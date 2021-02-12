Система Orphus

Парламент принял поправки в законодательство по вопросам использования атомной энергии

11.02.2021 12070
Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената приняли законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии", передает Kazakhstan Today.
 

Документ чётко разграничивает полномочия и функции госорганов в сфере атомной энергетики. Это важно для повышения уровня безопасности казахстанцев, а также исключения дублирования полномочий. Некоторые нормы отечественного законодательства документ приводит в соответствие с международными требованиями по безопасности МАГАТЭ", - сообщили в пресс-службе сената.

 
Закон направлен на подпись главе государства.
 

Принятый закон должен обеспечить безопасность деятельности в сфере атомной энергетики и усовершенствовать законодательство в этой сфере. Документ также включает вопросы усиления радиационной безопасности. Закон повышает эффективность государственной политики в области охраны окружающей среды и здоровья населения", - сказал спикер палаты Маулен Ашимбаев.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая