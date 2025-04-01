Президент Казахстана и премьер-министр Пакистана обсудили развитие двустороннего сотрудничества

В частности, стороны обсудили присоединение словенского морского порта "Лука Копер" к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора

Фото: Акорда

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах, сообщает - Президенты Казахстана и Словении провели брифинг для представителей средств массовой информации по итогам прошедших переговоров в узком и расширенном составах, сообщает Акорда





Словения - важный партнер Казахстана в Европейском союзе, и отношения между странами укрепляются в духе дружбы и взаимного уважения. Ярким подтверждением этому является открытие посольства Казахстана в Любляне в прошлом году", - напомнил Касым-Жомарт Токаев.





По его словам, переговоры были содержательными и плодотворными.





Мы обсудили перспективы расширения казахско-словенского сотрудничества, достигли конкретных договоренностей и приняли совместное заявление. Кроме того, заключен ряд межправительственных и межведомственных соглашений, в том числе в сферах здравоохранения, туризма и образования. Уверен, их эффективная реализация придаст новый импульс нашему взаимодействию", - рассказал президент.





Главы государств договорились о наращивании торгово-экономических и инвестиционных контактов. Сегодня Казахстан и Словения реализуют важные проекты в фармацевтике, возобновляемых источниках энергии, инженерии и телекоммуникациях. В стране успешно работают около 20 словенских компаний в этих областях. Глава государства отметил важность дальнейшего расширения масштабов экономического взаимодействия.





Отдельно главы государств рассмотрели возможности расширения транспортно-логистических связей. В частности, обсудили присоединение словенского морского порта "Лука Копер" к проекту Транскаспийского международного транспортного коридора и достигли взаимопонимания по этому вопросу. Профильным ведомствам поручено принять конкретные меры по увеличению объемов взаимной торговли. Изучив передовой опыт словенской стороны в деле управления водными ресурсами, Казахстан выразил готовность к совместной работе в данной области.





Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам культурно-гуманитарного сотрудничества.





Система образования Словении признана передовой на международном уровне. Поэтому мы рассчитываем на установление связей между университетами двух стран. Словенский Институт Йожефа Стефана заинтересован в налаживании партнерства с Назарбаев Университетом. Казахстан готов расширять сотрудничество с вузами и исследовательскими центрами Словении", - подчеркнул Токаев.





Также президенты обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки и отметили близость позиций двух стран.





В нынешней непростой геополитической ситуации мы с президентом Пирц-Мусар подтвердили приверженность мирному урегулированию международных конфликтов в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права. Мы также выразили заинтересованность в дальнейшем углублении взаимодействия в рамках многосторонних структур. Благодарю словенскую сторону за поддержку инициативы по открытию в Алматы Регионального центра Организации Объединенных Наций по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Несомненно, сегодня состоялись продуктивные переговоры. Уверен, результаты этого визита выведут казахско-словенские отношения на качественно новый уровень. Совместными усилиями мы достигнем общих целей", - заявил глава Казахстана.





Наташа Пирц-Мусар заявила о готовности словенской стороны укреплять двустороннее сотрудничество по широкому спектру направлений.





Я убеждена в том, что сегодняшняя беседа и весь визит в целом открывают новую главу в истории отношений между Словенией и Казахстаном. Обе страны разделяют уважение к международному праву, устойчивому развитию и партнерству, которое основано на взаимопонимании и взаимном уважении. Я за это благодарна и считаю, что так будет и в будущем", - отметила президент Словении.



