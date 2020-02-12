В Казахстане более 15 тыс. человек, прибывших из Китая, сняли с наблюдения

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - 15 478 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 8690 человек, сообщил на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК главный государственный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин, передает Kazakhstan Today.

"Медицинскими организациями обеспечен мониторинг здоровья 23 059 лиц, прибывших из Китая граждан, по месту проживания в течение 14 дней. На сегодняшний день 15 478 человек сняты с мониторинга в связи с окончанием инкубационного периода, остаются под медицинским наблюдением 8690 человек. Подозрений на коронавирусную инфекцию не зарегистрировано", - сказал Бекшин.

Вместе с тем, по его словам, отрабатывается вопрос вывоза граждан РК, находящихся в городе Пекине. На сегодняшний день изъявили желание вернуться 363 человека.

Сегодня в Нур-Султан в 06.05 из Пекина прибыл рейс с 217 гражданами Казахстана из 36 городов Китая . Все были доставлены в стационар на период не менее 3 дней для медицинского и лабораторного обследования. Состояние здоровья удовлетворительное. Работа продолжается. В случае истечения срока и отрицательных анализов будут переданы под наблюдение по месту жительства", - сообщил главный государственный санитарный врач РК.

По информации Бекшина, на 11 февраля в Китайской Народной Республике зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии во всех провинциях, из них - 1016 с летальным исходом, выписаны с выздоровлением - 3996 (9,3%) человека. Показатель летальности составил 2,3%. Темпы прироста заболеваемости в КНР с 31 января по 11 февраля снизились в 3,6 раза (с 22% до 6,1%), что свидетельствует о тенденции к стабилизации эпидемиологической ситуации в КНР. Вместе с тем в других странах прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией варьируется от 3,8% до 27%.

В 27 странах зарегистрировано 448 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса", - добавил Бекшин.

В целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане с 6 января текущего года на всех пунктах въезда через государственную границу осмотрено всего 260 885 человек, в том числе из КНР - 30 852.

На сегодняшнее утро госпитализировано 140 человек с температурой и симптомами ОРВИ, из них 113 выписано с выздоровлением, в стационарах остается 27 человек. Состояние больных удовлетворительное.

Ни у кого из госпитализированных коронавирус не обнаружен", - подчеркнул спикер.

Из Российской Федерации и КНР получены диагностические тесты. Таким образом, обеспечена лабораторная диагностика у всех пациентов, контактных с подозрением на коронавирусную инфекцию, а также прибывших специальным бортом из города Уханя. Всего обследовано 313 человек. Результаты отрицательные, коронавирус не обнаружен", - отметил Бекшин.

Совместно с министерствами здравоохранения Российской Федерации и Республики Узбекистан обеспечивается мониторинг состояния здоровья граждан Казахстана, эвакуированных из города Уханя (Тюменская область - 3 человека, Ташкент - 5 человек). Состояние удовлетворительное, коронавирус не выявлен.

Напомним, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу предпринят ряд мер по недопущению распространения вируса. В частности, усилен санэпидконтроль на всех пунктах въезда через границу с КНР, включающий в себя контроль тепловизорами, мониторинг состояния здоровья. Обеспечена готовность медицинских организаций (10,2 тыс. коек, в том числе 4,4 тыс. дополнительных), установлен контроль над ценами на маски, медицинские изделия, над их запасами. Приостановлена выдача виз, режим 72-часового безвизового пребывания граждан КНР, деятельность МЦПС "Хоргос". Поэтапно прекращены пассажирские перевозки (авиа, железнодорожные, автотранспортные). Кроме того, разработана собственная казахстанская диагностическая система, позволяющая оперативно диагностировать коронавирус.

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