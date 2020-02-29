Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Эр-Рияд отнес Казахстан к странам, наиболее пострадавшим от коронавируса, и прекратил выдачу виз казахстанцам, передает Kazakhstan Today.

О прекращении выдачи виз туристам из стран, наиболее пострадавших от коронавируса, сообщил портал Arab News со ссылкой на Министерство туризма Саудовской Аравии.

Пострадавшие страны - Китай, Италия, Корея, Япония, Малайзия, Сингапур и Казахстан. Решение распространяется как на электронные визы, полученные онлайн, так и на традиционные визы, выданные по прибытии. Кроме того, туристические визы, ранее выданные жителям перечисленных стран, будут временно приостановлены", - говорится в сообщении.

Гражданам других стран в качестве меры предосторожности запрещено посещать Мекку и Медину.

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил корреспонденту агентства о том, что сегодня МИД получил от Саудовской Аравии соответствующее уведомление, однако причины такого решения пока неизвестны. В этом вопросе разбирается казахстанское посольство.

При этом Айбек Смадияров подчеркнул, что на сегодняшний день подтвержденных случаев коронавируса в Казахстане не зарегистрировано.

Эту информацию подтверждает и Минздрав РК, который ведет мониторинг всех граждан, прибывших из КНР и сопредельных государств.

До сегодняшнего дня госпитализированы и изолированы в отдельных боксах 165 человек с температурой и признаками ОРВИ, из них выписаны 162, в стационарах под медицинским наблюдением остается 3 человека.

Также под медицинским наблюдением остаются 59 человек, прибывших за последние 14 дней, и 25 лиц, контактировавших с госпитализированными.

Для дополнительного контроля пробы всех госпитализированных направлены в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айкимбаева в Алматы . В этом центре освоена методика по ПЦР-диагностике нового коронавируса", - проинформировали в Минздраве.

В ведомстве рассказали о состоянии четырех пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые 23 февраля вернулись в Казахстан . "Все были доставлены в стационар на карантин для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное", - уточнили в Минздраве.





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