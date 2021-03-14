Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Четыре человека погибли при крушении самолета под Алматы, еще двое госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

13 марта, в 17.25, поступила информация от диспетчерской службы аэропорта Алматы о том, что в 17.22 военный самолет АН-26 сообщением Нур-Султан - Алматы пропал с радаров и совершил аварийную посадку в аэропорту Алматы. На месте работает 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы. По предварительным данным, 4 человека погибли, двое пострадавших доставлены в 4-ю городскую больницу Алматы", - сообщили в МЧС РК.

По данным ведомства, на месте происшествия работает 45 человек, 15 единиц техники ДЧС Алматы, ДЧС Алматинской области, службы аэропорта, РОСО МЧС РК, службы спасения 109. Возгорание самолета ликвидировано в 18.02.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства