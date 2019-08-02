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Посол Казахстана в Швеции назначен послом РК в Дании по совместительству

01.08.2019, 18:28 8263
Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Кайрата Абдрахманова послом РК в Дании по совместительству, передает Kazakhstan Today.
 
Указом главы государства чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству, сообщает пресс-служба Акорды.
 

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