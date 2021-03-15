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В КНБ рассказали подробности о погибших при крушении самолета военнослужащих

14.03.2021 14365
Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности рассказали подробнее о военнослужащих, погибших в результате крушения самолета, передает Kazakhstan Today.
 

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования семьям, родным и близким трагически погибших при исполнении своего воинского долга военнослужащих Авиационной службы КНБ РК: 

 
- майора Барлыкбаева Габита Есимдеевича, родившегося 19 октября 1984 года, штурмана авиационного отдела;
 
- капитана Баймуратова Досжана Галымбековича, родившегося 15 декабря 1985 года, бортового техника летной группы авиационного отдела;
 
- старшего лейтенанта Сагимбаева Мухтара Кажимукановича, родившегося 24 ноября 1994 года, штурмана экипажа летной группы авиационного отдела;
 
- сержанта Василькова Евгения Борисовича, родившегося 10 ноября 1985 года, старшего бортового механика летной группы авиационного отдела", - рассказали в КНБ.
 
Экипаж военно-транспортного самолета АН-26 был опытным и профессионально подготовленным, подчеркнули в ведомстве.
 

Они до конца своей жизни были верны присяге и воинской чести. Светлая память о них навсегда останется в сердцах сотрудников органов национальной безопасности Республики Казахстан. Искренне разделяем горечь этой тяжелой и невосполнимой утраты", - говорится в сообщении КНБ

 
Напомним, в субботу 13 марта, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились шесть членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжелыми травмами. 
 
Состояние пострадавших в результате аварии крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни раненых. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города. 
 
 
В Комитете национальной безопасности подтвердили, что потерпевший крушение военный самолет АН-26 относится к Авиационной службе ведомства. Ведомство ведет расследование причин авиационного происшествия.




 

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