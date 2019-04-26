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Токаев поручил главе МОН избавить учителей от излишней отчетности

25.04.2019, 17:41 12772
Токаев поручил главе МОН избавить учителей от излишней отчетности
Фото: onf.ru
Нур-Султан. 25 апреля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Куляш Шамшидинова на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проинформировала о ходе реализации Государственной программы развития образования и науки, передает Kazakhstan Today.
 
Касым-Жомарт Токаев назвал важными задачами продолжение работы по ликвидации трехсменного обучения, строительство новых школ, а также поэтапный переход к трехъязычному обучению, сообщили в пресс-службе Акорды.
 
Также, министр образования отчиталась о состоянии технического и профессионального образования, мерах по налаживанию взаимодействия бизнеса и учебных заведений. Особое внимание в ходе встречи было уделено повышению качества высшего образования и соответствию выпускников вузов запросам рынка труда.
 
По информации пресс-службы, глава государства поручил избавить учителей школ и преподавателей вузов от излишней отчетности, принять конкретные меры по повышению статуса педагога и государственной поддержке ученых, прежде всего гуманитариев, осуществляющих исследования на государственном языке.
 
По итогам встречи президент Казахстана подчеркнул, что вопросы системы образования и впредь будут в центре его внимания.
 

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