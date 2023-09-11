Президент Албании посетит Казахстан по приглашению Токаева

Очередное заседание РАТС ШОС также пройдет в Китае

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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В 2024 году страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества проведут совместное антитеррористическое учение в Китае, сообщил на 40-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры ШОС заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев.





Принято решение о проведении совместного антитеррористического учения в 2024 на территории Китайской Народной Республики", - сообщил Сейсембаев.





Он также добавил, что очередное заседание РАТС ШОС пройдет в Китае.





В ходе юбилейного заседания совета РАТС ШОС были рассмотрены вопросы выявления и пресечения каналов финансирования терроризма, а также противодействия незаконному обороту оружия. Подведены промежуточные результаты выполнения программы сотрудничества государств - членов ШОС по противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы.





Также были обсуждены планы на предстоящий период. В частности, предусмотрено проведение на территории Республики Индия семинара и совместного учения по предотвращению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Сторонами подписан итоговый документ о реализации совместных проектов и иных мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности в регионе.





Ранее зампредседателя КНБ РК сообщил, что в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет.



