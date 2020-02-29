Посол Саудовской Аравии прокомментировал решение о приостановлении выдачу туристических виз казахстанцам

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Казахстана пригласило посла Королевства Саудовская Аравия в Казахстане Абдулазиз бен Абдуллу Аль-Дауда на встречу с директором департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Ержаном Мукашем, передает Kazakhstan Today.

Посол прокомментировал вопрос о недавнем решении властей Саудовской Аравии о приостановлении выдачи электронных туристических виз для граждан ряда стран.

Он подтвердил, что выдача паломнических виз для совершения умры, а также туристических виз была приостановлена в связи с широким распространением эпидемии коронавируса по всему миру. Данная мера является временной и направлена на защиту всех мусульман мира, прибывающих в Королевство. При этом он заверил, что выдача деловых и других видов виз не останавливалась", - сообщает пресс-служба МИД РК.

По словам посла, список государств, гражданам которых приостановлен въезд, будет обновляться в зависимости от изменения ситуации по распространению коронавируса в мире. При этом он отметил, что, помимо Казахстана, в данный список включены и другие страны Центральной Азии.

По итогам встречи стороны договорились обмениваться актуальной информацией по эпидемиологической ситуации в своих странах в связи с распространением коронавируса", - информирует пресс-служба.

О прекращении выдачи виз туристам из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщил портал Arab News со ссылкой на Министерство туризма Саудовской Аравии.

Пострадавшие страны - Китай, Италия, Корея, Япония, Малайзия, Сингапур и Казахстан. Решение распространяется как на электронные визы, полученные онлайн, так и на традиционные визы, выданные по прибытии. Кроме того, туристические визы, ранее выданные жителям перечисленных стран, будут временно приостановлены", - говорится в сообщении. Гражданам других стран в качестве меры предосторожности запрещено посещать Мекку и Медину.

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