Президент Узбекистана принял министра иностранных дел Казахстана

Ташкент. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках официального визита в Ташкент министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, - В рамках официального визита в Ташкент министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев был принят президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.





В ходе беседы Шавкат Мирзиёев с удовлетворением отметил положительную динамику развития многогранного сотрудничества между двумя государствами, подчеркнув важность дальнейшего углубления союзнических отношений Казахстана и Узбекистана", - говорится в сообщении.





В свою очередь Ермек Кошербаев передал теплые слова приветствия и добрые пожелания от имени президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, а также проинформировал о ходе реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях.





Сегодня казахско-узбекские отношения являются примером надежного и долгосрочного сотрудничества на международной арене. Этому в первую очередь способствует регулярный, доверительный политический диалог на высшем уровне", - заявил министр.





В ходе встречи также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.





Подчеркнут высокий уровень взаимодействия Казахстана и Узбекистана в рамках многосторонних структур, а также важность дальнейшего развития региональной кооперации, совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.





Дополнено 31.03.2026, 20.53





Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел переговоры с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым, сообщает МИД РК.





В ходе встречи главы внешнеполитических ведомств рассмотрели широкий спектр вопросов многогранного казахско-узбекского сотрудничества, а также обсудили перспективы дальнейшего укрепления политического, торгово-экономического, инвестиционного, транзитно-транспортного, водно-энергетического и культурно-гуманитарного взаимодействия.





Стороны выразили приверженность углублению стратегического партнерства и союзничества, основанных на дружбе, взаимопонимании и добрососедстве.





Благодаря политической воле глав государств в последние годы казахско-узбекские отношения выведены на качественно новый уровень взаимодействия и демонстрируют высокую динамику развития на всех уровнях", - подчеркнул в ходе беседы Ермек Кошербаев.





В свою очередь Бахтиёр Саидов подтвердил, что президентами двух государств задан долгосрочный курс на поступательное расширение сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.





В этом контексте главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили меры по практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе 1-го и 2-го заседаний Высшего межгосударственного совета в 2024-2025 годах, а также выразили готовность и далее содействовать расширению межпарламентских и межправительственных связей.





Особое внимание уделено дальнейшему развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.





Значительный прогресс в последние годы достигнут в плане углубления экономического сотрудничества. Казахстан стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнеров Узбекистана. В 2025 году объем взаимной торговли увеличился на 16,2 процента и приблизился к 5 млрд долларов", - сообщил Ермек Кошербаев.





В контексте реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне министры подтвердили намерения содействовать дальнейшему углублению экономического партнерства, в том числе по увеличению взаимной торговли до 10 млрд долларов США.





Собеседники также отметили достигнутый прогресс в области промышленной кооперации, которая сегодня включает 78 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 1,8 млрд долларов.





В этом ключе также рассмотрен ход реализации таких проектов, как строительство международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия", гостиниц "Ташкент" в Астане и "Астана" в Ташкенте, а также квартала "Астана" в "Янги Ташкенте".





В ходе встречи был отмечен значительный потенциал взаимодействия в сфере развития транспортных коридоров, позволяющих обеим странам выходить на рынки Ближнего Востока, Южной Азии и Европы. Выражена взаимная готовность содействовать развитию плодотворного взаимодействия в данном направлении.





Кроме того, подчеркнута содержательная повестка культурно-гуманитарного сотрудничества, являющегося основой крепких и долгосрочных отношений двух государств.





Стороны также подчеркнули важность реализации проектов в образовательной сфере, и в частности работу филиалов Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства в Алматы и Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова в Чирчике.





Министры также "сверили часы" по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, подтвердили заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках многосторонних структур и выразили готовность продолжать оказывать взаимную поддержку при продвижении инициатив двух государств.





Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность развития региональной кооперации и совместных усилий по укреплению мира и стабильности в Центральной Азии.





По итогам переговоров подписана программа сотрудничества между МИД РК и РУ на 2026-2027 годы.