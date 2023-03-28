Подведены окончательные итоги парламентских выборов в Казахстане
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан озвучила окончательные итоги выборов депутатов, прошедших в Казахстане 19 марта, передает корреспондент агентства.
Согласно итогам, озвученным ЦИК, в мажилис Казахстана вошли шесть партий, набравших более 5% голосов.
Голоса избирателей расположились следующим образом:
- за партию AMANAT - 53,9%, или 3 431 510 избирателей;
- за партию "Ауыл" - 10,90%, или 693 938 избирателей;
- за партию Respublica - 8,59%, или 547 154 избирателя;
- за НПК - 6,80%, или 432 920 избирателей;
- за партию "Байтак" - 2,30%, или 146 431 избиратель;
- за партию "Ак жол" - 8,41%, или 535 139 избирателей;
- за партию ОСДП - 5,20%, или 331 058 избирателей.
Графу "Против всех" выбрали 3,90%, или 248 291 избиратель.
Кроме того, в ЦИК сообщили, сколько мандатов в мажилисе получили избранные партии:
• демократическая партия Казахстана "Ақ жол" - 6 мандатов;
• партия AMANAT - 40 мандатов;
• народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" - 8 мандатов;
• Общенациональная социал-демократическая партия - 4 мандата;
• Народная партия Казахстана - 5 мандатов;
• партия Respublica - 6 мандатов.
В мажилис VIII созыва по одномандатным округам прошли:
Округ № 1 Астана - Даулет Турлыханов
Округ № 2 Астана - Даулет Мукаев
Округ № 3 Алматы - Ермурат Бапи
Округ № 4 Алматы - Ерлан Стамбеков
Округ № 5 Алматы - Бақытжан Базарбек
Округ № 6 Шымкент - Данабек Исабеков
Округ № 7 Шымкент - Болатбек Нажиметдинулы
Округ № 8 область Абай - Нуртай Сабильянов
Округ № 9 Акмолинская область - Айна Мусыралимова
Округ № 10 Актюбинская область - Казыбек Абишев
Округ № 11 Алматинская область - Ардак Назаров
Округ № 12 Алматинская область - Данияр Казкарауов
Округ № 13 Атырауская область - Адиль Жубанов
Округ № 14 ЗКО - Абзал Куспан
Округ № 15 Жамбылская область - Мукаш Искандиров
Округ № 16 Жамбылская область - Гульдара Нурумова
Округ № 17 область Жетысу - Руслан Кожасбаев
Округ № 18 Карагандинская область - Кудайберген Бексултанов
Округ № 19 Карагандинская область - Арман Калыков
Округ № 20 Костанайская область - Еркін Әбіл
Округ № 21 Кызылординская область - Мархабат Жайымбетов
Округ № 22 Мангистауская область - Еділ Жаңбыршын
Округ № 23 Павлодарская область - Амантай Жаркынбек
Округ № 24 СКО - Еркебулан Мамбетов
Округ № 25 Туркестанская область - Кайрат Балабиев
Округ № 26 Туркестанская область - Ұласбек Сәдібеков
Округ № 27 Туркестанская область - Темір Қырықбаев
Округ № 28 Улытауская область - Ерболат Сатыбалдин
Округ № 29 ВКО - Лұкбек Тұмашинов
Напомним, избирательная кампания проводилась по новым электоральным правилам и нормам. В этом году осуществлены переход на новую пропорционально-мажоритарную модель при выборах депутатов мажилиса парламента и маслихатов, упразднение квоты Ассамблеи народа Казахстана в мажилисе парламента и формировании одной из палат высшего национального законодательного органа путем прямого голосования граждан, а также перевод работы территориальных избирательных комиссий на профессиональную основу.
Мажилис парламента состоит из 98 депутатов. 69 депутатов мажилиса избираются по партийным спискам, 29 - по одномандатным территориальным избирательным округам.