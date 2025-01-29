Президент: Казахстану следует перейти на новый уровень сотрудничества с соседями - странами ЦА и ЕАЭС

Фото: Посольство России в Казахстане

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров стран Евразийского экономического союза. Вице-премьеры утвердили проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 30-31 января в Казахстане, - Состоялось заседание совета Евразийской экономической комиссии на уровне вице-премьеров стран Евразийского экономического союза. Вице-премьеры утвердили проект повестки дня заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 30-31 января в Казахстане, сообщили в посольстве России в РК.





В заседании в формате видеоконференции принял участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов, направленных на совершенствование правовой базы ЕАЭС и улучшение делового климата на пространстве Союза.





Решением совета ЕЭК утвержден план мероприятий по оценке научно-технического уровня вступивших в силу технических регламентов ЕАЭС и перечней стандартов к ним. Реализация этого плана позволит оценить соответствие требований технических регламентов и стандартов уровню экономического и технологического развития", - говорится в сообщении.





Вместе с тем внесены изменения в правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения и в правила проведения исследований биологических лекарственных средств. Эти меры позволят поддержать ассортиментную доступность обращающихся на рынке Союза лекарственных препаратов, будут способствовать стимулированию развития системы разработки и изучения новых лекарственных препаратов.





В ходе заседания утвержден порядок сбора, обобщения и представления информации о выявленных случаях обращения опасной продукции, которая причинила вред и (или) нанесла ущерб жизни и (или) здоровью человека, имуществу, окружающей среде, жизни и (или) здоровью животных и растений. Одобрены два кооперационных проекта в сфере промышленности, которые получат финансовую поддержку в соответствии с новым механизмом, принятым в 2024 году.





Также вице-премьер РФ Алексей Оверчук провел встречу с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Нурланом Ермекбаевым. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о современной ситуации и перспективах развития международных торгово-экономических связей.





Вице-премьер отметил необходимость углубления экономического сотрудничества стран ШОС при учете стратегических ориентиров декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь" и "Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года". Алексей Оверчук и Нурлан Ермекбаев договорились о поддержании регулярных контактов для обеспечения скоординированной работы секретариата ШОС и обеспечения содержательного наполнения предстоящего заседания Совета глав правительств ШОС, планируемого к проведению осенью 2025 года.



