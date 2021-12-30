Законопроект возвращен сенатом парламента 23 декабря 2021 года. Всего внесены 24 поправки, из них 15 поправок касательно алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также здесь шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике. Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Данияр Алимбаев.
Поправки по вопросам залоговой политики банков принял парламент
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Токаев провел встречу с Путиным
Очень важный момент - это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов - знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии
Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Путин пригласил Токаева посетить РФ в начале 2022 года
Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть", - сказал Путин.
Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Токаев.
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.
Назарбаев поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.
"Как почетный председатель, я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Он также отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.
"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда (долларов.- Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", - сказал Нурсултан Назарбаев.
Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.
"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - сказал российский президент.
Он поблагодарил Назарбаева за инициативу создания ЕАЭС и участие в ее реализации, а также поздравил Елбасы и весь Казахстан с приближающимися праздниками.
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Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.
В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ
Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ", - сообщил в Twitter советник - пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.
Страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии приняли совместное заявление по итогам встречи
Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за ее пределами", - указали страны-гаранты.
В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - указали страны - гаранты астанинского формата в своем заявлении.
Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан", - говорится в документе.
Высказали убежденность, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов", - заявили страны-гаранты.
В этой связи [они] призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации", - отмечается в документе.
Сирии необходимо $600-800 млрд для экономического восстановления - Лаврентьев
Страна лежит в руинах. По некоторым оценкам, это $600 млрд, по другим - $800, а может и гораздо больше. У сирийского правительства после 11 лет вооруженного противостояния с террористами финансовые ресурсы достаточно исчерпаны. Без действенной помощи со стороны мирового сообщества справиться с этой ситуацией будет очень тяжело", - цитирует спецпредставителя президента РФ по Сирии ТАСС.
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