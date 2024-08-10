Премьер Японии отменил поездку в Казахстан

Фото: telegram/Aqorda

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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в расширенном формате предложил инициировать принятие Генассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции по достижению целей устойчивого развития ЦА, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в расширенном формате предложил инициировать принятие Генассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции по достижению целей устойчивого развития ЦА, сообщает пресс-служба главы государства.





Особую значимость приобретает договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Убежден, в рамках многосторонних структур, в первую очередь по линии ООН, наши государства должны действовать, исходя из консолидированных подходов. Учитывая совокупный потенциал наших стран, мы можем внести существенный вклад в реализацию повестки дня в области устойчивого развития. В поддержку этого важного начинания предлагаю к 80-летию Организации Объединенных Наций инициировать принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии. Надеюсь, что участие высокого представителя ООН уважаемого господина Кахи Имнадзе в нашем саммите станет хорошей традицией и положит начало более тесного взаимодействия по линии "Центральная Азия - ООН", - заявил Касым-Жомарт Токаев.









Также глава государства считает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.





Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. Пользуясь случаем, хочу пожелать президенту Азербайджана, нашему уважаемому другу Ильхаму Гейдар оглу успехов в проведении осенью этого года глобальной климатической конференции СОР29", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.





Фото: telegram/Aqorda





Кроме того, президент подтвердил приверженность Казахстана стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества. Он выразил уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая эффективная реализация будут способствовать дальнейшему углублению многопланового партнерства в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.





В завершение саммита Касым-Жомарт Токаев в качестве председателя консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.



