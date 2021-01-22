Сенат одобрил ратификацию соглашения стран СНГ о взаимодействии при ядерных авариях

Нур-Султан. 21 января. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК в ходе пленарного заседания одобрили законопроект о ратификации Соглашения о взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий, передает Kazakhstan Today.

Ратификация данного Соглашения даст возможность оперативному предоставлению информации и помощи между государствами-участниками СНГ в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации", - сообщил министр энергетики РК Нурлан Ногаев.

По его словам, соглашение направлено на повышение оперативности и продуктивности взаимодействия между уполномоченными (компетентными) органами государств-участников СНГ, своевременное реагирование на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях.

Вместе с тем данное соглашение позволит упростить процедуры трансграничного перемещения специализированных аварийно-спасательных формирований, специалистов, оборудования, транспортных средств и материалов, используемых в качестве технического оснащения этих формирований в случае возникновения ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации", - отметили в пресс-службе Минэнерго.

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