Посол Казахстана в Швеции назначен послом РК в Дании по совместительству

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кайрата Абдрахманова послом РК в Дании по совместительству, передает Kazakhstan Today.
Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.
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