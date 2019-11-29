Мажилис внес поправки в законодательство, снижающие нагрузку на учителей и учеников

Нур-Султан. 28 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса сегодня на пленарном заседании одобрили в I чтении законопроект "О статусе педагога" , передает Kazakhstan Today.

В ходе обсуждения депутаты подняли ряд актуальных вопросов. Прежде всего речь шла о снижении нагрузки на учителя и учеников, сообщили в пресс-службе мажилиса.

Вопрос нормативной учебной нагрузки очень острый и наболевший. Низкая нагрузка - это мизерные учительские ставки, высокая нагрузка - это сверхзагруженность наших учителей и, соответственно, низкое качество преподавания. Именно поэтому и Первый Президент - Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев, и глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставили задачу сокращения нагрузки на учителей ", - сказал председатель мажилиса Нурлан Нигматулин.

В пресс-службе отметили, что в правительственном варианте законопроекта данная норма не предусматривалась, что вызвало критику со стороны спикера мажилиса.

В рамках обсуждения проекта закона мы встречались с педагогической общественностью. Учителя отмечали, что учебная нагрузка чрезмерно высока как для них, так и для учеников. Поэтому для исправления этого положения депутаты и предлагают снизить нормативную учебную нагрузку в неделю с 18 часов до 16 часов. При этом за 16 часов учителя должны получать столько же, сколько они получают сейчас за 18. Это очень важный момент", - сказал Нурлан Нигматулин.

Он подчеркнул, что, решая задачу сокращения нагрузки на учителей, нужно обязательно продумать и о снижении недельной нагрузки на учеников.

Особое внимание депутаты уделили гарантиям защиты чести и достоинства педагога. Как подчеркнул спикер мажилиса, по предложению депутатов вводится норма об административной ответственности за посягательство на честь и достоинство педагогов.

Это совершенно новая норма, которая вводится впервые. Раньше было золотое правило: учитель всегда прав. А сегодня получается, что у учителей нет вообще никаких прав", - сказал Нигматулин, отметив, что в последнее время участились случаи, когда педагоги подвергаются нападкам, а порой даже и насилию.

По мнению спикера, таким случаям должна даваться жесткая правовая оценка со стороны правоохранительных органов.

Отдельное внимание депутаты уделили вопросу привлечения учителей к несвойственной их профессиональной деятельности работе.

Кроме того, в правительственном варианте депутаты увидели противоречие между отдельными нормами, которые, в одном случае, обязывают педагога "содействовать социальному, культурному и экономическому развитию страны", а в другом - не допускают привлекать его к несвойственным профессиональной деятельности видам работы.

Прописывая в обязанность педагогов "содействовать социальному, культурному и экономическому развитию общества", мы опять рискуем загрузить их несвойственными функциями. Максимальное время учитель должен быть с учениками, а не на мероприятиях. Недавно я встречался с учителями, в частности, с педагогической общественностью столицы, чтобы обсудить законопроект. Так вот, учителя как настоящие граждане, готовы активно участвовать в жизни страны, то есть они не отказываются, но прежде всего они хотят заниматься своим делом - учить детей", - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Он указал на то, что педагог может выполнять работу, не связанную с его профессиональной деятельностью, но исключительно в тех случаях, которые предусматриваются законами страны. "Это необходимо четко отразить в законопроекте", - считает Нигматулин.

Подводя итог состоявшего обсуждения, спикер мажилиса отметил, что встречи с учителями показали, что сами педагоги поддерживают основные параметры законопроекта. Вместе с тем Нурлан Нигматулин подчеркнул необходимость доработки ряда вопросов.

До второго чтения необходимо обратить внимание на доработку норм по защите статуса педагога. Нормы по защите чести и достоинства учителей должны быть практичными и обеспечивать как неотвратимость, так и справедливость наказания за посягательство на них", - сказал председатель мажилиса.

По словам Нигматулина, с 1 января 2020 года зарплата педагогов возрастёт на 25% и в 2 раза в течение последующих четырех лет. Кроме того, законопроектом предусмотрена доплата в двукратном размере за классное руководство и проверку тетрадей, увеличение периода отпуска и другие меры. Однако только экономических стимулов недостаточно.

Повышение статуса педагога - это целый комплекс мер, который включает все направления формирования положительного имиджа профессии педагога. Решать все задачи, о которых сегодня мы говорили, должно не только правительство, но и парламент, другие государственные органы, да и все общество в целом. Только таким образом используя весь комплекс мер, можно на деле добиться высокого статуса наших педагогов", - сказал заключил Нигматулин.

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