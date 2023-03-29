Партии распределили депутатские мандаты в мажилис

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества, Организации тюркских государств, Организации договора коллективной безопасности дали оценку прошедшим 19 марта парламентским выборам в Казахстане.





Заместитель генсека ШОС Григорий Литвинов заявил, что выборы признаны прозрачными, достоверными и демократичными.





Миссия констатирует, что внеочередные парламентские выборы депутатов мажилиса и маслихатов Республики Казахстан соответствовали требованиям избирательного законодательства Казахстана и принятым страной международным обязательствам. Нарушения норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено. Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - цитирует Литвинова РИА Новости .





Наблюдатели ПА ОДКБ заявили о соответствии выборов законодательству РК и международным нормам.





Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей", - прокомментировал председатель постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-экономическим и правовым вопросам Александр Маркевич.





Миссия отмечает высокий уровень обеспечения безопасности и правопорядка на избирательных участках.





Поскольку мы представляем Организацию Договора о коллективной безопасности, нами особо было отмечено то, что на избирательных участках обеспечивался общественный порядок. И в ходе консультаций со своими коллегами перед тем, как отразить это в заключении, было отмечено, что мы не заметили присутствия людей в погонах. Мы увидели, что, естественно, меры безопасности были приняты, но тем не менее мы увидели довольно высокое правосознание избирателей, людей, которые организовали избирательный процесс, и общественный порядок был на высоком уровне", - цитирует Маркевича ТАСС .





Глава миссии от ОТГ Сади Джафаров заявил, что нарушения на прошедших в Казахстане парламентских выборах не выявлены.





Миссия констатирует, что не выявила признаков нарушений закона или административных злоупотреблений... Миссия установила, что не было серьезных проблем, которые могли повлиять на результаты выборов", - сказал Джафаров.





По его словам, наблюдателям был предоставлен открытый доступ на избирательные участки и ко всей необходимой информации. Все условия для наблюдателей были обеспечены.





Джафаров подчеркнул, что проведение и освещение выборов соответствовало принципам открытости и транспарентности.





Дополнено 20.03.2023, 14.36





ТюркПА) высоко оценила выборы в Казахстане. Миссия наблюдателей отметила их соответствие принципам открытости и транспарентности, сообщает Парламентская ассамблея тюркских государств () высоко оценила выборы в Казахстане. Миссия наблюдателей отметила их соответствие принципам открытости и транспарентности, сообщает ТАСС





Об этом в понедельник сообщил глава миссии - депутат парламента Турции Реджеп Шекер.





Миссия удовлетворена уровнем подготовки к избирательному процессу и высоко оценивает эти выборы. Также миссия дает позитивную оценку всем мерам, которые были приняты для организации этих выборов", - сказал он в пресс-центре для иностранных наблюдателей.





По его словам, избирательный процесс прошел в соответствии с правилами.





Миссия наблюдателей ТюркПА считает, что эти выборы проведены согласно принципам транспарентности и справедливости", - заключил Шекер.





Вместе с тем он отметил, что явка избирателей на участки для голосования могла быть более значительной.





Дополнено 20.03.2023, 15.12





Казахстан начал закладывать фундамент политического плюрализма, заявили международные наблюдатели из США.





Они поделились своими впечатлениями от наблюдения за выборами, сообщает ortcom.kz





По словам старшего научного сотрудника фонда Джэймстауна Маргариты Ассеновой, прошедшие выборы были более разнообразными и конкурентными.





Среди новшеств Маргарита Ассенова отметила восстановление механизма избрания по одномандатным округам, обязательные квоты для молодежи, женщин и лиц с ограниченными возможностями.





Эти выборы демонстрируют еще один шаг Казахстана в политических реформах. Это выстроит очень хорошую основу для плюралистичного общества", - сказала спикер на брифинге в центре содействия международным наблюдателям.