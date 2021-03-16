Президенты Казахстана и Узбекистана обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, главы государств обменялись мнениями о ситуации в Центральной Азии, подтвердили обоюдное стремление к масштабному, продуктивному сотрудничеству с целью обеспечения безопасности, стабильности и процветания этого стратегически важного региона.

Правительства двух государств продолжат согласованную работу по решению узловых вопросов взаимного торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества", - говорится в сообщении





Также президенты обменялись поздравлениями по поводу наступающего праздника Наурыз, высказали пожелания благополучия народам Казахстана и Узбекистана.

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