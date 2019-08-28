Законопроект о статусе педагога внесут в мажилис к 1 сентября

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства одобрен законопроект "О статусе педагога", передает Kazakhstan Today.

Наряду с этим, предусматриваются меры по повышению заработной платы и увеличению периода трудового отпуска, доплат за педагогическое мастерство, введение доплаты за наставничество. Следует отметить, что законопроект дает акимам регионов полномочия самостоятельно, исходя из возможностей бюджета, оказывать материальную поддержку учителям.

Планируется создать условия для профессионального роста и повышения конкурентоспособности учителей. Ставится задача и по установлению стимулов для педагогов, повышению престижа профессии", - отметил премьер-министр Аскар Мамин.

По итогам рассмотрения вопроса, премьер-министр поручил обеспечить внесение законопроектов "О статусе педагога" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам статуса педагога, снижения нагрузки на ученика и учителя" в мажилис парламента РК к 1 сентября текущего года.

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