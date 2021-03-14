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Президент поручил выяснить причину авиакатастрофы под Алматы

13.03.2021 13744
Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью людей в авиакатастрофе под Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

Выражаю соболезнования родным и близким погибших военнослужащих во время крушения самолета в аэропорту Алматы. Желаю скорого выздоровления пострадавшим. По моему поручению начата работа по выяснению причин авиакатастрофы. Подобные инциденты не должны повторяться", - написал Токаев на своей странице в Twitter.


Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев выехал на место крушения самолета АН-26. В своем аккаунте в Twitter он сообщил, что держит ситуацию на контроле.

Выехал на место крушения военного самолета АН-26. Поручил соответствующим службам провести ликвидацию последствий произошедшего. Соболезную родным и близким погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Б. Сагинтаев.

 
Как сообщалось ранее, сегодня, в 17.22, военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. Погибли четыре человека, еще двое госпитализированы.

 

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