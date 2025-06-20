Подготовку к саммиту лидеров стран Союза и Евразийскому форуму обсудили вице-премьеры ЕАЭС

В рамках форума пройдут круглые столы с участием экспертов и представителей госорганов по вопросам развития АПК и промышленности

Фото: ЕЭК

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза обсудили подготовку к саммиту лидеров стран Союза и IV Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 26-27 июня в Минске, сообщает пресс-служба - Вице-премьеры стран Евразийского экономического союза обсудили подготовку к саммиту лидеров стран Союза и IV Евразийскому экономическому форуму, которые состоятся 26-27 июня в Минске, сообщает пресс-служба ЕЭК





Главная тема форума - "Стратегия евразийской экономической интеграции: итоги и перспективы".





По словам организаторов, у форума ожидается довольно насыщенная программа по всем направлениям интеграционной повестки, в частности по вопросам промышленности и АПК.





В рамках форума пройдут круглые столы с участием экспертов и представителей госорганов, на которых обсудят:





развитие кооперации в агропромышленном комплексе;

роботизацию промышленности. По словам министра по промышленности и АПК ЕЭК Гоар Барсегян, принятие решения по созданию евразийской платформы по робототехнике находится на завершающей стадии;

использование ядерных технологий в соответствии с основными направлениями промышленного сотрудничества до 2030 года.









Участники мероприятия также обсудили актуальные направления евразийской экономической интеграции и вопросы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ЕАЭС.









Ранее председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о подготовке к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.



