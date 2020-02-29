Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы - Токаев

Нур-Султан. 28 февраля. Kazakhstan Today - В связи с распространением коронавируса по миру президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для защиты здоровья граждан РК, передает Kazakhstan Today.

Распространение коронавируса по миру приобретает угрожающие масштабы. Правительству поручено принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья наших граждан без нанесения ущерба деятельности госучреждений и хозяйствующих субъектов", - написал президент РК в Twitter.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения и гигиены КНР сообщил, что в течение последних суток в Китае зарегистрировано 327 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа COVID-19, 44 человека умерли. Общее число случаев заражения стране составило 78 824, число летальных случаев увеличилось до 2788.

В настоящее время в больницах находятся 39 919 человек, состояние 7952 из них тяжелое. Наибольшее число новых заражений, 318, было выявлено в провинции Хубэй, ставшей очагом вспышки заболевания, передает ТАСС

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года была в самом густонаселенном городе Центрального Китая, 12-миллионном Ухане, была зафиксирована вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.





За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 46 странах. По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения за пределами материкового Китая достигло 3664, скончались 57 человек.

Всего же в мире свыше 83 тысяч человек заразились коронавирусом. Половина из заболевших за пределами Китая - в Южной Корее: только за минувшую ночь число инфицированных там увеличилось на 250 человек. Из-за распространения вируса в южнокорейском порту Хупо перенесли проведение парусной регаты.

В другом очаге эпидемии, Японии, из-за распространения вируса закрывают учебные заведения. Школьники не только будут учиться дистанционно - власти рекомендуют им вообще не выходить из дома, сообщает телеканал "Россия 24".

Объединенные Арабские Эмираты отменят два финальных этапа многодневной велогонки Тур ОАЭ-2020, так как у двух спортсменов обнаружили коронавирус. Теперь необходимые медицинские тесты придется пройти всем участникам велогонки, к моменту отмены которой состоялось пять из семи этапов.

В связи с продолжающимся эпидемиологическим неблагополучием по новой коронавирусной инфекции, Министерство здравоохранения Республики Казахстан рекомендует гражданам Республики Казахстан воздержаться от поездок в следующие страны : Китайская Народная Республика, включая специальные административные районы Гонконг и Макао, Тайвань, Южная Корея, Италия, Япония, Иран, Сингапур, Таиланд и Малайзия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства