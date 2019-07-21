Президент поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя Европейского совета

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Шарлю Мишелю по случаю его избрания на пост председателя Европейского совета, передает Kazakhstan Today.
Сегодня наши двусторонние отношения получают новый импульс. ЕС остается ключевым политическим и торговым партнером Казахстана. Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также обновленная Стратегия ЕС по Центральной Азии открывают новую эру еще более тесных отношений и широкие перспективы для устойчивого развития и процветания региона", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Шарлю Мишелю успехов в его деятельности и выразил уверенность в дальнейшем продвижении многогранного сотрудничества между Нур-Султаном и Брюсселем, сообщает пресс-служба Акорды.
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