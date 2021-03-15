В КНБ рассказали подробности о погибших при крушении самолета военнослужащих

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности рассказали подробнее о военнослужащих, погибших в результате крушения самолета, передает Kazakhstan Today.

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК:

- майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, родившегося 19 октября 1984 года, штурмана авиационного отдела;

- капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, родившегося 15 декабря 1985 года, бортового техника летной группы авиационного отдела;

- старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, родившегося 24 ноября 1994 года, штурмана экипажа летной группы авиационного отдела;

- сержанта Василькова Евгения Борисовича, родившегося 10 ноября 1985 года, старшего бортового механика летной группы авиационного отдела", - рассказали в КНБ.

Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, подчеркнули в ведомстве.

Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", - говорится в сообщении КНБ

Напомним, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

















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