Президент подписал закон о статусе педагога и поправки по вопросам снижения нагрузки на ученика и учителя

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today -Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы Республики Казахстан "О статусе педагога" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя", передает Kazakhstan Today.

Тексты законов публикуются в печати.

Напомним, закон "О статусе педагога" был разработан в рамках реализации послания Первого Президента РК - Елбасы Н. Назарбаева народу Казахстана и направлен на расширение прав педагогов, освобождение их от несвойственной им деятельности, снижение нагрузки, усиление требований, предъявляемых к профессии учителя, предусматривает механизмы материальной мотивации работающих учителей, а также вопросы привлечения молодежи к профессии педагога.

Закон состоит из 21 статьи, нормы которых распространяются на деятельность педагогических работников всех уровней образования: дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, специализированных, специальных организациях образования, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительного образования для детей.

В документе за работодателем закрепляются нормы по обеспечению педагога условиями для осуществления им профессиональной деятельности в соответствии с трудовым законодательством РК. При этом четко установлены нормы по сокращению нагрузки на педагога путем установления запретов на: привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан; истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренных законодательством РК в области образования; проведение проверок, не предусмотренных законами РК; возложение на него обязанности по приобретению товаров и услуг; привлечение педагогов государственных организаций среднего образования при осуществлении ими профессиональной деятельности к проведению мероприятий негосударственных организаций.

Права педагогов изложены по трем направлениям и отражены в отдельных статьях : право педагога при осуществлении профессиональной деятельности; право педагога на материальное обеспечение; право педагога на поощрение. Кроме того, документ устанавливает педагогам социальные гарантии, в том числе: оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск продолжительностью 56 календарных дней; предоставление детям педагогов мест в дошкольных организациях по месту жительства местными исполнительными органами в первоочередном порядке.

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