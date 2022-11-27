Вопросы стратегического партнерства с соседними странами будут в приоритете - глава государства

Фото: МИД РК

Токио. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы министерств иностранных дел Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана 23 декабря прибудут в Токио для проведения консультаций, в которых, в частности, примет участие премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Одной из тем обсуждения может стать подготовка встречи лидеров государств Центральной Азии и Японии, сообщает bigasia.ru со ссылкой на газету "Асахи".

В преддверии приезда министров 24 ноября в Токио была создана Ассоциация депутатов парламента за дружбу между Японией и странами Центральной Азии. Ее возглавил заместитель председателя правящей Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Таро Асо.

Регулярные консультации глав МИД Японии и пяти стран Центральной Азии начались с 2004 года, однако в последнее время в этих контактах произошел сбой из-за ограничений, связанных с пандемией. В то же время в апреле министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси провел по видеосвязи переговоры с коллегами из этих государств. В предыдущий раз их очная встреча состоялась в 2019 году.