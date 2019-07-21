Президент поздравил Шарля Мишеля с избранием на пост председателя Европейского совета

Среди задач Совета - развитие и углубление сотрудничества между национальными (центральными) банками по вопросам курсовой политики, идентификация потенциальных источников уязвимости и внешних шоков, которые могут стать причиной нестабильности на внутренних валютных рынках и увеличения взаимных колебаний курсов национальных валют и другие.