Президент Кыргызстана поблагодарил Токаева за помощь при возвращении граждан КР на Родину

Нур-Султан. 27 марта. Kazakhstan Today - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за помощь при возвращении кыргызстанцев на Родину, передает Kazakhstan Today.

Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. Главы государств обсудили совместные шаги, направленные на поддержание высокой динамики торгово-экономического сотрудничества в условиях распространения эпидемии коронавируса. С. Жээнбеков выразил признательность президенту РК за помощь, оказанную при возвращении кыргызских граждан на Родину, а также содействие транзиту грузов через казахстанско-кыргызскую границу", - сообщила пресс-служба Акорды.

Президент К. Токаев, в свою очередь, заверил собеседника в том, что Казахстан будет и далее оказывать поддержку братскому народу Кыргызстана.

Кроме этого, в ходе беседы в конструктивном ключе были обсуждены вопросы совместного использования водных ресурсов в свете предстоящей поливной кампании в южных регионах нашей страны.

Для оперативного решения всех вопросов даны соответствующие поручения правительствам двух стран.

В Акорде отметили, что переговоры состоялись по инициативе кыргызской стороны.

Напомним, ранее в телефонном разговоре президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым стороны обсудили вопросы взаимодействия в противодействии распространению коронавируса и обменялись мнениями о перспективах торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

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