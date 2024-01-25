24.01.2024, 11:23 21381
Переговоры по Сирии стартовали в Астане
В частности, на переговорах будет обсуждаться ситуация в Идлибской зоне деэскалации
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Казахстана стартовал 21-й раунд переговоров Астанинского формата по урегулированию в Сирии.
В повестку дня включены вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарная ситуация в Сирии и мобилизация усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии и другие", - сообщает Interfax.
В частности, на переговорах будет обсуждаться ситуация в Идлибской зоне деэскалации.
От Турции в переговорах участвуют замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы МИД Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Российскую сторону представляют сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов. Также в переговорах участвуют представители ООН, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.
Вопросов накопилось много с последней 20-й встречи в июне прошлого года. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, какая трагедия происходит в секторе Газа, насколько произошла эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтная ситуация и вокруг Йемена, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе. Поэтому значимость проведения переговоров по Сирии сейчас возрастает, большая востребованность углубленных и двусторонних переговоров не только стран-участников, но и всех, кто принимает участие в форуме", - цитирует Лаврентьева Sputnik.
Ситуация на Ближнем Востоке кардинально изменилась после обострения в октябре 2023 года палестино-израильского конфликта, напоминает ТАСС. Израиль продолжает операцию в секторе Газа и наносит в удары в том числе по территории Сирии. В этой связи очевидно, что участникам Астанинского формата необходимо сверить позиции по ситуации в регионе в целом и в Сирии в частности на фоне обостряющейся обстановки.
Важность сохранения подходов, выработанных в рамках Астанинского процесса, для урегулирования в Сирии отмечал в январе глава МИД Турции Хакан Фидан. Турецкий министр указывал, что вопрос о недопустимости новых конфликтов внутри Сирии принципиален, поскольку тогда не будет новых волн миграции.
Ранее в МИД РК прокомментировали проведение очередных переговоров по Сирии в Астане.
Напомним, в июне прошлого года вице-министр иностранных дел Канат Тумыш предложил официально объявить 20-ю Международную встречу заключительным раундом встреч в рамках Астанинского процесса по Сирии.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что было сделано в рамках переговоров по Сирии в Астанинском формате. Он подчеркнул, что, несмотря на значимые усилия со стороны Вашингтона, помешать нормализации отношений арабских стран с Сирией невозможно, процесс уже необратим.
Позже в МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи, сообщив, что Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления Астанинского процесса.
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25.01.2024, 16:39 2016
Стороны международной встречи по Сирии сделали совместное заявление
22-я Международная встреча по Сирии состоится в Астане во второй половине 2024 года
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Астане состоялась 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса.
В рамках двухдневных переговоров стороны обсудили вопросы развития региональной обстановки вокруг Сирии, усилий по комплексному урегулированию в САР, гуманитарную ситуацию в Сирии и мобилизацию усилий международного сообщества с целью содействия постконфликтному восстановлению Сирии, рассказали в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Стороны по итогам встречи сделали совместное заявление.
Представители Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Турецкой Республики как стран - гарантов Астанинского формата:
1. Рассмотрели развитие ситуации в мире и в регионе и подчеркнули ведущую роль Астанинского процесса в продвижении устойчивого урегулирования сирийского кризиса.
2. Констатировали негативное влияние на обстановку в Сирийской Арабской Республике эскалации палестино-израильского конфликта. Подчеркнули важность предотвращения расширения зоны вооруженной конфронтации и втягивания в нее других государств региона.
Выразили глубокую обеспокоенность гуманитарной катастрофой в Газе и подчеркнули необходимость положить конец жестокому нападению Израиля на палестинцев и направить гуманитарную помощь в Газу. Призвали к исполнению резолюции ГА ООН A/ES/-10/L.27 (2023) с требованием немедленного прекращения огня и выполнения всеми сторонами своих обязательств в рамках международного права.
3. Подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН и подчеркнули, что эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и уважению.
4. Подчеркнули важность продолжения усилий по восстановлению отношений между Турцией и Сирией на основе взаимоуважения, доброй воли и добрососедства в целях борьбы с терроризмом, создания надлежащих условий для безопасного, добровольного и достойного возвращения сирийцев при участии Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), активизации политического процесса и обеспечения беспрепятственного поступления гуманитарной помощи всем сирийцам. Приветствовали предпринимаемые в этих целях усилия гарантов Астанинского формата в рамках четырехстороннего формата.
5. Выразили решимость продолжать взаимодействие в целях борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях и противостояния сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, включая трансграничные атаки и инфильтрацию. Осудили активность террористических группировок и связанных с ними структур, действующих под разными вывесками в различных частях Сирии, включая нападения на гражданские объекты, которые приводят к жертвам среди мирных жителей. Подчеркнули необходимость полного выполнения всех имеющихся договоренностей, касающихся севера Сирии.
6. Подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации (ИЗД) и подчеркнули необходимость поддержания спокойствия "на земле" путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу. Выразили серьезную обеспокоенность присутствием и активностью террористических групп, которые угрожают мирным жителям внутри ИЗД и за ее пределами. Договорились прилагать дальнейшие усилия для обеспечения устойчивой нормализации ситуации в ИЗД и вокруг нее, включая гуманитарную ситуацию.
7. Обсудили ситуацию на северо-востоке САР и согласились, что достижение постоянной безопасности и стабильности в этом регионе возможно только на основе сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны. Отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. Подтвердили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв единства Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран, в том числе посредством трансграничных атак и инфильтрации также с запада от Евфрата.
Вновь выразили неприятие продолжающихся незаконного захвата и передачи нефтяных ресурсов, которые должны принадлежать Сирии. Отвергли все односторонние санкции, нарушающие международное право, международное гуманитарное право и Устав ООН, включая все избирательные меры и изъятия в отношении конкретных районов Сирии, которые могут привести к распаду страны, способствуя реализации сепаратистских планов.
Осудили действия стран, оказывающих поддержку терроризму, подрывающему единство сирийского государства, включая незаконные инициативы по самоуправлению на северо-востоке Сирии.
Выразили серьезную обеспокоенность относительно всех форм притеснений со стороны сепаратистских группировок в отношении гражданского населения к востоку от Евфрата, что недавно привело к боестолкновениям с арабскими племенами в регионе, в том числе насильственного призыва на военную службу, подавления мирных демонстраций и дискриминационных практик в области образования, а также ограничений на политическую деятельность, в отношении журналистов, права на собрание и свободу передвижения.
8. Осудили любую деятельность любой страны по поддержке террористических и сепаратистских устремлений отдельных этноконфессиональных групп населения и их вооружению.
9. Осудили все военные нападения Израиля в Сирии. Сочли эти действия нарушающими международное право, международное гуманитарное право, суверенитет и территориальную целостность Сирии, признали их дестабилизирующими и усиливающими напряженность в регионе, а также призвали к прекращению этих нападений.
Подтвердили необходимость уважать общепризнанные международно-правовые решения, включая положения соответствующих резолюций ООН, отвергающих оккупацию сирийских Голан, прежде всего резолюции 242 и 497 Совета Безопасности ООН, особенно ввиду того, что решения и шаги Израиля в этой связи считаются недействительными и не имеющими законной силы.
10. Выразили убеждение, что в Сирии не может быть военного решения, и подтвердили свою приверженность продвижению жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.
11. Подчеркнули важную роль сирийского Конституционного комитета, созданного при решающем вкладе стран - гарантов Астанинского формата во исполнение решений Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, в процессе продвижения политического урегулирования конфликта в САР. Призвали к скорейшему возобновлению его деятельности и проведению девятой сессии его Редакционной комиссии при конструктивном подходе сирийских сторон. В связи с этим подтвердили свою решимость оказывать поддержку работе Комитета путем постоянного взаимодействия с его сирийскими сторонами-участниками и спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в качестве содействующего лица для обеспечения устойчивой и эффективной работы Комитета.
Подчеркнули необходимость осуществления Конституционным комитетом своей деятельности без каких-либо бюрократических и логистических препятствий. Призвали срочно обеспечить все необходимые условия для беспрепятственной работы Комитета.
Высказали убежденность, что в своей работе Конституционный комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы Комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы.
12. Выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией в Сирии, отягощенной последствиями разрушительного землетрясения 6 февраля 2023 г.
13. Подчеркнули важность продолжения оказания и увеличения объема гуманитарной помощи Сирии в соответствии с нормами международного права и резолюцией 46/182 Генеральной ассамблеи ООН. Призвали обеспечить необходимое донорское финансирование для гумсодействия всем сирийцам с учетом повышенного риска нехватки продовольствия из-за сокращения числа программ помощи, реализуемых по линии ВПП, в связи с бюджетными ограничениями.
Приняли к сведению решение правительства Сирийской Арабской Республики продлить разрешение гуманитарным агентствам ООН использовать погранпереход "Баб аль-Хава" на границе с Турцией с 13 января до 13 июля 2024 г. для трансграничных операций по доставке помощи гражданскому населению северо-западных районов САР, а также два погранперехода на границе с Турцией - "Баб Ас-Салям" и "Ар-Раи" до 13 февраля 2024 г. в интересах оказания помощи районам, пострадавшим от землетрясения 6 февраля 2023 г.; подчеркнули важность продолжения бесперебойной поставки гуманитарной помощи всем сирийцам через утвержденные ООН процедуры, включая предоставление помощи ООН на северо-запад Сирии через границу и линии соприкосновения.
Подчеркнули необходимость устранения препятствий и увеличения гуманитарного содействия всем сирийцам по всей стране без дискриминации, политизации или выдвижения предварительных условий.
14. В целях содействия улучшению гуманитарной ситуации Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь всем сирийцам через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, санитарии, здравоохранения и образования, школ, больниц, а также проектов гуманитарного разминирования в соответствии с нормами международного гуманитарного права.
15. Подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и ВПЛ в места их проживания в Сирии и обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. Призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) и другие специализированные международные организации. Отметили важность продолжения работы по созданию в Сирии необходимых условий для добровольного и достойного возвращения сирийцев.
16. Подтвердили свою решимость продолжать операции по взаимному освобождению задержанных/похищенных в рамках рабочей группы по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести, которая является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами. Решили нарастить совместные усилия по обеспечению освобождения задержанных/похищенных лиц. Сошлись во мнении относительно необходимости расширения деятельности Рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести. Приветствовали стремление по активизации мероприятий в рамках работы Группы.
17. Приветствовали участие делегаций Иордании, Ирака и Ливана в качестве наблюдателей Астанинского формата, а также представителей ООН и МККК.
18. Выразили искреннюю признательность казахстанским властям за проведение 21-й Международной встречи по Сирии в Астане.
Выделили особую роль казахстанской стороны как страны-хозяйки мероприятий Международных встреч по Сирии, которая стояла у истоков "Астанинского процесса" и неизменно предоставляла свою территорию и гостеприимство для обеспечения успешного функционирования данного уникального многостороннего механизма.
19. Отметили закрепленную в итоговом заявлении трехстороннего саммита 19 июля 2022 г. договоренность организовать встречу на высшем уровне в Российской Федерации.
20. Договорились провести 22-ю Международную встречу по Сирии в Астане во второй половине 2024 года.
Напомним, от Турции в переговорах участвуют замглавы МИД Бурак Акчапар, от Сирии - замглавы МИД Айман Сусан, от Ирана - помощник министра иностранных дел Али Асгар Хаджи. Российскую сторону представляют сразу два спецпредставителя президента России - Александр Лаврентьев и Михаил Богданов. Также в переговорах участвуют представители ООН, управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста.
25.01.2024, 10:11 8316
Казахстан и Россия создадут совместную группу по мониторингу опасных инфекций
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - 23 января в Саратове состоялись российско-казахстанские консультации в межведомственном формате по вопросам биологической безопасности. Проведен обмен оценками угроз биобезопасности на территориях России и Казахстана, сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.
Состоялась дискуссия по инициативам Казахстана об организации совместной группы по мониторингу особо опасных инфекций в приграничных районах и создании Международного агентства по биологической безопасности", - говорится в сообщении.
Рассмотрена реализация договоренностей по вопросам обеспечения биологической безопасности, включая конкретные направления дальнейшего сотрудничества. Обсуждены вопросы оптимизации и повышения эффективности взаимодействия в данной области, в том числе путем формирования соответствующего консультативного механизма.
Встреча подтвердила единство подходов России и Казахстана к проблематике биобезопасности. Отмечена необходимость дальнейшей тесной координации и конструктивного взаимодействия как в двустороннем формате, так и на профильных многосторонних площадках, прежде всего в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия и Генеральной ассамблеи ООН, а также ОДКБ, СНГ и ШОС", - отметили в МИД РФ.
24.01.2024, 16:13 18596
Токаев обсудил с главой Башкортостана вопросы многостороннего сотрудничества двух республик
Показатели взаимной торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов
Фото: Акорда
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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, сообщили в пресс-службе президента РК.
На встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.
Глава государства подчеркнул, что весомый вклад в двусторонние отношения Астаны и Москвы вносит межрегиональное взаимодействие, в котором Республика Башкортостан занимает особое место.
Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера", - сказал он.
Президент отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы.
Токаев позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкортостаном. Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан.
В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.
За 2-3 года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум "Казахстан - Башкортостан". Для нас Казахстан - главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно", - подчеркнул гость.
22.01.2024, 12:18 37336
В МИД прокомментировали проведение очередных переговоров по Сирии в Астане
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан рассказали, почему переговоры по Сирии вновь будут проходить в Астане, передает корреспондент агентства.
Как вы помните, в прошлом году мы приостановили переговоры по сирийскому процессу на территории Казахстана, в Астане. Но с одной оговоркой - если страны-гаранты обратятся к нам с такой просьбой. По прошествии некоторого времени коллективное обращение все-таки поступило. Мы рассмотрели и решили провести", - сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.
В ходе брифинга журналисты поинтересовались, сколько средств требуется на проведение переговоров.
Не так много по сравнению с тем, какой эффект это все-таки имеет на внешнюю политику, имидж страны и те плюсы, при которых миротворческий потенциал, дипломатический потенциал нашей страны раскрывается более полно", - добавил Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что 24-25 января в Астане пройдут переговоры по Сирии.
Напомним, в июне прошлого года вице-министр иностранных дел Канат Тумыш предложил официально объявить 20-ю Международную встречу заключительным раундом встреч в рамках Астанинского процесса по Сирии.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что было сделано в рамках переговоров по Сирии в Астанинском формате. Он подчеркнул, что, несмотря на значимые усилия со стороны Вашингтона, помешать нормализации отношений арабских стран с Сирией невозможно, процесс уже необратим.
Позже в МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи, сообщив, что Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления Астанинского процесса.
19.01.2024, 21:18 66306
В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов
Токаев пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана"
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего официального визита в Рим встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Синди Маккейн, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что встреча является хорошей возможностью обсудить партнерство между Казахстаном и ВПП ООН в решении проблемы глобальной продовольственной безопасности.
Глава государства рассказал о мерах, реализуемых Казахстаном по обеспечению глобальной продовольственной безопасности и оказанию гуманитарной помощи по линии международных организаций, включая Исламскую организацию по продовольственной безопасности (ИОПБ) и ООН.
В 2023 году Казахстан оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму 9,2 млн долларов. На фоне сложной гуманитарной ситуации в секторе Газа Казахстан пожертвовал народу Палестины 1 млн долларов и доставил две партии гуманитарной помощи. Также финансовая помощь была оказана Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.
Особое внимание президент уделил ситуации в Афганистане. По его мнению, крайне важно, чтобы международное сообщество продолжило прилагать усилия по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране.
В завершение встречи глава государства пригласил Синди Маккейн принять участие в предстоящем международном форуме "Астана".
19.01.2024, 20:21 67231
Мы намерены вывести апорт на мировые рынки - Токаев
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Находящийся с официальным визитом в Италии президент Казахстана встретился с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Цюй Дунъюем в штаб-квартире организации в Риме, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи с генеральным директором FAO Цюй Дунъюем глава государства подчеркнул важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня. Казахстан стремится внести свой вклад в решение этой проблемы. Наша страна входит в число лидеров по производству зерновых культур. Объем экспорта пшеницы достигает около 6 миллионов тонн. Мы входим в десятку крупных производителей зерна и муки", - отметил глава государства.
Президент подтвердил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с организацией.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан заинтересован в экспертной поддержке ООН по вопросам улучшения семеноводства, борьбы с деградацией сельскохозяйственных земель, продвижения зеленого сельского хозяйства, рационального и эффективного использования водных и земельных ресурсов. Казахстан принимает участие в инициативе FAO "Одна страна - один приоритетный продукт", нацеленной на развитие устойчивых производственных и торговых цепочек для сбыта уникальных местных сельхозпродуктов. Глава государства представил Цюй Дунъюю плоды алматинского апорта.
Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта апорт растут в окрестностях Алматы - крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", - сказал президент.
Глава государства также рассказал о приоритетах нашей страны в качестве председателя Международного фонда спасения Арала и Исламской организации по продовольственной безопасности.
19.01.2024, 11:11 71936
Астанинский процесс: переговоры по Сирии пройдут 24-25 января
Фото: Kazakhstan Today
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Очередные переговоры по Сирии в Астанинском формате пройдут 24-25 января в городе Астане, сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров.
В соответствии с коллективным обращением стран - гарантов Астанинского формата 24-25 января 2024 года в столице Казахстана пройдет 21-я Международная встреча по Сирии в рамках Астанинского процесса", - заявил он.
Напомним, в июне прошлого года вице-министр иностранных дел Канат Тумыш предложил официально объявить 20-ю Международную встречу заключительным раундом встреч в рамках Астанинского процесса по Сирии.
Специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев рассказал, что было сделано в рамках переговоров по Сирии в Астанинском формате.
Он подчеркнул, что, несмотря на значимые усилия со стороны Вашингтона, помешать нормализации отношений арабских стран с Сирией невозможно, процесс уже необратим.
Позже в МИД РК прокомментировали итоги 20-й Международной встречи, сообщив, что Казахстан готов рассмотреть возможность возобновления Астанинского процесса.
19.01.2024, 08:55 73251
Президент Казахстана и премьер Италии приняли совместное заявление
Подписан ряд документов
Фото: Акорда
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Рим. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем совета министров Италии Джорджей Мелони. Особое внимание было уделено углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, аграрной, культурно-гуманитарной, образовательной сферах, а также вопросам зеленой энергетики и развитию авиасообщения между столицами государств, сообщает пресс-служба Акорды.
Мы гордимся тем, что являемся главным партнером Италии в Центральной Азии. Наше экономическое сотрудничество развивается весьма динамично и имеет огромный потенциал для дальнейшего роста", - сказал Токаев.
По словам президента, Италия является ведущим торговым партнером в Европе и входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Товарооборот между странами составил около $15 млрд. Прямые иностранные инвестиции из Италии в Казахстан достигли $7,3 млрд. На сегодняшний день в стране успешно работают более 300 итальянских компаний, среди них такие крупные инвесторы, как ENI, SDF Group, PetroValves, Maire Tecnimont, IVECO, Tenaris и другие.
Глава государства отдельно остановился на успешном взаимодействии двух стран в достижении общих целей на мировой арене в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы и ОЭСР. Он выразил готовность Казахстана к дальнейшему укреплению сотрудничества по вопросам глобальной безопасности, региональной стабильности, борьбы с терроризмом, изменения климата.
Касым-Жомарт Токаев поприветствовал открытие Института итальянской культуры в Алматы. По его мнению, культурная дипломатия, образовательное партнерство и туризм играют большую роль в углублении контактов между народами и странами.
Председатель совета министров Италии Джорджа Мелони отметила высокий уровень казахстанско-итальянских отношений и подтвердила приверженность Италии развитию контактов с нашей страной.
По итогам встречи глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Италии приняли совместное заявление.
Также были подписаны следующие документы:
- Соглашение о статусе мест захоронений военнослужащих, погибших в период Второй мировой войны между правительствами Казахстана и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерствами юстиции РК и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерствами культуры РК и Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и высшего образования РК и Министерством университетов и исследований Италии;
- Меморандум о взаимопонимании между Академией госуправления при президенте РК и Национальной школой госуправления Италии;
- Соглашение между казахстанским фондом "Самрук-Казына" и итальянской группой компаний Cassa Depositi i Prestiti о создании совместного инвестиционного фонда и инвестировании в сферы обрабатывающей промышленности, энергетики и логистики;
- Совместное окончательное инвестиционное решение между казахстанской нацкомпанией "КазМунайГаз" и итальянской компанией ENI о реализации совместного проекта по строительству гибридной электростанции (ВЭС, СЭС) общей мощностью 247 МВт.
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Казахстанцы возмущены самодеятельными работами частных стройкомпаний по прокладке сетей на дорогах общего пользования, в результате которых портится покрытие улиц и магистралей. Как вы относитесь к этим дорожным работам?