10.06.2025, 12:02 73871
Развитие ЕАЭС и заседание Высшего Евразийского экономического совета: о чем говорил Токаев с Сагинтаевым
Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму
Фото: Акорда
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева, сообщает Акорда.
В частности, в ходе встречи были обсуждены текущая деятельность и вопросы дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Также глава государства Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о ходе подготовки к IV Евразийскому экономическому форуму и заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которые состоятся 26-27 июня в Минске.
Напомним, 26 декабря 2024 года в Ленинградской области состоялось заседание ВЕЭС.
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11.06.2025, 12:08 6
Операторы сотовой связи будут блокировать номера мошенников и передавать информацию о них в Нацбанк
Сенат предложил обязать операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Поправки сената в закон по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации одобрили мажилисмены.
Сенат предложил обязать операторов сотовой связи создать внутренние антифрод-системы и блокировать несанкционированный трафик, а также блокировать абонентские номера, с которых осуществлялись мошеннические звонки, и передавать информацию о них в Антифрод-центр Национального банка", - сообщает пресс-служба нижней палаты.
Также будет ужесточен порядок обмена информацией о призыве военнослужащих на срочную воинскую службу между информационными системами уполномоченных госорганов и кредитным бюро.
Действие запрета о выдаче займов военнослужащим наступает после появления информации об их призыве на срочную воинскую службу в кредитном отчете. Внесены и другие правки", - говорится в сообщении мажилиса.
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11.06.2025, 11:16 2051
За счет возвращенных в РК незаконно выведенных активов построили медучреждения в Акмолинской области
Фото: primeminister.kz
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Кокшетау. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области открыты два учреждения здравоохранения - врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района и фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района. Объекты построены за счет возвращенных в страну незаконно выведенных активов. На эти цели из Специального государственного фонда было выделено порядка 295 млн тенге, сообщили в пресс-службе правительства.
Врачебная амбулатория в селе Арнасай Аршалынского района обслуживает более 2 тыс. жителей из близлежащих сел: Елток, Койгельды, станций Бабатай и 42 разъезда. Здание, площадью 450 квадратных метров, рассчитано на 45 посещений в смену и полностью оснащено современным оборудованием, включая аппарат ЭКГ, дефибрилляторы, оборудование для физиотерапии и реабилитации. Это позволит повысить качество и доступность первичной медицинской помощи для сельских жителей.
Фельдшерско-акушерский пункт в селе Алтынды Буландынского района предназначен для оказания медицинских услуг около 1 тыс. человек из сел Алтынды, Алаколь, Жанаталап, Елтай и Боярка. Объект также оснащен современным оборудованием, что обеспечит своевременную и качественную медицинскую помощь населению.
Отметим, в Акмолинской области завершается строительство еще трех врачебных амбулаторий, четырех фельдшерско-акушерских и одного медицинского пункта. Правительством на возведение в регионе 10 объектов здравоохранения из Специального государственного фонда было выделено порядка 1,7 млрд тенге.
11.06.2025, 10:55 3216
На магистральном канале в Жамбылской области автоматизировали учет воды
Система сообщает диспетчеру об объемах подаваемой по каналу воды
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Тараз. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области успешно реализован пилотный проект по автоматизации учета и контроля воды на ветвях К1 и "Далакайнар" в конце магистрального канала ТМК в Шуском районе. Объект находится в ведении местного филиала "Казводхоза", сообщили в Министерстве водных ресурсов и ирригации РК.
Система своевременно сообщает диспетчеру об объемах воды, подаваемой по каналу. Для обеспечения постоянного контроля за техническим состоянием и безопасностью оборудования объект оснащен двумя камерами с обзором на 360 градусов, ведущими круглосуточное наблюдение, установлено специальное заграждение", - уточнили в министерстве.
Автоматизация позволит четко регулировать подачу воды по каналу, что значительно снизит ее потери. С помощью эффективных стратегий, основанных на данных из различных источников, водные ресурсы будут распределяться стабильно и справедливо. Это повысит доступность воды для сельского хозяйства.
Новая система значительно упростит учет воды. Реализованный пилотный проект - еще один шаг в направлении цифровизации водной отрасли, который может стать эффективной моделью модернизации ирригационной инфраструктуры", - отметил директор Жамбылского филиала "Казводхоза" Кайрат Аманов.
11.06.2025, 10:37 2281
Амнистию к 30-летию Конституции проведут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял закон "Об амнистии в связи с тридцатилетием Конституции Республики Казахстан", направленный на гуманизацию уголовной политики. Документ разработан депутатами парламента после поручения президента, данного на заседании Национального курултая.
Законом предлагается освободить осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства. В их число входят лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, не повлекшие причинение ущерба, либо полностью его возместившие, а также социально уязвимые лица, совершившие преступления средней тяжести вне зависимости от наличия ущерба или гражданского иска", - сообщили в мажилисе.
Согласно предварительным расчетам, под действие амнистии подпадут 6 тыс. осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, и 9 тыс. лиц, состоящих на учетах службы пробации.
Кроме того, будет сокращен неотбытый срок наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. А для лиц, осужденных за присвоения или растраты вверенного чужого имущества или мошенничество в особо крупном размере, будут сокращены сроки или размеры неотбытой или неисполненной части основного наказания на 1/5 часть при условии полного возмещения ущерба, причинённого уголовным правонарушением, и предъявленных к ним исковых требований.
Дифференцированное сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 5,4 тыс. осужденных, находящимся в местах лишения свободы, и к 5,5 тыс. лиц, состоящих на учете службы пробации. Наряду с этим под действие амнистии подпадают 629 человек из категории социально уязвимых лиц, из которых 57 человек будут освобождены, еще 572 лицам сократят сроки.
Окончательное решение о применении амнистии будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого осужденного, отметили в мажилисе.
10.06.2025, 19:49 50581
В Кызылординской области выявили факты незаконного использования воды
Объем использованной без разрешения воды в регионе превысил 2,3 млн кубометров
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Кызылорда. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области выявлены факты незаконного использования воды шестью крестьянскими хозяйствами, сообщает пресс-служба Министерство водных ресурсов и ирригации.
С начала текущего вегетационного периода объем использованной без разрешения воды в регионе превысил 2,3 млн кубометров. Вся эта вода использовалась для полива рисовых полей.
Рабочие группы из специалистов министерства ведут проверки на предмет незаконного использования воды, а также мониторинг по вопросам экономии, регулирования и подачи воды аграриям в южных областях Казахстана.
Напомним, ранее специалисты Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции совместно с прокуратурой Шардаринского района выявили 24 незарегистрированные насосные установки в Туркестанской области.
Напомним, 10 июня в Казахстане вступил в силу новый Водный кодекс.
10.06.2025, 16:40 58756
Рекреационные земли в Акмолинской области на 500 млн тенге возвращены государству
На землях, предназначенных для отдыха и оздоровления, занимались лесоразведением
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Кокшетау. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области государству возвращена земля в рекреационной зоне стоимостью свыше 500 млн тенге, сообщили в региональной прокуратуре.
Как пояснили в прокуратуре, отдел земельных отношений незаконно предоставил физическому лицу участок площадью 36 гектаров для коммерческого лесоразведения в рекреационной зоне, предназначенной для отдыха и оздоровления населения.
Решением суда договор аренды признан недействительным, земля кадастровой стоимостью 567 млн тенге вновь включена в состав земель рекреационного назначения.
В результате принятых мер надзора в городе Щучинске восстановлен правовой режим использования земель, относящихся к рекреационной зоне. Возвращение участка в рекреационный фонд позволило сохранить экологический баланс территории и предотвратить ее дальнейшее нецелевое использование", - добавили в прокуратуре.
Напомним, половину из возвращенных в госсобственность более 12 млн гектаров земель распределили для пользования.
10.06.2025, 13:32 68141
Ночные экспресс-маршруты для туристов хотят запустить в крупных городах Казахстана
Нелегальные службы такси создают риски для пассажиров
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В крупных городах Казахстана планируют запустить ночные экспресс-маршруты между аэропортами и центром города в целях повышения комфорта и безопасности туристов, сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.
По его словам, одной из распространенных проблем остаются нелегальные службы такси, что создает риски для пассажиров.
В рамках решения этой ситуации в международных аэропортах внедрена система QR-кодов, содержащая информацию о легальных такси, отелях, электронных сим-картах и туристических объектах. Акиматам регионов предложено обеспечить постоянный контроль, проводить разъяснительную работу и при необходимости предусмотреть усиление ответственности для нарушителей", - сообщил министр.
Кроме того, в ночное время отсутствует автобусное сообщение между аэропортами и центром города, что является неудобством для туристов. В связи с этим предлагается ввести ночные экспресс-маршруты для обеспечения более безопасного и комфортного перемещения.
Напомним, сегодня на заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов поручил профильным ведомствам обеспечить туристам безопасность и высокий уровень сервиса.
10.06.2025, 13:10 70131
В воинских частях Казахстана внедрят современные IT-системы видеонаблюдения
Фото: кадр из видео
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Астана. 10 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный прокурор РК Берик Асылов на своей странице в соцсети X анонсировал два новых проекта, которые он поручил Главной военной прокуратуре внедрить совместно с Вооруженными силами, другими войсками и воинскими формированиями в армии.
Глава ведомства подчеркнул, что служба в армии должна держаться на принципах обеспечения безопасности, достоинства, а также дисциплины и справедливости.
Речь идет о проектах:
- "Закон и порядок в армии";
- "Цифровая профилактика".
По словам Асылова, цель - создать систему, где каждый военнослужащий защищен, а командир получает доверие и поддержку.
Начнем с того, что будут введены современные IT-системы видеонаблюдения в воинских частях с возможностью внедрения технологий искусственного интеллекта - для автоматического анализа ситуаций и повышения уровня безопасности личного состава. Планируется оснастить командиров видеожетонами (при полевых занятиях, стрельбах, учениях) и солдат срочной службы на карауле и боевом дежурстве, что позволит осуществлять реальный контроль во время несения службы. Уже запущен цифровой консультант на сайте http://armia.kz и дополнительно внедряются новые каналы связи - чтобы каждый солдат знал, куда обратиться, и был услышан", - написал генпрокурор.
Также прорабатывается вопрос аудио- и видеофиксации заседаний призывных и медицинских комиссий с последующей оцифровкой протоколов и удаленным доступом для самих призывников, в том числе во избежание призыва на срочную службу лиц, имеющих противопоказания.
Эти и другие меры станут действенными механизмами, направленными на обеспечение безопасности солдат при несении службы", - подчеркнул генпрокурор.
Напомним, в сентябре прошлого года в Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша". По факту смерти возбудили уголовное дело.
В июне 2024 года солдат впал в кому в Отаре после того, как его ударил младший сержант.
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