Все районы национальной автономии Китая являются неотъемлемыми частями Китая. Теперь во всех автономных районов Китая высшую исполнительную власть выполняет человек из титульной нации данного района, а секретарь Компартии обычно по национальности – ханец.

5. Межнациональные отношения Китая

За период после образования КНР китайское правительство разработало ряд политических установок, благоприятствующих развитию национальных районов и районов компактного проживания нацменьшинств, благодаря чему в национальных районах произошли огромные перемены, непрерывно повышается жизненный уровень меньшинациональностей, укрепляются и развиваются межнациональные отношения, основанные на равноправии, единстве, сплоченности, взаимопомощи и гармонии. В целом межнациональные отношения в Китае оказываются благоприятными. Однако в связи с наличием различий между народностями в плане языка, культуры, обычаев, нравов и вероисповедания, а также по причине экономических интересов неизбежно возникновение между ними противоречий и споров. Наше правительство поощряет решить подобные противоречия политико-юридическими мерами. Наверное, вас интересует ситуация в Синьцзяне и Тибете, ведь недавно в данных национальных районах Китая произошли неприятные события. Теперь я коротко расскажу вам об этом.

Синьцзян-Уйгурский автономный район

Синьцзян-Уйгурский автономный район (Синьцзян) находится на северо-западной окраине Китая. Его площади составляет одну шестую часть территории Китая. Синьцзян граничит с 8 (восемью или восьмью, 重音在词尾) странами, в древности являлся главным коридором на Шелковом пути. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе проживают сорок семь нацменьшинств Китая, наиболее многочисленными из них являются уйгуры, ханьцы, казахи, хуэйцы, монголы, киргизы, сиботяне, таджики, узбеки, маньчжуры, дауры, татары и русские. Синьцзян — один из пяти автономных районов национальных меньшинств Китая.

До образования КНР национальная экономика Синьцзяна представляла собой натуральную экономику, где основными субъектами были сельское хозяйство и скотоводство, промышленность была крайне отсталой, не было ни километра железных дорог, не было ни заводов и рудников (рудник, 重音在и上), многие районы испытывали дефицит зерна, народ жил в нищете. 25 сентября 1949 года Синьцзян был мирно освобожден, а 1 октября 1955 года был создан Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР). За 55 лет экономика и различные социальные сферы Синьцзяна получили быстрое развитие.

Наряду с развитием промышленности, сельского хозяйства и транспорта в Синьцзяне стремительно развивается и внешняя торговля. Оживлению внешней торговли Синьцзяна способствовали такие гибкие методы, как валютная торговля, мелкая приграничная торговля, обработка давальческого сырья (来料加工) заказчиков, компенсационная торговля и шоп-туры для туристов. В Синьцзяне, как в важном регионе по осуществлению государственной стратегии открытости приграничных районов, уже сложилась всесторонняя, многоуровневая и широкомасштабная внешняя открытость вдоль границ, евразийского контимоста и магистралей, которая расширяется в сторону внешнего мира и остальных регионов страны. Теперь Синьцзян уже стал передней линией открытости Китая Западу. Синьцзян славится своей волшебной и специфической природой и удивительными и богатыми традициями и нравами. В новом столетии каждый год он принимает около 300 тыс. иностранных туристов. Туризм уже стал главной сферой развития экономики Синьцзяна.

За 60 с лишним лет Нового Китая во всех социальных сферах Синьцзяна произошли исторические перемены. Стабильно развиваются просвещение, наука, техника, культура и искусство. В течение долговременного совместного сосуществования все национальности Синьцзяна создали самобытную национальную культуру. Синьцзян издревле называется родиной танцев и песен, представители разных народностей хорошо поют и танцуют. Уйгурский маршап, исполнение песен казахскими акынами (акын重音在ы上，民间歌手), монгольский праздник Надам, игра киргизов на кумузе（кумуз重音在最后一个章节，库穆兹琴）, праздник «Западное переселение» народности Сибо, храмовой праздник ханьцев давно уже стали неотъемлемой частью в многообразной культурной жизни народов Синьцзяна. Не только в городах, но и в деревнях проводятся богатая художественная самодеятельность среди разных народностей, насчитывается более 2000 массовых трупп, которые активно выступают на разных сценах, и более 60 тыс. артистов. Такие номера, как танцы, гонки на лошадях, танцы льва, фонари драконов пользуются большой популярностью среди местных жителей. Местные правительства принимают ряд мер, чтобы спасти и возобновить национальные культурные наследия, находящиеся на грани вымирания. Классическая народная музыка «12 Мукам» СУАР был включен ЮНЕСКО в «Список Всемирного нематериального фольклорного и культурного наследия», киргизская поэма «Манас», монгольская историческая поэма «Джангар», казахское музыкально-поэтическое искусство «Айтысы» и другие лучшие традиционные культурные объекты были включены в Список китайского нематериального культурного наследия.

Нужно отметить, что в Синьцзяне есть небольшое количество людей, которые хотят раскалывать (使分裂) нашу Родину. Распад СССР и появление в Центральной Азии новых независимых государств явились своего рода катализатором очередного всплеска сепаратистских настроений в Синьцзяне. Сам факт обретения суверенитета и создания национальных государств этнически и религиозно близких народов ЦА оказал значительное влияние на настроения местного населения Синьцзяна, прежде всего уйгуров, которые восприняли события на постсоветском пространстве как наглядный пример в деле достижения отделения Синьцзяна от Китая.

В начале 90-х годов, в условиях формирования государственности и во многом объективной слабости правоохранительных структур постсоветских республик Центральной Азии, на территории Казахстана и Кыргызстана активизировался ряд уйгурских организаций националистического толка, в частности «Международный комитет освобождения Туркестана» (бывший «Национальный фронт Восточного Туркестана»), «Организация освобождения Туркестана», «Объединенная ассоциации уйгуров», которые начали помогать своим соплеменникам в Синьцзяне с целью воссоздания независимого государства «Уйгурстан».

Уже с 1992 года через указанные организации в Синьцзян стали поступать идеологическая литература и финансовые средства из Саудовской Аравии и Турции, радикалистские (激进的) круги которых выступали с поддержкой сторонников создания государства «Уйгурстан». Со второй половины 90-х годов в Центральной Азии стала отмечаться заметная активизация различного рода экстремистских организаций и группировок, в первую очередь партии так называемого «Исламского Движения Узбекистана» (ИДУ), членами которых становились и уйгуры. Через них указанные структуры установили связь с сепаратистским подпольем в Синьцзяне, что позволило организовать между ними практическое взаимодействие. Сегодня самой известной и многочисленной уйгурской сепаратистской организации – «Исламская партия Восточного Туркестана» (ИПВТ).

25 июня 2009 г. в компании электронных кукол Чюйжи города Шаогуань провинции Гандун произошли столкновения между ханьскими и уйгурскими рабочими, в результате погибли 2 уйгура, еще 3 уйгура получили тяжелое ранение, 6 получили легкое ранение. Это событие вызвало резкую реакцию в Синьцзяне. И так, межнациональные противоречие в Синьцязне обострялось.

5 июля 2009 года в Синьцзяне произошли серьезные беспорядки, сопровождавшиеся актами насилия, убийствами и грабежами, причиной которых стали разногласия между уйгурами и ханьцами. В результате беспорядков погибли 197 человек и более 1600 получили ранения, главные из погибших и пострадавших были ханьцами. Китайское правительство в соответствии с законом приняло решительные меры по наведению порядка, осудили организаторов этих столкновений. Главными виновниками является организация "Всемирный конгресс уйгуров" во главе с Ребия Кадир. Эти события направлены на разжигание межнациональной розни в КНР и подрыв ее территориальной целостности. Теперь в Синьцзяне восстановилась стабильность. Туризм снова стал бурно развиваться. События 5 июля 2009 г. нанесли большой ущерб синцзянской экономике, настоящими жертвенниками данного события являются народы в Синьцзяне.

1 августа 2011 года в результате новой вспышки насилия в провинции Синьцзян на западе Китая погибло поменьше мере 15 человек, еще 28 были госпитализированы. В субботу в городе Кашгар двое мужчин угнали грузовик, перед этим убив его водителя, и врезались на нем в толпу пешеходов, нанося стоящим на тротуаре людям ножами. В ходе инцидента было убито шесть мирных жителей и один из нападавших. Незадолго до этого нападения в городе прогремели два взрыва. В воскресенье начали поступать сообщения об еще одном взрыве, который привел к гибели трех человек, в том числе одного полицейского. Вскоре полицией были застрелены четверо подозреваемых в организации взрывов. Также был задержан второй угонщик грузовика. По данным местных властей, оба злоумышленника – этнические уйгуры.

18 июля 2013 г. в результате нападения на полицейский участок в городе Хотан погибло около 18 человек, в том числе и сотрудников полиции. Это террористический акт уйгурских террористов, которые хотят создать на территории Синьцзяне независимый Восточный Туркестан.

1 марта 2014 г. на железнодорожном вокзале в городе Куньмин, административном центре провинции Юньнань на юге-западе Китая произошел террористический акт, группа из десяти мужчин, вооруженных ножами длиной 60—70 сантиметров, в масках и в чёрной одинаковой одежде, ворвалась на железнодорожную станцию и напала на пассажиров на площади и в зале перед билетными кассами. В результате атаки погибли больше 30 человек, 143 было ранено. Виновными были уйгурские сепаратисты из Синцзян-Уйгурского автономного района.

30 апреля 2014 г. в результате взрыва в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая погибли три человека, 79 получили ранения. Взрыв прогремел на железнодорожном вокзале в Урумчи. Виновниками опять являются уйгурские сепаратисты. Эпицентр располагался рядом с багажом на первом этаже неподалеку от выхода. Представитель местных властей заявил, что ситуация находится "под контролем". Взрыв прогремел в день завершения визита в регион президента Китая Си Цзиньпиня.

В январе и 11 марте 2015 г. в Кашгаре и Урумчи происходили 3 акта, в результате погибли несколько человек. В Синьцзяне проживает большая уйгурская община, на протяжении долгого времени выражающая недовольство политикой госудраства, которую уйгуры считают репрессивной. В регионе уже не раз происходили кровопролитные инциденты, ответственность за которые правительство возлагает на исламистских боевиков и сепаратистов. Это нестабильный район Китая.

2）Тибетский автономный район

Тибетский автономный район (ТАР) является одним из пяти районов национальной автономии Китая, основное население которого составляют тибетцы. Наряду с тибетцами, так живут и ханьцы, хуэйцы, мэньбайцы, лобайцы, насийцы, нусуанцы, дулуны и некоторые другие малочисленные национальности.



С учреждением в Тибете системы национального района автономии в 1965 г. тибетцы под руководством центрального правительства Китая на правах хозяев своего района активно включились в дела по управлению государственными и местными делами, во всей полноте пользуясь правами по самоуправлению, предусмотренными Конституцией и другими законами КНР. Участвуя в модернизации родного края, тибетцы добились таких темпов развития. Повысились уровень материальной и культурной жизни населения, а также политическое сознание людей.

На протяжении 50 лет Тибет в соответствии с Конституцией КНР и Законом о национальной районной автономии в полной мере осуществляет свои права по самоуправлению и развитию в области культуры, охраны и приведения в порядок национального традиционного культурного наследия, развития и обогащения национальной культуры. Там внедряется двухъязыковая система обучения, причем главным является тибетский язык. Выпущен полный комплект учебников и подсобных материалов на тибетском языке от 1-го класса до последнего класса средней школы второй ступени. В настоящее время радио- и телевещание Тибета открыли специальный канал вещания на тибетском языке, на тибетском языке выходят 14 наименований журналов и 10 газет.

В Китае с уважением относятся к тибетским обычаям. Как тибетцы, так и другие нацменьшинства пользуются правом и свободой следовать в быту традиционным обычаям и участвовать в традиционных общественных мероприятиях. Государство и местные правительства Тибета всех ступеней с уважением относятся к верованию тибетцев в перерождение живых Будд. Соблюдаются традиционные религиозные молебны и службы, религиозные потребности людей получают полное удовлетворение, свобода вероисповедания уважается.

Национальная районная автономия - это один из основополагающих политических строев Китая. Как известно, бывший ламаистский первосвященник в Тибете Далай-лама, который в 1959 г. покинули Тибет, то и дело выступает на международной арене с нападками на национально-районную автономию Тибета. Тибетские сепаратисты во главе с Далай выдвинули требование применить в Тибете модель «высокую степень автономии».

14 марта 2008 года, буддистские монахи провели манифестации по случаю 49-й годовщины восстания в Лхасе, закончившегося изгнанием духовного лидера Тибета Далай-ламы. Резиденция Далай-ламы после его ухода из Тибета размещается на территории Индии. В Лхасе вспыхнули беспорядки. Поводом послужили продолжающиеся на протяжении нескольких дней акции протеста буддийских монахов, которые вышли на улицы с требованием независимости Тибета от Китая. Позднее к монахам присоединились простые граждане. Протесты привели к жестоким столкновениям демонстрантов с китайской полицией, а в ряде случаев — к межэтническим разборкам между китайцами и тибетцами. Преступниками были сторонники независимости Тибета. Впрочем, они дрались не только в Лхасе: демонстрации протеста прошли в других странах, чтобы помешать Китаю провести Олимпийские игры.

Политика центрального правительства Китая в отношении Далай неизменная и четкая: Тибет является неотъемлемой частью КНР. Наш глава государства, Председатель КНР Ху Цзиньтао заявил, проблемы в Тибете являются сугубо внутренней проблемой Китая. По его мнению «Наш конфликт с кликой Далай-ламы не является ни этнической проблемой, ни религиозной проблемой, ни проблемой с нарушением прав человека. Это проблема – либо объединять, либо раскалывать Родину». Ху подчеркнул, что все эти инциденты были не «мирными демонстрациями» и «ненасильственными» действиями, о которых говорят некоторые люди, а чисто уголовными преступлениями.

На протяжении длительной истории тибетцы вместе с другими национальностями Китая создали единое многонациональное государство, в Китае сложилась многонациональная семья народов, делящих радости и горести и неразрывно связанных друг с другом. Действия Далай не отвечают интересам народа Тибета и не могут получить поддержку от народа Тибета.

Национальная политика Китая направлена в основном на решение внутренних проблем, оказывающих влияние на экономическое развитие и безопасность страны.

§3. Религия в Китае (10:00-10:50)

Конфессиональный состав Китая

Основные конфессии Китая

Конфуцианство – религия или философия в Китае?

Китай не только многонациональная страна, но и многоконфессиональная. Поскольку вероисповедание - это частное дело граждан, поэтому у нас нет официальных данных о точном количестве верующих. По неполным данным статистики, в Китае насчитывается более 100 млн. верующих, имеется более 85 тыс. храмов и других мест для культовых отправлений (举行宗教仪式), около 300 тыс. служащих культа, более 3 тыс. религиозных организаций, 74 духовных учебных заведения, созданных религиозными организациями. В Китае сосуществуют различные религии, каждому гражданину закон обеспечивает свободу вероисповедания.

На протяжении долгих веков китайской истории многие религии проникли в Китай, и в настоящее время здесь присутствуют пять основных религиозных учений: буддизм, даосизм, ислам, католицизм и протестантизм. Большинство из них составляют адепты (э，信徒) буддизма и даосизма, однако выделить конкретное число последователей буддизма или даосизма достаточно сложно, т.к. эти две религии в Китае воспринимаются как целое. У нас много святынь – это место гармонии буддизма и даосизма. Традиционная китайская религия – даосизм. У нас есть православие, верующие которого составляют 15 тыс. чел. Они проживают в провинциях и автономных районах Китая, которые граничат с Россией.

К общенациональным религиозным организациям относятся: Китайская ассоциация буддистов, Китайская даосская ассоциация, Китайская исламская ассоциация, Ассоциация католических епископов, Китайский комитет патриотического движения христиан за "тройную независимость" (самоуправление, самообеспечение и самостоятельное толкование вероучения自治、自养、自传，独立自主自办教会), Китайская христианская ассоциация и другие. Все эти организации формируют свои руководящие органы в соответствии со своим уставом.

Религиозные организации в Китае пользуются самостоятельностью в проведении культовых отправлений, правом создавать духовные учебные заведения, издавать священные книги, выпускать периодические издания, заниматься общественной полезной деятельностью. Китай придерживается принципа отделения школы от религии, в системе народного образования не фигурирует (出现，列入) предмет богословия. Преподавательская и исследовательская работа в области религии ведется в отдельных высших учебных заведениях и исследовательских институтах. В духовных школах, созданных религиозными общинами, учреждены религиозные специальности в соответствии с требованиями практики.

Религия является составной частью китайской цивилизации, приверженцам разных религий присущи патриотизм и преданность вере. Китайское правительство поддерживает и поощряет деятельность религиозных общин по сплочению паствы (паства重音在前，教民) для участия в строительстве страны. Все религиозные общины проповедуют важность служения обществу, благодеяний (благодеяние重音在я上，恩赐) на благо народа. В Китае все религиозные общины равноправны и мирно сосуществуют друг с другом, так что не было конфликтов на ре6лигиозной почве. Между верующими и неверующими поддерживаются отношения взаимного уважения, сплочения и мирного сосуществования.

Государственное управление КНР по религиозным делам

7) Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си

Цзиньпин заявил о важности «китаизации» религии и призвал усилить контроль над религиозной деятельностью в интернете.

Буддизм

Даосизм

Ислам (11:00-11:30)

Буддизм – одна из мировых религий. Его основоположником был индийский принц по имени Сиддхартха Гаутама, который стал известен как Будда, или «Просветлённый»高尚的. Гаутама родился примерно в 623 году до н. э. на территории современного Непала. Буддизм просуществовал в Китае почти два тысячелетия. При этом он оказал огромное воздействие на традиционную китайскую культуру, что наиболее наглядно проявилось в искусстве, литературе и особенно в архитектуре Китая. Многочисленные буддийские храмы и монастыри, величественные пещерные и скальные комплексы, изящные пагоды придали китайской архитектуре совершенно новый облик. Многие пагоды, многоярусные сооружения, символизирующие буддийские небеса, по сей день остаются ценнейшими памятниками китайской культуры, национальной гордостью Китая. В Пекине находится одна из главных святынь буддизма Китая махаяны – Юнхэгун (雍和宫), советую вам поехать туда и посмотреть, какие ритуалы есть у буддизма.

Основная идея буддизма была сформулирована в проповедях Будды о «четырех благородных истинах» （四谛）, и «восьмеричном пути» (8正道和12因缘). Буддизм в целом можно рассматривать и как религию, и как философию, и как культуру, и как образ жизни.

Первая истина говорит о том, что существование есть страдание, которое испытывает и на которое вечно обречено каждое живое существо. Вторая истина утверждает, что причиной страдания являются «беспокоящие эмоции» (желания, ненависть, зависть и т.д.) Страсти и вызываемые ими действия образуют карму (А, 羯磨，因果报应，воздаяние, Я 报酬) – своеобразную цепь этической причинности. В соответствии с ней человек в своих последующих перерождениях получает то, что заслужил в предыдущей жизни («закон воздаяния»). Карма, создаваемая благими деяниями, ведет к возрождению в царстве богов, полубогов и людей, и, напротив, порождаемая злыми деяниями карма ведет к возрождению в низших мирах – среди животных, «голодных» духов и обитателей ада (закону кармы подвержено в мире все, в том числе и боги, – собственно весь мир). Совершая добрые, благие поступки, человек может улучшить свою карму, но это все же не спасает его от вращения в бесконечном процессе перерождений в мире страданий.

Третья «благородная истина» говорит, что пресечение беспокоящих эмоций ведет к прекращению страданий, а четвертая указывает на так называемый срединный путь, избегающий как крайнего аскетизма, так и крайнего гедонизма （享乐主义）（举例，乐极生悲，否极泰来）.

«Срединный путь» именуется «восьмеричным»（八正道）, поскольку состоит из восьми ступеней, или шагов: понимания, мысли, речи, действия, образа жизни, намерения, усилия и сосредоточения. Следование этим путем (становление на «путь Будды») ведет к достижению внутреннего спокойствия посредством обуздания мыслей и чувств, культивирования дружелюбия, сострадания, симпатии ко всем живым существам, которые, являясь собственно жизнью. Все это обеспечивает первый шаг к «просветлению» – постижению «истинной мудрости». Высшей же целью буддиста является достижение нирваны – состояния вечного покоя и блаженства, выхода души из круговорота перевоплощений.

Низшее состояние нирваны – состояние архата (характеризуется отсутствием страданий), а высшее – это состояние будд (просветленных), свободных от всех моральных и умственных загрязнений, мироощущение которых сливается со всем бытием. Так в буддизме, как и в любой религиозной, философской или идеолого-доктринальной системе, складываются нормы, которые нельзя нарушать.

Первая буддийская сангха (община; досл. – общество) сложилась еще при жизни Будды из одиноких последователей-монахов. Каждый вступающий в сангху приносил обеты верности Будде, его учению, собственно сангхе и обязывался выполнять десять предписаний-запретов: 1) не убивать; 2) не красть; 3) не прелюбодействовать (通奸); 4) не лгать; 5) не употреблять спиртных напитков; 6) не есть после полудня; 7) не танцевать, не петь, не посещать зрелищ （公共场合，娱乐场所）; 8) не носить украшений; 9) не пользоваться роскошными сиденьями （坐椅）; 10) не брать золота и серебра. Для последователей Будды, не принимавших монашеских обетов, т.е. для мирян, были определен простой этический кодекс – «пять заповедей: 1) не убивать, 2) не лгать, 3) не красть, 4) не прелюбодействовать и 5) не употреблять спиртных напитков.

На самом деле не все монахи и миряне соблюдают эти правила. Однажно на самолете одна монахиня сидела рядом со мной, у нее раскошный мобильный телефон, и чемонда известной марки. У нас есть монахи, которые питаются растительной (вегетарианской) пищей ( есть только вегетарианское, вегетарианство, 重音在第二个А). Главная разница между махаяной и хинаяной заключается в том, что махаяна стремится принести благо всем людям, чтобы стать Буддой, а хинаяна уделяет больше внимания избавлению самого себя из горя и несчастья, чтобы добиться нирваны.

Даосизм зародился в Китае 1700 лет назад. В Китае насчитывается 1,5 тыс. даосских монастырей, более 25 тыс. даосских монахов и монахинь. Даосизм возник во втором веке нашей эры, одновременно с началом падения династии Восточная Хань. В то время как империя распалась на борющиеся царства, в провинциях Хэбэй и Сычуань вспыхнули два крестьянских восстания. Они рассматривали Лаоцзы, китайского философа (Лаоцзы老子，姓李，名耳，前600年左右—前470年）как основателя даосизма. Основываясь на Даодецзине, авторство которого приписывается Лаоцзы, основной идеей даосизма является установление утопического мира, где все живущие равны между собой. Начиная с 4-го в. н.э. многие ученые и чиновники начали обращаться в даосизм, который, постепенно теряя свое повстанческое происхождение, становился религией.

Даосизм перенял культы поклонения природе и предкам из раннекитайских верований, также в нем присутствует представление о том, что человек может достичь бессмертия и превратиться в божество, посредством ведения аскетического образа жизни. В середине 12 века даос Ван Чунян заложил основы даосской школы «Цюаньчжэнь», провозглашавшей, что даосы также должны придерживаться догматов конфуцианства и буддизма; что даос должен воздерживаться от вступления в брак, жить только с другими даосами, быть вегетарианцем и вообще вести аскетичный образ жизни.

Даоси́зм — китайское традиционное учение, включающее элементы религии, мистики, гаданий, шаманизма, медитационной практики, науки. Основы даосизма, философии Лао-цзы излагаются в трактате «Дао Дэ цзин» (IV—III вв. до н. э.). В центре доктрины — учение о великом Дао, всеобщем Законе и Абсолюте. Дао многозначно, это бесконечное движение. Дао — своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство мира. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично. Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него вернуться. Невидимое и неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно даёт начало, имя и форму всему на свете. Даже великое Небо следует Дао.

Каждый человек, чтобы стать счастливым, должен встать на этот путь, попытаться познать Дао и слиться с ним. Согласно учению даосизма, человек-микрокосм (微观宇宙) вечен так же, как и универсум-макрокосм. Физическая смерть означает только то, что дух отделяется от человека и растворяется в макрокосме. Задача человека в своей жизни добиться, чтобы произошло слияние его души с мировым порядком Дао. Каким же образом можно достичь такого слияния? Ответ на этот вопрос содержится в учении Дао.

Пути Дао присуща сила Де. Именно через силу У-Вэй Дао проявляется в каждом человеке. Эту силу нельзя истолковывать как усилие, а наоборот, как стремление избегать всякого усилия. У-вэй — означает «недеяние», отрицание целенаправленной деятельности, идущей вразрез с естественным порядком. В процессе жизни необходимо придерживаться принципа недеяния — принципа У-вэй. Это не бездействие. Это деятельность человека, которая согласовывается с естественным ходом миропорядка. Всякое действие, противоречащее Дао означает пустую трату сил и приводит к неудаче и гибели. Таким образом, даосизм учит созерцательному отношению к жизни. Блаженства достигает не тот, кто стремится добрыми делами завоевать расположение Дао, а тот, кто в процессе медитации, погружения в свой внутренний мир стремится вслушаться в самого себя, а через себя вслушаться и постичь ритм мироздания. Таким образом, цель жизни осмысливалась в даосизме как возвращение к вечному, возвращение к своим корням.

Нравственный идеал даосизма — это отшельник, который с помощью религиозной медитации, дыхательных и гимнастических упражнений добивается высокого духовного состояния, позволяющего ему преодолеть все страсти и желания, погрузиться в общение с божественным Дао. У-вэй (無為) — буквально «недеяние» — понимание того, когда надо действовать, а когда бездействовать.

Ислам проник в Китай примерно в середине 7 века. В эпоху династий Тан и Сун арабы и персы сухопутным путем проникли в Северо-западный Китай, а морем дошли до приморских городов Юго-восточного Китая и поддерживали с ними торговые связи, одновременно принося в страну традиции ислама. В эпоху династии Юань ислам получил особо широкое распространение. В Китае приверженцами ислама в основном являются проживающие на территории Китая нацменьшинства: хуэйцы, уйгуры и другие - всего 10 национальностей, численность населения которых составляет 18 млн. человек. В настоящее время в Китае имеется свыше 30 тыс. мечетей, более 40 тыс. служителей культа в ранге имам и муллы.

4) Католицизм

Католицизм первоначально проник в Китай в 7 веке, но масштабное его распространение в стране относится к периоду, последовавшему за «опиумными войнами». Ныне католическая паства насчитывает около 4 млн. прихожан, несут службу 4 тыс. священников, имеется 4,6 тыс. костелов и других богослужебных мест.

5) Протестантство

Христианство (протестантство) проникло в Китай в начале 19 веке, особенно много миссионеров прибыло сюда после «опиумных войн». Сегодня протестантская община насчитывает примерно 10 млн. человек, более 18 тыс. священников. Имеется 12 тыс. церквей и 25 тыс. приходов.

Кита́йская филосо́фия (кит. 中国哲学) является частью восточной философии. Её влияние на культуры Китая, Японии, Кореи, Вьетнама равнозначно влиянию древнегреческой философии на Европу. В древней китайской философии господствующим было религиозно-мифологическое мировоззрение. Древние китайцы полагали, что всё в мире зависит от предопределения Неба, главным управителем которого считался Шан-ди. Ему повиновались многочисленные боги и духи, многие из которых имели явное сходство с животными, птицами или рыбами, были полуживотными — полулюдьми. «Волю Неба» можно узнать через предзнаменования и гадания. Важнейшим элементом древнекитайской религии был культ предков и мифических героев древности.

Конфуцианство (儒学) — китайское этико-политическое учение, приписываемое Конфуцию (551—479 до н. э.). В Китае это учение известно под названием 儒 или 儒家 (то есть «Школа ученых»); таким образом традиция никогда не возводила данное этико-политическое учение к деятельности одного-единственного мыслителя. Тем не менее, выделение конфуцианства в качестве отдельного учения непосредственно связывается с именем одного философа, который за пределами Китая известен под именем Конфуций.

Основными категориями конфуцианства являются понятия благородного мужа (цзюнь-цзы), человеколюбия и правил ритуала. Управлять государством, согласно Конфуцию, призваны благородные мужи во главе с государем (Императором) — «сыном неба». Благородный муж — это образец нравственного совершенства, человек, который всем своим поведением утверждает нормы морали. Именно по этим критериям Конфуций предлагал выдвигать людей на государственную службу. Главная задача благородных мужей — воспитать в себе и распространить повсеместно человеколюбие. Человеколюбие включало в себя: попечение родителей о детях, сыновнюю почтительность к старшим в семье, а также справедливые отношения между теми, кто не связан родственными узами. Перенесенные в сферу политики, эти принципы должны были послужить фундаментом всей системы управления. Воспитание подданных — важнейшее государственное дело, и осуществлять его надо силой личного примера. «Управлять — значит поступать правильно». В свою очередь, народ обязан проявлять сыновнюю почтительность к правителям, беспрекословно им повиноваться. Прообразом организации государственной власти для Конфуция служило управление в семейных кланах и родовых общинах (патронимиях).

Конфуций был решительным противником управления на основе законов. Он осуждал правителей, делавших ставку на устрашающие правовые запреты, и выступал за сохранение традиционных религиозно-моральных методов воздействия на поведение китайцев. «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится». Теперь везде в мире институты Конфуций. Вот я коротко вам рассказала о национальной политике и религии в Китае. Если у кого есть вопрос, пожалуйста, я постараюсь ответить на него. Давайте побеседуем. Спасибо за внимание!