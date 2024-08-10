09.08.2024, 10:28 18391
Премьер Японии отменил поездку в Казахстан
Решение было принято после сильного землетрясения
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Японии Фумио Кишида отменил поездку в Центральную Азию. Решение было принято после сильного землетрясения, произошедшего в префектуре Миядзаки 8 августа, сообщает Japannews.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кишида планировал посетить Казахстан с официальным визитом 9-10 августа. Сегодня в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".
По данным РБК, землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали 8 августа в Японии. Эпицентр находился в районе префектуры Миядзаки на острове Кюсю, очаг был на глубине 31 км. Японское метеорологическое агентство выпустило предупреждение об угрозе цунами в префектурах Миядзаки, Коти, Оита, Кагосима и Эхиме.
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10.08.2024, 12:58 2121
Противодействие экстремизму и терроризму рассмотрели главы МВД стран СНГ в Минске
Рассмотрено 13 вопросов, в том числе вопросы, касающиеся противодействия киберпреступлениям, распространению наркотиков
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Минск. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вопрос противодействия экстремизму и терроризму был обсужден на заседании Совета министров внутренних дел государств СНГ, по нему принято соответствующее решение.
Вопрос, который очень долго обсуждался и вырабатывались решения, - это противодействие экстремизму и терроризму. К сожалению, в странах СНГ в этом году произошли очень серьезные террористические акты, при которых погибли люди. Наша задача - выработать те меры и те решения, которые позволят сработать на профилактику, не допустить гибели людей и совершения преступлений", - сообщил изданию ТАСС министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Принятые сегодня решения требуют незамедлительного принятия дополнительных мер", - сказал Кубраков.
По информации Polisia.kz, на заседании были озвучены вопросы совершенствования организации розыскной работы, противодействия организованной преступности, наркобизнесу и киберпреступлениям, а также меры по повышению уровня безопасности дорожного движения и на объектах железнодорожного транспорта.
В заседании участвовали руководители министерств внутренних дел Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, представители Антитеррористического центра СНГ, исполнительного комитета Содружества.
09.08.2024, 15:00 13186
Президент Казахстана предложил инициировать принятие Генассамблеей ООН резолюции по ЦА
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе VI Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в расширенном формате предложил инициировать принятие Генассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции по достижению целей устойчивого развития ЦА, сообщает пресс-служба главы государства.
Особую значимость приобретает договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке. Убежден, в рамках многосторонних структур, в первую очередь по линии ООН, наши государства должны действовать, исходя из консолидированных подходов. Учитывая совокупный потенциал наших стран, мы можем внести существенный вклад в реализацию повестки дня в области устойчивого развития. В поддержку этого важного начинания предлагаю к 80-летию Организации Объединенных Наций инициировать принятие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по достижению целей устойчивого развития в Центральной Азии. Надеюсь, что участие высокого представителя ООН уважаемого господина Кахи Имнадзе в нашем саммите станет хорошей традицией и положит начало более тесного взаимодействия по линии "Центральная Азия - ООН", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства считает, что актуальной задачей остается формирование прочной экономической базы многостороннего взаимодействия.
Наши страны имеют большие возможности для расширения взаимовыгодного сотрудничества. Важное значение представляет сотрудничество в сфере экологии и борьбы с последствиями изменения климата. Мы сталкиваемся со схожими вызовами, поэтому особое значение приобретают расширение взаимодействия, повышение координации, обмен опытом по вопросам климатической повестки. Пользуясь случаем, хочу пожелать президенту Азербайджана, нашему уважаемому другу Ильхаму Гейдар оглу успехов в проведении осенью этого года глобальной климатической конференции СОР29", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, президент подтвердил приверженность Казахстана стратегическому курсу на всемерное укрепление регионального сотрудничества. Он выразил уверенность, что принятые сегодня решения и их последующая эффективная реализация будут способствовать дальнейшему углублению многопланового партнерства в духе многовековой дружбы и взаимной поддержки.
В завершение саммита Касым-Жомарт Токаев в качестве председателя консультативной встречи от лица глав государств Центральной Азии наградил почетным знаком президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Токаев обозначил задачи для дальнейшего прогресса Центральной Азии.
09.08.2024, 10:53 16926
Президент Туркменистана прибыл в Астану
Фото: primeminister.kz
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Астана. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Астану. Он примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Главу Туркменистана встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщила пресс-службе правительства.
Казахстан и Туркменистан поступательно расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За пять лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за шесть месяцев составил $237,2 млн.
Перспективными направлениями для наращивания сотрудничества на сегодня являются газовая отрасль и транзитно-транспортная сфера, где реализуется ряд крупных проектов по реконструкции и строительству автомобильных дорог. Среди них строительство новой автомобильной дороги граница Казахстана - Гарабогаз - Туркменбаши протяженностью 225 км и нового моста через залив Гарабогазгол. Прорабатывается проект реконструкции участка автодороги Жанаозен - граница Туркменистана протяженностью 165 км.
08.08.2024, 12:32 29651
Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили развитие многостороннего сотрудничества двух стран Дополнено
Лидеры стран подпишут документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества двух государств
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели переговоры в узком составе, сообщает Акорда.
В последние годы атмосфера взаимоотношений между нашими странами кардинально изменилась в лучшую сторону. Мы будем прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием наше сотрудничество. Данный визит имеет очень большую роль, поскольку мы подпишем документы, которые определят конкретные направления сотрудничества и союзничества наших государств", - сказал президент Казахстана.
Шавкат Мирзиёев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.
Наша встреча еще более укрепит многовековые узы дружбы и добрососедства между двумя народами, выведет отношения стратегического партнерства и союзничества на новый уровень", - отметил президент Узбекистана.
В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня.
Президенты с удовлетворением отметили поступательное развитие казахско-узбекских отношений по всем направлениям.
Дополнено 08.08.2024, 15.27
По итогам переговоров президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали ряд важные документов, сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, были подписаны следующие документы:
- совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Республики Узбекистан;
- решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;
- решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении положения о совете министров иностранных дел.
Кроме того, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:
- соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;
- протокол о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;
- протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;
- план мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан на 2024-2025 годы;
- соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;
- протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан;
- соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;
- протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан в области конкурентной политики;
- меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;
- соглашение о взаимопонимании между фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан;
- план практических действий по расширению сотрудничества между акиматом города Астаны и хокимиятом города Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
08.08.2024, 10:07 31466
Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии
Запланированы двусторонние переговоры президента РК Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды
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Астана. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан с официальным визитом посетит премьер-министр Японии Фумио Кишида. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
9 августа в Астане состоится первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония".
На 10 августа запланированы двусторонние переговоры президента Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Японии Фумио Кишиды.
Напомним, вчера президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Казахстан.
07.08.2024, 18:49 40956
Президент Узбекистана прибыл в Казахстан с государственным визитом
Фото: Акорда
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Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, прибывшего в Казахстан с государственным визитом, сообщает пресс-служба Акорды.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
5 августа президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.
05.08.2024, 15:02 68411
Токаев и Мирзиёева обсудили вопросы продвижения многопланового партнерства между Казахстаном и Узбекистаном
Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов
Фото: Акорда
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и помощник президента Узбекистана Саида Мирзиёева обсудили актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами, сообщает Акорда.
Отметив союзнический и стратегический характер взаимодействия Казахстана и Узбекистана, Касым-Жомарт Токаев указал на важность установления тесных контактов между администрациями президентов для эффективного расширения политического диалога на высшем и высоком уровнях", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, отдельное внимание было уделено углублению взаимовыгодного сотрудничества в информационно-идеологической, культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также в области молодежной политики.
Также президент приветствовал проведение в Астане международных интеллектуальных игр "Заковат" и отметил важную роль таких мероприятий в культурном сближении народов.
Напомним, на Казахстан и Узбекистан приходится 57% всей торговли в Центральной Азии.
02.08.2024, 20:52 107511
Визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы
Фото: Акорда
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Астана. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично проводил в аэропорту Астаны президента Конго Дени Сассу-Нгессо, сообщает пресс-служба Акорды.
Официальный визит президента Конго в Казахстан продолжится в Алматы.
Напомним, президент Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл в Казахстан 1 августа.
2 августа Касым-Жомарт Токаев провел переговоры в узком составе с Дени Сассу-Нгессо. Позже главы государств провели переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.
В рамках официального визита президента Республики Конго в Казахстан был подписан ряд документов.
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